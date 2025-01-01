ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリストラテジーモジュールエキスパートアドバイザーの基本クラスCExpertCheckTrailingOrderLong 

CheckTrailingOrderLong

買い逆指値/指値注文のトレール注文条件をチェックします。

virtual bool  CheckTrailingOrderLong()

戻り値

取引操作が実行された場合は true、それ以外の場合は false

注意事項

買い逆指値/指値注文のトレール注文条件をチェックし（ Trade Signals オブジェクトの CheckTrailingOrderLong() メソッド）、必要な場合は注文パラメータを変更します。（TrailingOrderLong(...) メソッド）。

実装

//+------------------------------------------------------------------+
//| ロング（買い）トレイル逆指値/指値注文をチェックする                         |
//| 入力：なし                                                     |
//| 出力：取引操作が処理された場合は true、 それ以外の場合は false     |
//| メモ：なし                                                     |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::CheckTrailingOrderLong()
 {
  double price;
//--- ロング注文の変更が可能かをチェックする
  if(m_signal.CheckTrailingOrderLong(GetPointer(m_order),price))
    return(TrailingOrderLong(m_order.PriceOpen()-price));
//--- 操作なしで返る
  return(false);
 }