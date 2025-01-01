- Alım-Satım Sunucusunun Dönüş Kodları
Çalışma Zamanı Hataları
GetLastError(), ön tanımlı _LastError değişkenindeki son hata koduna dönüş yapan bir fonksiyondur. Bu değer, ResetLastError() fonksiyonu kullanılarak sıfırlanabilir.
|
Sabit
|
Kod
|
Açıklama
|
ERR_SUCCESS
|
0
|
İşlem başarıyla tamamlandı
|
ERR_INTERNAL_ERROR
|
4001
|
Beklenmeyen içsel hata
|
ERR_WRONG_INTERNAL_PARAMETER
|
4002
|
Müşteri terminali fonksiyonunun çağrısında yanlış parametre kullanımı
|
ERR_INVALID_PARAMETER
|
4003
|
Sistem fonksiyonunun çağrısında yanlış fonksiyon kullanımı
|
ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY
|
4004
|
Sistem fonksiyonunu uygulamak için yeterli bellek yok
|
ERR_STRUCT_WITHOBJECTS_ORCLASS
|
4005
|
Yapı, dizgi nesnelerini ve/veya dinamik dizileri ve/veya bu tip nesnelerin yapılarını ve/veya sınıflarını içeriyor
|
ERR_INVALID_ARRAY
|
4006
|
Yanlış tipli veya yanlış büyüklükte bir dizi veya hasarlı bir nesne veya bir dinamik dizi
|
ERR_ARRAY_RESIZE_ERROR
|
4007
|
Dizinin yer değişimi için yeterli belek yok, veya bir statik dizinin büyüklüğünü değiştirme girişimi yapıldı
|
ERR_STRING_RESIZE_ERROR
|
4008
|
Dizginin yeniden yerleştirilmesi için yeterli bellek yok
|
ERR_NOTINITIALIZED_STRING
|
4009
|
Başlatılmamış dizgi
|
ERR_INVALID_DATETIME
|
4010
|
Geçersiz tarih ve/veya zaman
|
ERR_ARRAY_BAD_SIZE
|
4011
|
Dizideki elemanların sayısı 2147483647'yi geçemez
|
ERR_INVALID_POINTER
|
4012
|
Yanlış işaretçi
|
ERR_INVALID_POINTER_TYPE
|
4013
|
Yanlış tipte işaretçi
|
ERR_FUNCTION_NOT_ALLOWED
|
4014
|
Sistem fonksiyonunun çağrılmasına izin verilmiyor
|
ERR_RESOURCE_NAME_DUPLICATED
|
4015
|
ERR_RESOURCE_NOT_FOUND
|
4016
|
EX5 içinde bu isimde kaynak bulunamadı
|
ERR_RESOURCE_UNSUPPORTED_TYPE
|
4017
|
Desteklenmeyen kaynak tipi veya kaynağın boyutu 16 Mb'i geçiyor
|
ERR_RESOURCE_NAME_IS_TOO_LONG
|
4018
|
kaynak ismi 63 karakteri aşıyor
|
ERR_MATH_OVERFLOW
|
4019
|
Matematiksel fonksiyon hesaplanırken taşma oluştu
|
ERR_SLEEP_ERROR
|
4020
|
Çağrılan Sleep(), test bitiş zamanını aşıyor
|
ERR_PROGRAM_STOPPED
|
4022
|
Test zorla dışarıdan durduruldu. Örneğin, optimizasyon kesintiye uğratıldı, görsel test penceresi kapatıldı veya test temsilcisi durduruldu
|
ERR_INVALID_TYPE
|
4023
|
Geçersiz tür
|
ERR_INVALID_HANDLE
|
4024
|
Geçersiz tanıtıcı
|
ERR_TOO_MANY_OBJECTS
|
4025
|
Nesne havuzu doldu
|
Çizelgeler
|
|
|
ERR_CHART_WRONG_ID
|
4101
|
Yanlış çizelge kimliği (tanımlayıcısı)
|
ERR_CHART_NO_REPLY
|
4102
|
Çizelge yanıt vermiyor
|
ERR_CHART_NOT_FOUND
|
4103
|
Çizelge bulunamadı
|
ERR_CHART_NO_EXPERT
