Referência MQL5Biblioteca PadrãoMódulos de estratégiasClasses Base para Expert AdvisorsCExpertOnBookEvent 

OnBookEvent

Manipulador do evento OnBookEvent.

virtual void  OnBookEvent(
   const string&     symbol       // symbol
)

Parâmetros

symbol

[In]  Símbolo do evento OnBookEvent.

Valor de retorno

Nenhum.