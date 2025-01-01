문서화섹션
InitParameters

Expert Advisor의 파라미터를 초기화합니다.

virtual bool  InitParameters()

반환 값

성공이면 true, 그렇지 않으면 false.

참고

CExpert 기본 클래스의 InitParameters() 함수는 아무 것도 하지 않으며 항상 true를 반환합니다.