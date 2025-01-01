DocumentationSections
MQL5 ReferenceStandard LibraryStrategy ModulesBase classes for Expert AdvisorsCExpertLotOpenLong 

LotOpenLong

Gets trade volume for buy operation.

double  LotOpenLong(
   double    price,   // price
   double    sl       // Stop Loss
   )

Parameters

price

[in]  Market entry price.

sl

[in] Stop Loss price.

Return Value

Trade volume (in lots) for buy operation.

Note

It gets trade volume for buy operation (CheckOpenLong(...) method of money management object).

Implementation

//+------------------------------------------------------------------+
//| Method of getting the lot for open long position.                |
//| INPUT:  price - price,                                           |
//|         sl    - stop loss.                                       |
//| OUTPUT: lot for open.                                            |
//| REMARK: no.                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
double CExpert::LotOpenLong(double price,double sl)
  {
   return(m_money.CheckOpenLong(price,sl));
  }