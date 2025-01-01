- Fiyat Sabitleri
- Düzleştirme Yöntemleri
- Gösterge Çizgileri
- Çizim Stilleri
- Özel Gösterge Özellikleri
- Gösterge Tipleri
- Veri Tipi Tanımlayıcıları
Özel Göstergelerin Özellikleri
Bir özel gösterge içinde kullanılabilecek gösterge tamponlarının sayısı sınırsızdır. SetIndexBuffer() fonksiyonu ile bir gösterge tamponu şeklinde tasarlanmış her bir dizi için, depolanacak veri tipinin belirtilmesi gerekir. Bu, ENUM_INDEXBUFFER_TYPE sayımının değerlerinden biri olabilir.
|
Tanıtıcı
|
Açıklama
|
INDICATOR_DATA
|
Çizilecek veri
|
INDICATOR_COLOR_INDEX
|
Renk
|
INDICATOR_CALCULATIONS
|
Ara işlemler için kullanılacak yardımcı tamponlar
Özel göstergeler, uygun görüntülemenin sağlanması için bir çok ayarlama içerir. Bu ayarlamalar, IndicatorSetDouble(), IndicatorSetInteger() ve IndicatorSetString() fonksiyonları kullanılarak, karşılık gelen gösterge özelliklerinin atanmasıyla gerçekleştirilir. Gösterge özelliklerinin tanıtıcıları, ENUM_CUSTOMIND_PROPERTY sayımında listelenmiştir.
ENUM_CUSTOMIND_PROPERTY_INTEGER
|
Tanıtıcı
|
Açıklama
|
Özellik tipi
|
INDICATOR_DIGITS
|
Gösterge değerleri çiziminin doğruluğu
|
int
|
INDICATOR_HEIGHT
|
Sabitlenmiş gösterge penceresi yüksekliği (ön işlemci komutu #property indicator_height)
|
int
|
INDICATOR_LEVELS
|
Gösterge penceresindeki seviyelerin sayısı
|
int
|
INDICATOR_LEVELCOLOR
|
Seviye çizgisinin rengi
|
color şekillendirici = seviye numarası
|
INDICATOR_LEVELSTYLE
|
Seviye çizgisinin stili
|
ENUM_LINE_STYLE şekillendirici = seviye numarası
|
INDICATOR_LEVELWIDTH
|
Seviye çizgisinin kalınlığı
|
int şekillendirici = seviye numarası
|
INDICATOR_FIXED_MINIMUM
|
Gösterge penceresi için sabit minimum. Özellik yalnızca IndicatorSetInteger() fonksiyonu tarafından yazılabilir
|
bool
|
INDICATOR_FIXED_MAXIMUM
|
Gösterge penceresi için sabit maksimum. Özellik yalnızca IndicatorSetInteger() fonksiyonu tarafından yazılabilir
|
bool
ENUM_CUSTOMIND_PROPERTY_DOUBLE
|
Tanıtıcı
|
Açıklama
|
Özellik tipi
|
INDICATOR_MINIMUM
|
Gösterge penceresinin minimum değeri
|
double
|
INDICATOR_MAXIMUM
|
Gösterge penceresinin maksimum değeri
|
double
|
INDICATOR_LEVELVALUE
|
Seviye değeri
|
double şekillendirici = seviye numarası
ENUM_CUSTOMIND_PROPERTY_STRING
|
Tanıtıcı
|
Açıklama
|
Özellik tipi
|
INDICATOR_SHORTNAME
|
Gösterge kısa ismi
|
string
|
INDICATOR_LEVELTEXT
|
Seviye açıklaması
|
string şekillendirici = seviye numarası
Örnekler:
|
//--- gösterge ayarları