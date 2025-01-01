DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekModule von StrategienBasisklassen von Expert AdvisorsCExpertLotOpenLong 

LotOpenLong

Findet Volumen einer Kauftransaktion heraus.

double  LotOpenLong(
   double    price,   // Preis
   double    sl       // Preis von Stop Loss
   )

Parameter

price

[in] Markteintrittspreis.

sl

[in] Preis von Stop Loss.

Rückgabewert

Volumen (in Lots) einer Kauftransaktion.

Hinweis

Findet Volumen einer Kauftransaktion heraus (Aufruf der CheckOpenLong(...)-Methode vom Kapitalmanagement-Objekt).

Implementierung

//+------------------------------------------------------------------+
//| Method of getting the lot for open long position.                |
//| INPUT:  price - price,                                           |
//|         sl    - stop loss.                                       |
//| OUTPUT: lot for open.                                            |
//| REMARK: no.                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
double CExpert::LotOpenLong(double price,double sl)
  {
   return(m_money.CheckOpenLong(price,sl));
  }