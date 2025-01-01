//+------------------------------------------------------------------+

//| 检查删除空头挂单 |

//| 输入: 无。 |

//| 输出: true-如果交易操作处理完毕, 否则 false。 |

//| 备注: 无。 |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CExpert::CheckDeleteOrderShort()

{

double price;

//--- 检查删除空头订单的可能性

if(m_expiration!=0 && TimeCurrent()>m_expiration)

{

m_expiration=0;

return(DeleteOrderShort());

}

if(m_signal.CheckCloseShort(price))

return(DeleteOrderShort());

//--- 返回无操作

return(false);

}