|
4104
|
Çizelgede, olayı işleyebilecek bir Uzman Danışman yok
|
ERR_CHART_CANNOT_OPEN
|
4105
|
Çizelge açılma hatası
|
ERR_CHART_CANNOT_CHANGE
|
4106
|
Çizelge periyodunu ve sembolünü değiştirme işlemi başarısız oldu
|
ERR_CHART_WRONG_PARAMETER
|
4107
|
Çizelge ile çalışma fonksiyonu için kullanılan parametrenin hata değeri
|
ERR_CHART_CANNOT_CREATE_TIMER
|
4108
|
Sayacı başlatma başarısız
|
ERR_CHART_WRONG_PROPERTY
|
4109
|
Yanlış çizelge özelliği tanımlayıcısı
|
ERR_CHART_SCREENSHOT_FAILED
|
4110
|
Ekran görüntüsü oluşturma hatası
|
ERR_CHART_NAVIGATE_FAILED
|
4111
|
Çizelge boyunca konumlandırma hatası
|
ERR_CHART_TEMPLATE_FAILED
|
4112
|
Şablon uygulama hatası
|
ERR_CHART_WINDOW_NOT_FOUND
|
4113
|
Göstergeyi içeren alt pencere bulunamadı
|
ERR_CHART_INDICATOR_CANNOT_ADD
|
4114
|
Çizelgeye gösterge eklerken hata oluştu
|
ERR_CHART_INDICATOR_CANNOT_DEL
|
4115
|
Göstergeyi çizelgeden silerken hata oluştu
|
ERR_CHART_INDICATOR_NOT_FOUND
|
4116
|
Gösterge belirtilen çizelge üzerinde bulunamadı
|
Grafiksel Nesneler
|
|
|
ERR_OBJECT_ERROR
|
4201
|
Grafiksel nesne ile çalışma hatası
|
ERR_OBJECT_NOT_FOUND
|
4202
|
Grafiksel nesne bulunamadı
|
ERR_OBJECT_WRONG_PROPERTY
|
4203
|
Grafiksel nesne için yanlış tanımlayıcı
|
ERR_OBJECT_GETDATE_FAILED
|
4204
|
Değere karşılık gelen tarih alınamadı
|
ERR_OBJECT_GETVALUE_FAILED
|
4205
|
Tarihe karşılık gelen değer alınamadı
|
MarketInfo
|
|
|
ERR_MARKET_UNKNOWN_SYMBOL
|
4301
|
Bilinmeyen sembol
|
ERR_MARKET_NOT_SELECTED
|
4302
|
Sembol, Piyasa Gözleminde seçilmedi
|
ERR_MARKET_WRONG_PROPERTY
|
4303
|
Sembol özelliği için yanlış tanımlayıcı
|
ERR_MARKET_LASTTIME_UNKNOWN
|
4304
|
Son tik zamanı bilinmiyor (hiç tik yok)
|
ERR_MARKET_SELECT_ERROR
|
4305
|
Sembolün Piyasa Gözleminden silinmesinde hata
|
ERR_MARKET_SELECT_LIMIT
|
4306
|
Piyasa Gözleminde seçilen sembollerin sınırı aşıldı
|
ERR_MARKET_SESSION_INDEX
|
4307
|
SymbolInfoSessionQuote/SymbolInfoSessionTrade fonksiyonu çağrılırken yanlış oturum kimliği
|
Geçmişe Erişimi
|
|
|
ERR_HISTORY_NOT_FOUND
|
4401
|
İstenen geçmiş bulunamadı
|
ERR_HISTORY_WRONG_PROPERTY
|
4402
|
Geçmiş özeliğinin tanımlayıcısı yanlış
|
ERR_HISTORY_TIMEOUT
|
4403
|
Geçmiş veri isteğinde zamanaşımı oluştu
|
ERR_HISTORY_BARS_LIMIT
|
4404
|
İstenen çubuk sayısı terminal ayarlarında sınırlandırılmış
|
ERR_HISTORY_LOAD_ERRORS
|
4405
|
Geçmiş veri yüklemesi sırasında hatalar oluştu
|
ERR_HISTORY_SMALL_BUFFER
|
4407
|
Hedef dizi, istenen veriyi depolamak için çok küçük
|
Global Değişkenler
|
|
|
ERR_GLOBALVARIABLE_NOT_FOUND
|
4501
|
Müşteri terminalinin global değişkeni bulunamadı
|
ERR_GLOBALVARIABLE_EXISTS
|
4502
|
