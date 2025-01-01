문서화섹션
OnBookEvent

OnBookEvent 이벤트 핸들러.

virtual void  OnBookEvent(
   const string&     symbol       // 심볼
)

Parameters

symbol

[in] OnBookEvent 이벤트의 심볼.

반환 값

None.