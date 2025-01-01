CheckTrailingStopShort

Prüft die Notwendigkeit Short-Position-Eigenschaften zu ändern.

virtual bool CheckTrailingStopShort()

Rückgabewert

Gibt true zurück wenn eine Operation ausgeführt ist, ansonsten gibt false zurück.

Hinweis

Prüft die Notwendigkeit die Parameter einer Short-Position zu ändern (Aufruf der CheckTrailingStopShort()-Methode des Trailing-Objekts). Wenn die Bedienung erfüllt ist, ändert sie die Short-Position-Parameter entsprechend den Einstellungen des Trailing-Objekts (Aufruf der Methode TrailingStopShort()).

Implementierung