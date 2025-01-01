DokumentationKategorien
InitParameters

Initialisiert die Parameter von Expert Advisor.

virtual bool  InitParameters()

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, ansonsten false.

Hinweis

In der Klasse CExpert tut nichts und gibt immer true zurück.