Aynı isimde bir müşteri terminali global değişkeni mevcut
|
ERR_GLOBALVARIABLE_NOT_MODIFIED
|
4503
|
Global değişkenler ayarlanmamış
|
ERR_GLOBALVARIABLE_CANNOTREAD
|
4504
|
Global değişken değerlerini içeren dosya okunamadı
|
ERR_GLOBALVARIABLE_CANNOTWRITE
|
4505
|
Global değişken değerlerini içeren dosyaya yazılamadı
|
ERR_MAIL_SEND_FAILED
|
4510
|
Email gönderimi başarısız oldu
|
ERR_PLAY_SOUND_FAILED
|
4511
|
Ses oynatımı başarısız oldu
|
ERR_MQL5_WRONG_PROPERTY
|
4512
|
Program özelliğinin tanımlayıcısı yanlış
|
ERR_TERMINAL_WRONG_PROPERTY
|
4513
|
Terminal özelliğinin tanımlayıcısı yanlış
|
ERR_FTP_SEND_FAILED
|
4514
|
Ftp ile dosya gönderimi başarısız oldu
|
ERR_NOTIFICATION_SEND_FAILED
|
4515
|
Uyarı gönderme başarısız oldu
|
ERR_NOTIFICATION_WRONG_PARAMETER
|
4516
|
Uyarı gönderimi için geçersiz parametre – boş bir dizgi veya NULL değeri SendNotification() fonksiyonuna geçirilmiş
|
ERR_NOTIFICATION_WRONG_SETTINGS
|
4517
|
Terminalin uyarı ayarları hatalı yapılmış (tanımlayıcı belirtilmemiş veya izin durumu ayarlanmamış)
|
ERR_NOTIFICATION_TOO_FREQUENT
|
4518
|
Uyarı gönderimi çok sık
|
Özel Gösterge Tamponları
|
|
|
ERR_BUFFERS_NO_MEMORY
|
4601
|
Gösterge tamponlarının dağıtılması için yeterli bellek yok
|
ERR_BUFFERS_WRONG_INDEX
|
4602
|
Gösterge tamponunun indisi yanlış
|
Özel Gösterge Özellikleri
|
|
|
ERR_CUSTOM_WRONG_PROPERTY
|
4603
|
Özel gösterge özeliğinin tanımlayıcısı yanlış
|
Hesap
|
|
|
ERR_ACCOUNT_WRONG_PROPERTY
|
4701
|
Hesap özelliğinin tanımlayıcısı yanlış
|
ERR_TRADE_WRONG_PROPERTY
|
4751
|
Alım-satım özelliği tanımlayıcısı yanlış
|
ERR_TRADE_DISABLED
|
4752
|
Uzman Danışmanlar ile alım-satım yapmak yasaklanmış
|
ERR_TRADE_POSITION_NOT_FOUND
|
4753
|
Pozisyon bulunamadı
|
ERR_TRADE_ORDER_NOT_FOUND
|
4754
|
Emir bulunamadı
|
ERR_TRADE_DEAL_NOT_FOUND
|
4755
|
İşlem bulunamadı
|
ERR_TRADE_SEND_FAILED
|
4756
|
Alım-satım isteğinin gönderilmesi başarısız oldu
|
ERR_TRADE_CALC_FAILED
|
4758
|
Kar veya teminat değeri hesaplanamadı
|
Göstergeler
|
|
|
ERR_INDICATOR_UNKNOWN_SYMBOL
|
4801
|
Bilinmeyen sembol
|
ERR_INDICATOR_CANNOT_CREATE
|
4802
|
Gösterge oluşturulamıyor
|
ERR_INDICATOR_NO_MEMORY
|
4803
|
Göstergeyi eklemek için yeterli bellek yok
|
ERR_INDICATOR_CANNOT_APPLY
|
4804
|
Bu gösterge başka bir göstergeye uygulanamaz
|
ERR_INDICATOR_CANNOT_ADD
|
4805
|
Göstergenin çizelgeye uygulanmasında hata
|
ERR_INDICATOR_DATA_NOT_FOUND
|
4806
|
İstenen veri bulunamadı
|
ERR_INDICATOR_WRONG_HANDLE
|
4807
|
Göstergenin tanıtıcı değeri yanlış
|
ERR_INDICATOR_WRONG_PARAMETERS
|
4808
|
Göstergedeki parametre sayısı yanlış
|
ERR_INDICATOR_PARAMETERS_MISSING
|
4809
|
Göstergede hiç parametre yok
|
