MQL5参考标准程序库策略模块智能交易基准类CExpertOnBookEvent 

OnBookEvent

事件 OnBookEvent 的事件处理器。

virtual void  OnBookEvent(
   const string&     symbol       // 事件符号
)

参数

symbol

[输入]  事件 OnBookEvent 的事件符号。

返回值

无。