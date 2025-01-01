문서화섹션
PrepareHistoryDate

거래 내역 추적을 위한 시작 날짜를 설정합니다.

void  PrepareHistoryDate()

참고

거래 내역 추적 기간은 월 초부터 설정됩니다(단, 하루 이상).