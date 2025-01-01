- ChartID
- Mode
- Foreground
- Shift
- ShiftSize
- AutoScroll
- Scale
- ScaleFix
- ScaleFix_11
- FixedMax
- FixedMin
- PointsPerBar
- ScalePPB
- ShowOHLC
- ShowLineBid
- ShowLineAsk
- ShowLastLine
- ShowPeriodSep
- ShowGrid
- ShowVolumes
- ShowObjectDescr
- ShowDateScale
- ShowPriceScale
- ColorBackground
- ColorForeground
- ColorGrid
- ColorBarUp
- ColorBarDown
- ColorCandleBull
- ColorCandleBear
- ColorChartLine
- ColorVolumes
- ColorLineBid
- ColorLineAsk
- ColorLineLast
- ColorStopLevels
- VisibleBars
- WindowsTotal
- WindowIsVisible
- WindowHandle
- FirstVisibleBar
- WidthInBars
- WidthInPixels
- HeightInPixels
- PriceMin
- PriceMax
- Attach
- FirstChart
- NextChart
- Open
- Detach
- Close
- BringToTop
- EventObjectCreate
- EventObjectDelete
- IndicatorAdd
- IndicatorDelete
- IndicatorsTotal
- IndicatorName
- Navigate
- Symbol
- Period
- Redraw
- GetInteger
- SetInteger
- GetDouble
- SetDouble
- GetString
- SetString
- SetSymbolPeriod
- ApplyTemplate
- ScreenShot
- WindowOnDropped
- PriceOnDropped
- TimeOnDropped
- XOnDropped
- YOnDropped
- Save
- Load
- Type
GetInteger
Bu fonksiyon karşılık gelen nesne özelliğinin değerine dönüş yapar. Nesne özelliği tamsayı tipinde olmalıdır. Fonksiyonun iki versiyonu vardır.
1. Hızlı bir şekilde özellik değerine dönüş yapar.
|
long GetInteger(
2. Başarı durumunda, belirtilen tamsayı tipli özellik değerini referansla geçirilen son parametreye atar.
|
bool GetInteger(
Parametreler
prop_id
[in] Özellik tanımlayıcısı (ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER sayımının değerlerinden biri).
sub_window
[in] Çizelge alt-pencere numarası.
value
[in] İstenen özelliğin değerini alan tamsayı tipli değişken.
Dönüş Değeri
Sınıf örneğine atanan çizelge özelliğinin değeri. Atanmış bir çizelge yoksa, -1 dönüşü yapar.
Fonksiyonun ikinci versiyonunda eğer nesne mevcutsa ve değer söz konusu referans değişkenine atanmışsa 'true', aksi durumda 'false' dönüşü yapar. Hata durumuyla ilgili daha fazla bilgi için GetLastError() çağrısını yapın.