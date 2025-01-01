//+------------------------------------------------------------------+

//| ショートトレールストップ/プロフィット注文をチェックする |

//| 入力：なし |

//| 出力：取引操作が処理された場合は true、 それ以外の場合は false |

//| メモ：なし |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CExpert::CheckTrailingStopShort()

{

double sl=EMPTY_VALUE;

double tp=EMPTY_VALUE;

//--- ショートトレイルストップ操作をチェックする

if(m_trailing.CheckTrailingStopShort(GetPointer(m_position),sl,tp))

{

if(sl==EMPTY_VALUE) sl=m_position.StopLoss();

if(tp==EMPTY_VALUE) tp=m_position.TakeProfit();

//--- ショートトレイルストップ操作

return(TrailingStopShort(sl,tp));

}

//--- 操作なしで返る

return(false);

}