MQL5 ReferenceStandard LibraryStrategy ModulesBase classes for Expert AdvisorsCExpertCheckTrailingOrderLong 

CheckTrailingOrderLong

Checks Trailing Stop conditions of Buy Limit/Stop trailing order.

virtual bool  CheckTrailingOrderLong()

Return Value

true - trade operation has been executed, otherwise - false.

Note

It checks Trailing Stop conditions for buy limit/stop trailing order (CheckTrailingOrderLong() method of Trade Signals object) and modifies the order parameters if necessary (TrailingOrderLong(...) method).

Implementation

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for trailing long limit/stop order                         |
//| INPUT:  no.                                                      |
//| OUTPUT: true-if trade operation processed, false otherwise.      |
//| REMARK: no.                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::CheckTrailingOrderLong()
  {
   double price;
//--- check the possibility of modifying the long order
   if(m_signal.CheckTrailingOrderLong(GetPointer(m_order),price))
      return(TrailingOrderLong(m_order.PriceOpen()-price));
//--- return without operations
   return(false);
  }