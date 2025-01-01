文档部分
MQL5参考标准程序库策略模块智能交易基准类CExpertInitParameters 

InitParameters

初始化智能交易的参数。

virtual bool  InitParameters()

返回值

true 如果成功, 否则 false。

注释

基准类 CExpert 中的 InitParameters() 函数不做任何事情且永远返回 true。