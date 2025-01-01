DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekModule von StrategienBasisklassen von Expert AdvisorsCExpertCheckDeleteOrderShort 

CheckDeleteOrderShort

Prüft die Notwendigkeit eine Verkauf-Order zu löschen.

virtual bool  CheckDeleteOrderShort()

Rückgabewert

Gibt true zurück wenn eine Operation ausgeführt ist, ansonsten gibt false zurück.

Hinweis

  1. Prüft die Ablaufzeit der Order.
  2. Prüft die Notwendigkeit eine Order zu löschen (Aufruf der CheckCloseShort()-Methode des Handelssignale-Objekts). Wenn eine der Bedienungen erfüllt ist, löscht sie die Order (Aufruf der Methode DeleteOrderShort()).

Implementierung

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for delete short limit/stop order                          |
//| INPUT:  no.                                                      |
//| OUTPUT: true-if trade operation processed, false otherwise.      |
//| REMARK: no.                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::CheckDeleteOrderShort()
  {
   double price;
//--- check the possibility of deleting the short order
   if(m_expiration!=0 && TimeCurrent()>m_expiration)
     {
      m_expiration=0;
      return(DeleteOrderShort());
     }
   if(m_signal.CheckCloseShort(price))
      return(DeleteOrderShort());
//--- return without operations
   return(false);
  }