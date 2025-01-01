DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoMódulos de estratégiasClasses Base para Expert AdvisorsCExpertLotOpenLong 

LotOpenLong

Obtém o volume de negociação para a operação de compra.

double  LotOpenLong(
   double    price,   // price
   double    sl       // Stop Loss
   )

Parâmetros

price

[in] Preço.

sl

[in] Preço onde finaliza a perda de uma posição (Stop Loss).

Valor de retorno

O volume da negociação (em lotes) para a operação comprada.

Observação

Recebe o volume da negociação para a operação de compra (método CheckOpenLong (...) do objeto de gestão de dinheiro).

Implementação

//+------------------------------------------------------------------+
//| Method of getting the lot for open long position.                |
//| INPUT:  price - price,                                           |
//|         sl    - stop loss.                                       |
//| OUTPUT: lot for open.                                            |
//| REMARK: no.                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
double CExpert::LotOpenLong(double price,double sl)
  {
   return(m_money.CheckOpenLong(price,sl));
  }