ERR_INDICATOR_CUSTOM_NAME
|
4810
|
Dizideki ilk parametre, özel göstergenin ismi olmalı
|
ERR_INDICATOR_PARAMETER_TYPE
|
4811
|
Gösterge oluşturulması sırasında, dizi içinde geçersiz parametre tipi
|
ERR_INDICATOR_WRONG_INDEX
|
4812
|
İstenen gösterge tamponunun indisi hatalı
|
Piyasa Derinliği
|
|
|
ERR_BOOKS_CANNOT_ADD
|
4901
|
Piyasa Derinliği eklenemiyor
|
ERR_BOOKS_CANNOT_DELETE
|
4902
|
Piyasa Derinliği kaldırılamıyor
|
ERR_BOOKS_CANNOT_GET
|
4903
|
Piyasa Derinliğinden veri alınamıyor
|
ERR_BOOKS_CANNOT_SUBSCRIBE
|
4904
|
Piyasa Derinliğinden veri alımı için abonelik hatası
|
Dosya İşlemleri
|
|
|
ERR_TOO_MANY_FILES
|
5001
|
64 dosyadan fazlası aynı anda açılamaz
|
ERR_WRONG_FILENAME
|
5002
|
Geçersiz dosya ismi
|
ERR_TOO_LONG_FILENAME
|
5003
|
Dosya ismi çok uzun
|
ERR_CANNOT_OPEN_FILE
|
5004
|
Dosya açma hatası
|
ERR_FILE_CACHEBUFFER_ERROR
|
5005
|
Okuma için yeterli önbellek alanı yok
|
ERR_CANNOT_DELETE_FILE
|
5006
|
Dosya silme hatası
|
ERR_INVALID_FILEHANDLE
|
5007
|
Bu tanıtıcı değere sahip bir dosya kapatıldı, veya hiç açılmadı
|
ERR_WRONG_FILEHANDLE
|
5008
|
Dosya için yanlış tanıtıcı değer
|
ERR_FILE_NOTTOWRITE
|
5009
|
Dosya yazım amacıyla açılmalıdır
|
ERR_FILE_NOTTOREAD
|
5010
|
Dosya okuma amacıyla açılmalıdır
|
ERR_FILE_NOTBIN
|
5011
|
Dosya, ikili (binary) dosya şeklinde açılmalıdır
|
ERR_FILE_NOTTXT
|
5012
|
Dosya, metin (txt) dosyası şeklinde açılmalıdır
|
ERR_FILE_NOTTXTORCSV
|
5013
|
Dosya, metin (txt) veya CSV dosyası şeklinde açılmalıdır
|
ERR_FILE_NOTCSV
|
5014
|
Dosya, CSV dosyası şeklinde açılmalıdır
|
ERR_FILE_READERROR
|
5015
|
Dosya okuma hatası
|
ERR_FILE_BINSTRINGSIZE
|
5016
|
Dosya ikili biçimde açıldığı için dizgi büyüklüğü belirtilmelidir
|
ERR_INCOMPATIBLE_FILE
|
5017
|
Metin dosyaları dizgi dizileri için olmalıdır, diğer diziler için ikili (binary) dosyalar kullanılmalıdır
|
ERR_FILE_IS_DIRECTORY
|
5018
|
Bu bir dosya değil, bir klasör
|
ERR_FILE_NOT_EXIST
|
5019
|
Dosya mevcut değil
|
ERR_FILE_CANNOT_REWRITE
|
5020
|
Dosya yeniden yazılamaz
|
ERR_WRONG_DIRECTORYNAME
|
5021
|
Dosya yolunun ismi yanlış
|
ERR_DIRECTORY_NOT_EXIST
|
5022
|
Böyle bir dosya yolu bulunmuyor
|
ERR_FILE_ISNOT_DIRECTORY
|
5023
|
Bu bir dosya, klasör değil
|
ERR_CANNOT_DELETE_DIRECTORY
|
5024
|
Klasör kaldırılamaz
|
ERR_CANNOT_CLEAN_DIRECTORY
|
5025
|
Klasörün kaldırılması başarısız oldu (büyük olasılıkla bir veya iki dosya bloke edilmiş ve kaldırma işlemi başarısız olmuş)
|
ERR_FILE_WRITEERROR
|
5026
|
Kaynağı dosyaya yazma işlemi başarısız oldu
|
ERR_FILE_ENDOFFILE
|
5027
|
Verinin sonraki kısımları CSV dosyasından okunamıyor (FileReadString, FileReadNumber, FileReadDatetime, FileReadBool) dosyanın sonuna ulaşıldı
