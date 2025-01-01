DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoMódulos de estratégiasClasses Base para Expert AdvisorsCExpertInitParameters 

InitParameters

Inicia os parâmetros do Expert Advisor.

virtual bool  InitParameters()

Valor de retorno

verdadeiro se obteve êxito, caso contrário falso.

Observação

A função InitParameters() da classe base CExpert não faz nada e sempre retorna verdadeira.