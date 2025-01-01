DocumentaçãoSeções
Verifica as condições para excluir a ordem pendente Sell Limit/Stop.

virtual bool  CheckDeleteOrderShort()

Valor de retorno

Verdadeiro se a operação de negociação foi executada, caso contrário falso.

Observação

Verifica o tempo de expiração da ordem. Verifica as condições para excluir a ordem pendente Sell Limit/Stop (método CheckCloseShort(...) da classe do objeto Signal) e exclui a ordem se a condição for satisfeita (método DeleteOrderShort()).

Implementação

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for delete short limit/stop order                          |
//| INPUT:  no.                                                      |
//| OUTPUT: true-if trade operation processed, false otherwise.      |
//| REMARK: no.                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::CheckDeleteOrderShort()
  {
   double price;
//--- check the possibility of deleting the short order
   if(m_expiration!=0 && TimeCurrent()>m_expiration)
     {
      m_expiration=0;
      return(DeleteOrderShort());
     }
   if(m_signal.CheckCloseShort(price))
      return(DeleteOrderShort());
//--- return without operations
   return(false);
  }