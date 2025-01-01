IndicatorName

Belirli bir çizelge penceresi üzerinde yer alan göstergelerin listesindeki indis değerini kullanarak bir göstergenin kısa ismine dönüş yapar

string IndicatorName(

int sub_win

int index

);

Parametreler

sub_win

[in] Çizelge alt-penceresinin numarası. 0 değeri ana pencereyi temsil eder.

index

[in] Göstergenin, göstergeler listesindeki indisi. Göstergelerin numaralandırılmasına 0 ile başlanır, yani listedeki ilk gösterge 0 indisine sahiptir. Listedeki göstergelerin toplam sayısını elde etmek için IndicatorsTotal() fonksiyonunu kullanın.

Dönüş Değeri

IndicatorSetString() fonksiyonu kullanılarak INDICATOR_SHORTNAME özelliğinde ayarlanmış olan gösterge kısa ismi. Hata detaylarını görmek için GetLastError() fonksiyonunu kullanın.

Not

iCustom() ve IndicatorCreate() fonksiyonları aracılığıyla gösterge oluştururken belirtilen dosya ismi ile gösterge kısa ismini karıştırmayın. Eğer göstergenin kısa ismi açık bir yolla ayarlanmamışsa, kaynak kodunu içeren dosyanın ismi derleme sırasında belirlenecektir.

Gösterge kısa ismi düzgün oluşturulmalıdır. Kısa isim, INDICATOR_SHORTNAME özelliğine IndicatorSetString() fonksiyonu kullanılarak yazılacaktır. Kısa ismin, göstergenin tüm giriş giriş parametrelerinin değerlerini içermesi tavsiye edilir, çünkü IndicatorDelete() fonksiyonu ile silinecek olan göstergeler kısa isim ile tanımlanır.

Ayrıca bakınız

IndicatorAdd(), IndicatorDelete, IndicatorsTotal, iCustom(), IndicatorCreate(), IndicatorSetString().