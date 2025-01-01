DokumentationKategorien
Prüft die Notwendigkeit Eigenschaften einer Kauf-Order zu ändern.

virtual bool  CheckTrailingOrderLong()

Rückgabewert

Gibt true zurück wenn eine Operation ausgeführt ist, ansonsten gibt false zurück.

Hinweis

Prüft die Notwendigkeit Parameter einer Kauf-Order zu ändern (Aufruf der CheckTrailingOrderLong()-Methode des Handelssignale-Objekts). Wenn die Bedienung erfüllt ist, ändert sie die Order-Parameter (Aufruf der Methode TrailingOrderLong()).

Implementierung

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for trailing long limit/stop order                         |
//| INPUT:  no.                                                      |
//| OUTPUT: true-if trade operation processed, false otherwise.      |
//| REMARK: no.                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::CheckTrailingOrderLong()
  {
   double price;
//--- check the possibility of modifying the long order
   if(m_signal.CheckTrailingOrderLong(GetPointer(m_order),price))
      return(TrailingOrderLong(m_order.PriceOpen()-price));
//--- return without operations
   return(false);
  }