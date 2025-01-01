//+------------------------------------------------------------------+

//| 숏 리밋/스탑 주문 삭제 확인 |

//| INPUT: no. |

//| OUTPUT: 거래 작업이 진행된다면 true, 그렇지 않으면 false. |

//| 비고: no. |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CExpert::CheckDeleteOrderShort()

{

double price;

//--- 숏 주문 삭제 가능성을 확인합니다

if(m_expiration!=0 && TimeCurrent()>m_expiration)

{

m_expiration=0;

return(DeleteOrderShort());

}

if(m_signal.CheckCloseShort(price))

return(DeleteOrderShort());

//--- 작업 없이 반환합니다

return(false);

}