|
Dizgi Dönüşümü
|
|
|
ERR_NO_STRING_DATE
|
5030
|
Dizgide tarih yok
|
ERR_WRONG_STRING_DATE
|
5031
|
Dizgideki tarih yanlış
|
ERR_WRONG_STRING_TIME
|
5032
|
Dizgideki zaman yanlış
|
ERR_STRING_TIME_ERROR
|
5033
|
Dizgiyi tarihe çevirme hatası
|
ERR_STRING_OUT_OF_MEMORY
|
5034
|
Dizgi için yeterli bellek yok
|
ERR_STRING_SMALL_LEN
|
5035
|
Dizgi uzunluğu beklenenden az
|
ERR_STRING_TOO_BIGNUMBER
|
5036
|
Sayı çok büyük, ULONG_MAX değerinden fazla
|
ERR_WRONG_FORMATSTRING
|
5037
|
Geçersiz biçim dizgisi
|
ERR_TOO_MANY_FORMATTERS
|
5038
|
Biçim belirteçlerinin sayısı, parametrelerden fazla
|
ERR_TOO_MANY_PARAMETERS
|
5039
|
Parametrelerin sayısı, biçim belirteçlerinden fazla
|
ERR_WRONG_STRING_PARAMETER
|
5040
|
string tipli hatalı parametre
|
ERR_STRINGPOS_OUTOFRANGE
|
5041
|
Konum, dizginin dışında
|
ERR_STRING_ZEROADDED
|
5042
|
Dizginin sonuna 0 eklenmiş, kullanışsız işlem
|
ERR_STRING_UNKNOWNTYPE
|
5043
|
Dizgiye dönüşüm yaparken bilinmeyen veri tipi
|
ERR_WRONG_STRING_OBJECT
|
5044
|
Hasarlı dizgi nesnesi
|
Dizilerle İşlemler
|
|
|
ERR_INCOMPATIBLE_ARRAYS
|
5050
|
Uyumlu olmayan dizilerin kopyalanması. Dizgi dizisi sadece bir dizgi dizisine kopyalanabilir, aynı şekilde bir sayısal dizi de sadece sayısal diziye kopyalanabilir
|
ERR_SMALL_ASSERIES_ARRAY
|
5051
|
Alınan dizi AS_SERIES şeklinde bildirilmiş ve yeterli büyüklükte değil
|
ERR_SMALL_ARRAY
|
5052
|
Dizi çok küçük, başlangıç konumu dizinin dışında
|
ERR_ZEROSIZE_ARRAY
|
5053
|
Dizinin büyüklüğü sıfır
|
ERR_NUMBER_ARRAYS_ONLY
|
5054
|
Nümerik bir dizi olmalı
|
ERR_ONEDIM_ARRAYS_ONLY
|
5055
|
Tek boyutlu bir dizi olmalı
|
ERR_SERIES_ARRAY
|
5056
|
Zaman serileri kullanılamaz
|
ERR_DOUBLE_ARRAY_ONLY
|
5057
|
double tipli bir dizi olmalı
|
ERR_FLOAT_ARRAY_ONLY
|
5058
|
float tipli bir dizi olmalı
|
ERR_LONG_ARRAY_ONLY
|
5059
|
long tipli bir dizi olmalı
|
ERR_INT_ARRAY_ONLY
|
5060
|
int tipli bir dizi olmalı
|
ERR_SHORT_ARRAY_ONLY
|
5061
|
short tipli bir dizi olmalı
|
ERR_CHAR_ARRAY_ONLY
|
5062
|
char tipli bir dizi olmalı
|
ERR_STRING_ARRAY_ONLY
|
5063
|
Sadece dizgi dizileri
|
OpenCL İşlemleri
|
|
|
ERR_OPENCL_NOT_SUPPORTED
|
5100
|
OpenCL fonksiyonları bu bilgisayarda desteklenmiyor
|
ERR_OPENCL_INTERNAL
|
5101
|
OpenCL çalışması sırasında bir hata oluştu
|
ERR_OPENCL_INVALID_HANDLE
|
5102
|
Geçersiz OpenCL işleyici
|
ERR_OPENCL_CONTEXT_CREATE
|
5103
|
OpenCL bağlamı oluşturma hatası
|
ERR_OPENCL_QUEUE_CREATE
|
5104
|
OpenCL içinde bir çalıştırma kuyruğu oluşturma hatası
|
ERR_OPENCL_PROGRAM_CREATE
|
5105
|
OpenCL programının derlenmesi sırasında hata oluştu
|
ERR_OPENCL_TOO_LONG_KERNEL_NAME
|
5106
