DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekModule von StrategienBasisklassen von Expert AdvisorsCExpertOnBookEvent 

OnBookEvent

Handler vom OnBookEvent-Ereignis.

virtual void  OnBookEvent(
   const string&     symbol       // Symbol
)

Parameter

symbol

[in]  Das Symbol des OnBookEvent-Ereignisses.

Rückgabewert

Nichts.