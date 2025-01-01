文档部分
MQL5参考标准程序库策略模块智能交易基准类CExpertCheckTrailingOrderLong 

CheckTrailingOrderLong

检查低多/高多挂单的尾随停止条件。

virtual bool  CheckTrailingOrderLong()

返回值

true 如果交易操作已被执行, 否则 false。

注释

它检查低多/高多挂单的尾随停止条件 (交易信号对象的 CheckTrailingOrderLong() 方法) 并在必要时修改订单参数 (TrailingOrderLong(...) 方法)。

实现

//+------------------------------------------------------------------+
//| 检查低多/高多挂单的尾随条件                         |
//| 输入:  无。                                                     |
//| 输出: true-如果交易操作处理完毕, 否则 false。     |
//| 备注: 无。                                                     |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::CheckTrailingOrderLong()
  {
   double price;
//--- 检查修改多头订单的可能性
   if(m_signal.CheckTrailingOrderLong(GetPointer(m_order),price))
      return(TrailingOrderLong(m_order.PriceOpen()-price));
//--- 返回无操作
   return(false);
  }