|
Kernel ismi çok uzun (OpenCL kernel)
|
ERR_OPENCL_KERNEL_CREATE
|
5107
|
OpenCL kerneli oluşturma hatası
|
ERR_OPENCL_SET_KERNEL_PARAMETER
|
5108
|
OpenCL kerneli için parametrelerin ayarlanması sırasında hata oluştu
|
ERR_OPENCL_EXECUTE
|
5109
|
OpenCL programı çalışma zamanı hatası
|
ERR_OPENCL_WRONG_BUFFER_SIZE
|
5110
|
OpenCL tamponu için geçersiz büyüklük
|
ERR_OPENCL_WRONG_BUFFER_OFFSET
|
5111
|
OpenCL tamponu içinde geçersiz konum
|
ERR_OPENCL_BUFFER_CREATE
|
5112
|
OpenCL tamponu oluşturma hatası
|
ERR_OPENCL_TOO_MANY_OBJECTS
|
5113
|
Çok fazla OpenCL nesnesi var
|
ERR_OPENCL_SELECTDEVICE
|
5114
|
OpenCL cihaz seçimi hatası
|
Veritabanlarıyla çalışma
|
|
|
ERR_DATABASE_INTERNAL
|
5120
|
Dahili veritabanı hatası
|
ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE
|
5121
|
Geçersiz veritabanı tanıtıcısı
|
ERR_DATABASE_TOO_MANY_OBJECTS
|
5122
|
Kabul edilebilir maksimum Database nesnesi sayısı aşıldı
|
ERR_DATABASE_CONNECT
|
5123
|
Veritabanı bağlantı hatası
|
ERR_DATABASE_EXECUTE
|
5124
|
İstek yürütme hatası
|
ERR_DATABASE_PREPARE
|
5125
|
İstek oluşturma hatası
|
ERR_DATABASE_NO_MORE_DATA
|
5126
|
Okunacak daha fazla veri yok
|
ERR_DATABASE_STEP
|
5127
|
Bir sonraki istek girişine geçerken hata oluştu
|
ERR_DATABASE_NOT_READY
|
5128
|
İstek sonuçlarını okumak için veriler henüz hazır değil
|
ERR_DATABASE_BIND_PARAMETERS
|
5129
|
SQL isteğinde parametrelerin otomatik değiştirilmesi başarısız oldu
|
WebRequest işlemleri
|
|
|
ERR_WEBREQUEST_INVALID_ADDRESS
|
5200
|
Geçersiz URL
|
ERR_WEBREQUEST_CONNECT_FAILED
|
5201
|
Belirtilen URL ile bağlantı kurulamadı
|
ERR_WEBREQUEST_TIMEOUT
|
5202
|
Zaman-aşımı oluştu
|
ERR_WEBREQUEST_REQUEST_FAILED
|
5203
|
HTTP isteği başarısız
|
Ağ ile İşlemler (soketler)
|
|
|
ERR_NETSOCKET_INVALIDHANDLE
|
5270
|
Fonksiyona geçersiz soket tanıtıcısı aktarıldı
|
ERR_NETSOCKET_TOO_MANY_OPENED
|
5271
|
Çok fazla açık soket(maksimum 128)
|
ERR_NETSOCKET_CANNOT_CONNECT
|
5272
|
Uzak ana bilgisayara bağlanılamadı
|
ERR_NETSOCKET_IO_ERROR
|
5273
|
Soketten veri gönderilemedi/alınamadı
|
ERR_NETSOCKET_HANDSHAKE_FAILED
|
5274
|
Güvenli bağlantı kurulamadı (TLS Tokalaşma)
|
ERR_NETSOCKET_NO_CERTIFICATE
|
5275
|
Bağlantıyı koruyan sertifikada veri yok
|
Özel semboller
|
|
|
ERR_NOT_CUSTOM_SYMBOL
|
5300
|
Kullanıcı-tanımlı bir sembol belirtilmeli
|
ERR_CUSTOM_SYMBOL_WRONG_NAME
|
5301
|
Kullanıcı-tanımlı sembolün ismi geçersiz. Sembol ismi sadece Latin karakterleri ve ".", "_", "&" ve "#" karakterlerini içerebilir, bunların dışındaki noktalama işaretlerini, boşluk ve diğer özel karakterleri içeremez. <, >, :, ", /,\, |, ?, * karakterlerinin kullanılması önerilmez.
