MQL5 リファレンス標準ライブラリストラテジーモジュールエキスパートアドバイザーの基本クラスCExpertInitParameters 

InitParameters

エキスパートアドバイザーのパラメータを初期化します。

virtual bool  InitParameters()

戻り値

成功の場合は true、それ以外の場合は false

注意事項

CExpert 基本クラスの InitParameters() は何の操作も行わずに常に true を返します。