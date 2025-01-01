文档部分
检查删除高空/低空挂单的条件。

virtual bool  CheckDeleteOrderShort()

返回值

true 如果交易操作已被执行, 否则 false。

注释

它检查挂单的过期时间。它检查删除高空/低空挂单的条件 (信号类对象的 CheckCloseShort(...) 方法) 并在条件满足时删除挂单 ( DeleteOrderShort() 方法)。

实现

//+------------------------------------------------------------------+
//| 检查删除空头挂单                           |
//| 输入:  无。                                                     |
//| 输出: true-如果交易操作处理完毕, 否则 false。     |
//| 备注: 无。                                                     |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::CheckDeleteOrderShort()
  {
   double price;
//--- 检查删除空头订单的可能性
   if(m_expiration!=0 && TimeCurrent()>m_expiration)
     {
      m_expiration=0;
      return(DeleteOrderShort());
     }
   if(m_signal.CheckCloseShort(price))
      return(DeleteOrderShort());
//--- 返回无操作
   return(false);
  }