|
ERR_CUSTOM_SYMBOL_NAME_LONG
|
5302
|
Kullanıcı-tanımlı sembolün ismi çok uzun. Sembol ismi, sondaki 0 karakteri de dahil olmak üzere 32 karakteri geçemez
|
ERR_CUSTOM_SYMBOL_PATH_LONG
|
5303
|
Kullanıcı-tanımlı sembolün adresi çok uzun. Adres; "Custom\\", sembol ismi, grup ayraçları ve sondaki 0 karakteri de dahil olmak üzere 128 karakterden fazla olamaz
|
ERR_CUSTOM_SYMBOL_EXIST
|
5304
|
Aynı isimde başka bir sembol mevcut
|
ERR_CUSTOM_SYMBOL_ERROR
|
5305
|
Kullanıcı-tanımlı sembolün oluşturulması, silinmesi veya değiştirilmesi sırasında hata meydana geldi
|
ERR_CUSTOM_SYMBOL_SELECTED
|
5306
|
Piyasa gözleminde seçili olan kullanıcı-tanımlı bir sembolü silmeyi deniyorsunuz
|
ERR_CUSTOM_SYMBOL_PROPERTY_WRONG
|
5307
|
Kullanıcı-tanımlı sembol için geçersiz özellik
|
ERR_CUSTOM_SYMBOL_PARAMETER_ERROR
|
5308
|
Kullanıcı-tanımlı sembol özelliği ayarlanırken hatalı parametre kullanıldı
|
ERR_CUSTOM_SYMBOL_PARAMETER_LONG
|
5309
|
Kullanıcı-tanımlı sembol özelliğinin parametresi için kullanılan dizgi çok uzun
|
ERR_CUSTOM_TICKS_WRONG_ORDER
|
5310
|
Dizideki tikler zamana göre sıralanmamıştır
|
Ekonomik Takvim
|
|
|
ERR_CALENDAR_MORE_DATA
|
5400
|
Dizi boyutu, tüm değerlerin açıklamalarını elde etmek için yetersizdir
|
ERR_CALENDAR_TIMEOUT
|
5401
|
İstek süresi sınırı aşıldı
|
ERR_CALENDAR_NO_DATA
|
5402
|
Ülke bulunamadı
|
Veritabanlarıyla çalışma
|
|
|
ERR_DATABASE_ERROR
|
5601
|
Genel hata
|
ERR_DATABASE_LOGIC
|
5602
|
SQLite dahili mantık hatası
|
ERR_DATABASE_PERM
|
5603
|
Erişim reddedildi
|
ERR_DATABASE_ABORT
|
5604
|
Geri arama prosedürü durdurma istedi
|
ERR_DATABASE_BUSY
|
5605
|
Veritabanı dosyası kilitli
|
ERR_DATABASE_LOCKED
|
5606
|
Veritabanı tablosu kilitli
|
ERR_DATABASE_NOMEM
|
5607
|
İşlemi tamamlamak için yetersiz bellek
|
ERR_DATABASE_READONLY
|
5608
|
Salt okunur veritabanına yazma girişimi
|
ERR_DATABASE_INTERRUPT
|
5609
|
İşlem sqlite3_interrupt() tarafından sonlandırıldı
|
ERR_DATABASE_IOERR
|
5610
|
Disk girdi-çıktı hatası
|
ERR_DATABASE_CORRUPT
|
5611
|
Veritabanı disk görüntüsü bozuk
|
ERR_DATABASE_NOTFOUND
|
5612
|
Sqlite3_file_control()'de bilinmeyen işlem kodu
|
ERR_DATABASE_FULL
|
5613
|
Veritabanı dolu olduğu için ekleme başarısız oldu
