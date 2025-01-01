Sistem fonksiyonunu uygulamak için yeterli bellek yok

Yapı, dizgi nesnelerini ve/veya dinamik dizileri ve/veya bu tip nesnelerin yapılarını ve/veya sınıflarını içeriyor

Yanlış tipli veya yanlış büyüklükte bir dizi veya hasarlı bir nesne veya bir dinamik dizi

Dizinin yer değişimi için yeterli belek yok, veya bir statik dizinin büyüklüğünü değiştirme girişimi yapıldı

Dizginin yeniden yerleştirilmesi için yeterli bellek yok

dynamic ve static kaynakların isimleri uyuşuyor

EX5 içinde bu isimde kaynak bulunamadı

Desteklenmeyen kaynak tipi veya kaynağın boyutu 16 Mb'i geçiyor

Test zorla dışarıdan durduruldu. Örneğin, optimizasyon kesintiye uğratıldı, görsel test penceresi kapatıldı veya test temsilcisi durduruldu

Çizelgede, olayı işleyebilecek bir Uzman Danışman yok

Çizelge periyodunu ve sembolünü değiştirme işlemi başarısız oldu

Çizelge ile çalışma fonksiyonu için kullanılan parametrenin hata değeri

Grafiksel nesne ile çalışma hatası

Grafiksel nesne için yanlış tanımlayıcı

Sembol özelliği için yanlış tanımlayıcı

Son tik zamanı bilinmiyor (hiç tik yok)

Hedef dizi, istenen veriyi depolamak için çok küçük

Aynı isimde bir müşteri terminali global değişkeni mevcut

Email gönderimi başarısız oldu

Ses oynatımı başarısız oldu

Ftp ile dosya gönderimi başarısız oldu

Uyarı gönderme başarısız oldu

Uyarı gönderimi için geçersiz parametre – boş bir dizgi veya NULL değeri SendNotification() fonksiyonuna geçirilmiş

Terminalin uyarı ayarları hatalı yapılmış (tanımlayıcı belirtilmemiş veya izin durumu ayarlanmamış)

Uyarı gönderimi çok sık

Gösterge tamponlarının dağıtılması için yeterli bellek yok

Uzman Danışmanlar ile alım-satım yapmak yasaklanmış

Alım-satım isteğinin gönderilmesi başarısız oldu

Kar veya teminat değeri hesaplanamadı

Göstergeyi eklemek için yeterli bellek yok

Bu gösterge başka bir göstergeye uygulanamaz

Göstergede hiç parametre yok

Piyasa Derinliğinden veri alımı için abonelik hatası

Dosya ismi çok uzun

Okuma için yeterli önbellek alanı yok

Bu tanıtıcı değere sahip bir dosya kapatıldı, veya hiç açılmadı

Dosya için yanlış tanıtıcı değer

Dosya, metin (txt) veya CSV dosyası şeklinde açılmalıdır

Dosya ikili biçimde açıldığı için dizgi büyüklüğü belirtilmelidir

Metin dosyaları dizgi dizileri için olmalıdır, diğer diziler için ikili (binary) dosyalar kullanılmalıdır

Bu bir dosya değil, bir klasör

Dosya mevcut değil

Böyle bir dosya yolu bulunmuyor

Bu bir dosya, klasör değil

Klasörün kaldırılması başarısız oldu (büyük olasılıkla bir veya iki dosya bloke edilmiş ve kaldırma işlemi başarısız olmuş)

Kaynağı dosyaya yazma işlemi başarısız oldu

Dizgi için yeterli bellek yok

Sayı çok büyük, ULONG_MAX değerinden fazla

Uyumlu olmayan dizilerin kopyalanması. Dizgi dizisi sadece bir dizgi dizisine kopyalanabilir, aynı şekilde bir sayısal dizi de sadece sayısal diziye kopyalanabilir

Alınan dizi AS_SERIES şeklinde bildirilmiş ve yeterli büyüklükte değil

Dizi çok küçük, başlangıç konumu dizinin dışında

Nümerik bir dizi olmalı

Tek boyutlu bir dizi olmalı

double tipli bir dizi olmalı

float tipli bir dizi olmalı

long tipli bir dizi olmalı

int tipli bir dizi olmalı

short tipli bir dizi olmalı

char tipli bir dizi olmalı

Sadece dizgi dizileri

OpenCL fonksiyonları bu bilgisayarda desteklenmiyor

OpenCL çalışması sırasında bir hata oluştu

OpenCL içinde bir çalıştırma kuyruğu oluşturma hatası

Kernel ismi çok uzun (OpenCL kernel)

OpenCL kerneli için parametrelerin ayarlanması sırasında hata oluştu

OpenCL tamponu için geçersiz büyüklük

Çok fazla OpenCL nesnesi var

Okunacak daha fazla veri yok

Bir sonraki istek girişine geçerken hata oluştu

İstek sonuçlarını okumak için veriler henüz hazır değil

SQL isteğinde parametrelerin otomatik değiştirilmesi başarısız oldu

Belirtilen URL ile bağlantı kurulamadı

Ağ ile İşlemler (soketler)

Çok fazla açık soket(maksimum 128)

Kullanıcı-tanımlı bir sembol belirtilmeli

Kullanıcı-tanımlı sembolün ismi geçersiz. Sembol ismi sadece Latin karakterleri ve ".", "_", "&" ve "#" karakterlerini içerebilir, bunların dışındaki noktalama işaretlerini, boşluk ve diğer özel karakterleri içeremez. <, >, :, ", /,\, |, ?, * karakterlerinin kullanılması önerilmez.

Kullanıcı-tanımlı sembolün ismi çok uzun. Sembol ismi, sondaki 0 karakteri de dahil olmak üzere 32 karakteri geçemez

Kullanıcı-tanımlı sembolün adresi çok uzun. Adres; "Custom\\", sembol ismi, grup ayraçları ve sondaki 0 karakteri de dahil olmak üzere 128 karakterden fazla olamaz

Aynı isimde başka bir sembol mevcut

Kullanıcı-tanımlı sembolün oluşturulması, silinmesi veya değiştirilmesi sırasında hata meydana geldi

Piyasa gözleminde seçili olan kullanıcı-tanımlı bir sembolü silmeyi deniyorsunuz

Kullanıcı-tanımlı sembol için geçersiz özellik

Kullanıcı-tanımlı sembol özelliğinin parametresi için kullanılan dizgi çok uzun

Dizideki tikler zamana göre sıralanmamıştır

Dizi boyutu, tüm değerlerin açıklamalarını elde etmek için yetersizdir

İşlemi tamamlamak için yetersiz bellek

İşlem sqlite3_interrupt() tarafından sonlandırıldı

Veritabanı dolu olduğu için ekleme başarısız oldu

Sadece dahili kullanım içindir

Dizge veya BLOB boyut sınırını aşıyor

Kullanılan işletim sistemi işlevleri ana bilgisayar tarafından desteklenmiyor

Açılan dosya bir veritabanı dosyası değil

Matris ve Vektör Metotları

ERR_MATRIX_FUNC_NOT_ALLOWED

5705