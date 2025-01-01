DocumentationSections
MQL5 Reference Standard Library Strategy Modules Base classes for Expert Advisors CExpert CheckTrailingStopShort 

CheckTrailingStopShort

It checks Trailing Stop conditions of the opened short position.

virtual bool  CheckTrailingStopShort()

Return Value

true - trade operation has been executed, otherwise - false.

Note

It checks Trailing Stop conditions of the opened short position (CheckTrailingStopShort(...) method of Expert Trailing object). If conditions are satisfied, it modifies the position parameters (TrailingStopShort(...) method).

Implementation

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for trailing stop/profit short position                    |
//| INPUT:  no.                                                      |
//| OUTPUT: true-if trade operation processed, false otherwise.      |
//| REMARK: no.                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::CheckTrailingStopShort()
  {
   double sl=EMPTY_VALUE;
   double tp=EMPTY_VALUE;
//--- check for short trailing stop operations
   if(m_trailing.CheckTrailingStopShort(GetPointer(m_position),sl,tp))
     {
      if(sl==EMPTY_VALUE) sl=m_position.StopLoss();
      if(tp==EMPTY_VALUE) tp=m_position.TakeProfit();
      //--- short trailing stop operations
      return(TrailingStopShort(sl,tp));
     }
//--- return without operations
   return(false);
  }