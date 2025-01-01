GetInteger

Bu fonksiyon karşılık gelen nesne özelliğinin değerine dönüş yapar. Nesne özelliği tamsayı tipinde olmalıdır. Fonksiyonun iki versiyonu vardır.

1. Hızlı bir şekilde özellik değerine dönüş yapar.

long GetInteger(

ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER prop_id,

int sub_window=0

) const

2. Başarı durumunda, belirtilen tamsayı tipli özellik değerini referansla geçirilen son parametreye atar.

bool GetInteger(

ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER prop_id,

int sub_window,

long& value

) const

Parametreler

prop_id

[in] Özellik tanımlayıcısı (ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER sayımının değerlerinden biri).

sub_window

[in] Çizelge alt-pencere numarası.

value

[in] İstenen özelliğin değerini alan tamsayı tipli değişken.

Dönüş Değeri

Sınıf örneğine atanan çizelge özelliğinin değeri. Atanmış bir çizelge yoksa, -1 dönüşü yapar.

Fonksiyonun ikinci versiyonunda eğer nesne mevcutsa ve değer söz konusu referans değişkenine atanmışsa 'true', aksi durumda 'false' dönüşü yapar. Hata durumuyla ilgili daha fazla bilgi için GetLastError() çağrısını yapın.