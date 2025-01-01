//+------------------------------------------------------------------+

//| 检查空头持仓的尾随止损/止盈 |

//| 输入: 无。 |

//| 输出: true-如果交易操作处理完毕, 否则 false。 |

//| 备注: 无。 |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CExpert::CheckTrailingStopShort()

{

double sl=EMPTY_VALUE;

double tp=EMPTY_VALUE;

//--- 检查空头持仓的尾随停止操作

if(m_trailing.CheckTrailingStopShort(GetPointer(m_position),sl,tp))

{

if(sl==EMPTY_VALUE) sl=m_position.StopLoss();

if(tp==EMPTY_VALUE) tp=m_position.TakeProfit();

//--- 空头持仓的尾随停止操作

return(TrailingStopShort(sl,tp));

}

//--- 返回无操作

return(false);

}