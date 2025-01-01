문서화섹션
CheckTrailingOrderLong

리밋/스탑 매수 주문의 추적 손절매 조건을 확인합니다.

virtual bool  CheckTrailingOrderLong()

반환 값

거래 작업이 수행되었으면 true, 그게 아니면 false.

참고

추적 손절매 조건에서 리밋/스탑 추적 주문(거래 시그널 개체의 CheckTrailingOrderLong() 메서드)를 확인하고 필요한 경우 주문 파라미터를 수정합니다(TrailingOrderLong(...) 메서드).

Implementation

//+------------------------------------------------------------------+
//| 리밋/스탑 롱 오더 추적을 확인합니다                         |
//| INPUT:  no.                                                      |
//| OUTPUT: 거래 작업이 진행된다면 true, 그렇지 않으면 false.      |
//| 비고: no.                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::CheckTrailingOrderLong()
  {
   double price;
//--- 롱 주문 수정 가능성을 확인합니다
   if(m_signal.CheckTrailingOrderLong(GetPointer(m_order),price))
      return(TrailingOrderLong(m_order.PriceOpen()-price));
//--- 작업 없이 반환합니다
   return(false);
  }