|
ERR_DATABASE_CANTOPEN
|
5614
|
Veritabanı dosyası açılamıyor
|
ERR_DATABASE_PROTOCOL
|
5615
|
Veritabanı kilit protokolü hatası
|
ERR_DATABASE_EMPTY
|
5616
|
Sadece dahili kullanım içindir
|
ERR_DATABASE_SCHEMA
|
5617
|
Veritabanı şeması değişti
|
ERR_DATABASE_TOOBIG
|
5618
|
Dizge veya BLOB boyut sınırını aşıyor
|
ERR_DATABASE_CONSTRAINT
|
5619
|
Kısıtlama ihlali nedeniyle durduruldu
|
ERR_DATABASE_MISMATCH
|
5620
|
Veri tipi uyumsuzluğu
|
ERR_DATABASE_MISUSE
|
5621
|
Kütüphanenin yanlış kullanımı
|
ERR_DATABASE_NOLFS
|
5622
|
Kullanılan işletim sistemi işlevleri ana bilgisayar tarafından desteklenmiyor
|
ERR_DATABASE_AUTH
|
5623
|
Yetkilendirme reddedildi
|
ERR_DATABASE_FORMAT
|
5624
|
Kullanılmıyor
|
ERR_DATABASE_RANGE
|
5625
|
Bağlama parametresi hatası, yanlış indeks
|
ERR_DATABASE_NOTADB
|
5626
|
Açılan dosya bir veritabanı dosyası değil
|
Matris ve Vektör Metotları
|
|
|
ERR_MATRIX_INTERNAL
|
5700
|
Matris/vektör yürütme alt sisteminin iç hatası
|
ERR_MATRIX_NOT_INITIALIZED
|
5701
|
Matris/vektör başlatılamadı
|
ERR_MATRIX_INCONSISTENT
|
5702
|
İşlemdeki matrislerin/vektörlerin boyutları tutarsız
|
ERR_MATRIX_INVALID_SIZE
|
5703
|
Geçersiz matris/vektör büyüklüğü
|
ERR_MATRIX_INVALID_TYPE
|
5704
|
Geçersiz matris/vektör türü
|
ERR_MATRIX_FUNC_NOT_ALLOWED
|
5705
|
Bu matris/vektör için fonksiyon mevcut değil
|
ERR_MATRIX_CONTAINS_NAN
|
5706
|
Matris/vektör sayısal olmayan değer (Nan/Inf) içeriyor
|
ONNX Modelleri
|
|
|
ERR_ONNX_INTERNAL
|
5800
|
ONNX iç hatası
|
ERR_ONNX_NOT_INITIALIZED
|
5801
|
ONNX Runtime API başlatma hatası
|
ERR_ONNX_NOT_SUPPORTED
|
5802
|
MQL5 tarafından desteklenmeyen özellik veya değer
|
ERR_ONNX_RUN_FAILED
|
5803
|
ONNX Runtime API çalıştırma hatası
|
ERR_ONNX_INVALID_PARAMETERS_COUNT
|
5804
|
OnnxRun'a geçersiz sayıda parametre iletildi
|
ERR_ONNX_INVALID_PARAMETER
|
5805
|
Geçersiz parametre değeri
|
ERR_ONNX_INVALID_PARAMETER_TYPE
|
5806
|
Geçersiz parametre türü
|
ERR_ONNX_INVALID_PARAMETER_SIZE
|
5807
|
Geçersiz parametre büyüklüğü
|
ERR_ONNX_WRONG_DIMENSION
|
5808
|
Tensör boyutu ayarlanmamış veya geçersiz
|
Kullanıcı-Tanımlı Hatalar
|
|
|
65536
|
Kullanıcı tanımlı hatalar bu kod ile başlar
Ayrıca Bakınız