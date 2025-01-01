ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリストラテジーモジュールエキスパートアドバイザーの基本クラスCExpertCheckTrailingStopShort 

CheckTrailingStopShort

未決済のショート（売り）ポジションのトレール注文条件をチェックします。

virtual bool  CheckTrailingStopShort()

戻り値

取引操作が実行された場合は true、それ以外の場合は false

注意事項

未決済のショート（売り）ポジションのトレール注文条件をチェックします。（Expert Trailing オブジェクトのCheckTrailingStopShort(...) メソッド）。条件が満たされている場合は、ポジションパラメータが変更されます（TrailingStopShort(...) メソッド）。

実装

//+------------------------------------------------------------------+
//| ショートトレールストップ/プロフィット注文をチェックする                    |
//| 入力：なし                                                     |
//| 出力：取引操作が処理された場合は true、 それ以外の場合は false     |
//| メモ：なし                                                     |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::CheckTrailingStopShort()
 {
  double sl=EMPTY_VALUE;
  double tp=EMPTY_VALUE;
//--- ショートトレイルストップ操作をチェックする
  if(m_trailing.CheckTrailingStopShort(GetPointer(m_position),sl,tp))
    {
    if(sl==EMPTY_VALUE) sl=m_position.StopLoss();
    if(tp==EMPTY_VALUE) tp=m_position.TakeProfit();
    //--- ショートトレイルストップ操作
    return(TrailingStopShort(sl,tp));
    }
//--- 操作なしで返る
  return(false);
 }