ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリストラテジーモジュールエキスパートアドバイザーの基本クラスCExpertOnBookEvent 

OnBookEvent

OnBookEvent イベントのハンドラです。

virtual void  OnBookEvent(
  const string&    symbol       // シンボル

パラメータ

symbol

[in] OnBookEvent イベントのシンボル

戻り値

なし