PrepareHistoryDate

设置交易历史跟踪的开始日期。

void  PrepareHistoryDate()

注释

交易历史跟踪周期的设置自月初开始 (但是不能少于一天)。