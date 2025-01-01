ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリストラテジーモジュールエキスパートアドバイザーの基本クラスCExpertLotOpenLong 

LotOpenLong

買いの取引高を取得します。

double  LotOpenLong(
  double   price,   // 価格
  double   sl     // 決済逆指値
  ）

パラメータ

価格

[in] 価格

sl

[in] 決済逆指値

戻り値

買いの取引高

注意事項

買いの取引高を取得します。（資金管理オブジェクトの CheckOpenLong(...) メソッド）。

実装

//+------------------------------------------------------------------+
//| ロングポジションのロット取得の方法               |
//| 入力：price - 価格                                           |
//|         sl    - 決済逆指値                                        |
//| OUTPUT: 未決済ロット                                           |
//| REMARK: なし                                                     |
//+------------------------------------------------------------------+
double CExpert::LotOpenLong(double price,double sl)
 {
  return(m_money.CheckOpenLong(price,sl));
 }