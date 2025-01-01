Özel Göstergelerin Özellikleri

Bir özel gösterge içinde kullanılabilecek gösterge tamponlarının sayısı sınırsızdır. SetIndexBuffer() fonksiyonu ile bir gösterge tamponu şeklinde tasarlanmış her bir dizi için, depolanacak veri tipinin belirtilmesi gerekir. Bu, ENUM_INDEXBUFFER_TYPE sayımının değerlerinden biri olabilir.

ENUM_INDEXBUFFER_TYPE

Tanıtıcı Açıklama INDICATOR_DATA Çizilecek veri INDICATOR_COLOR_INDEX Renk INDICATOR_CALCULATIONS Ara işlemler için kullanılacak yardımcı tamponlar

Özel göstergeler, uygun görüntülemenin sağlanması için bir çok ayarlama içerir. Bu ayarlamalar, IndicatorSetDouble(), IndicatorSetInteger() ve IndicatorSetString() fonksiyonları kullanılarak, karşılık gelen gösterge özelliklerinin atanmasıyla gerçekleştirilir. Gösterge özelliklerinin tanıtıcıları, ENUM_CUSTOMIND_PROPERTY sayımında listelenmiştir.

ENUM_CUSTOMIND_PROPERTY_INTEGER

Tanıtıcı Açıklama Özellik tipi INDICATOR_DIGITS Gösterge değerleri çiziminin doğruluğu int INDICATOR_HEIGHT Sabitlenmiş gösterge penceresi yüksekliği (ön işlemci komutu #property indicator_height) int INDICATOR_LEVELS Gösterge penceresindeki seviyelerin sayısı int INDICATOR_LEVELCOLOR Seviye çizgisinin rengi color şekillendirici = seviye numarası INDICATOR_LEVELSTYLE Seviye çizgisinin stili ENUM_LINE_STYLE şekillendirici = seviye numarası INDICATOR_LEVELWIDTH Seviye çizgisinin kalınlığı int şekillendirici = seviye numarası INDICATOR_FIXED_MINIMUM Gösterge penceresi için sabit minimum. Özellik yalnızca IndicatorSetInteger() fonksiyonu tarafından yazılabilir bool INDICATOR_FIXED_MAXIMUM Gösterge penceresi için sabit maksimum. Özellik yalnızca IndicatorSetInteger() fonksiyonu tarafından yazılabilir bool

ENUM_CUSTOMIND_PROPERTY_DOUBLE

Tanıtıcı Açıklama Özellik tipi INDICATOR_MINIMUM Gösterge penceresinin minimum değeri double INDICATOR_MAXIMUM Gösterge penceresinin maksimum değeri double INDICATOR_LEVELVALUE Seviye değeri double şekillendirici = seviye numarası

ENUM_CUSTOMIND_PROPERTY_STRING

Tanıtıcı Açıklama Özellik tipi INDICATOR_SHORTNAME Gösterge kısa ismi string INDICATOR_LEVELTEXT Seviye açıklaması string şekillendirici = seviye numarası

Örnekler: