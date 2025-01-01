문서화섹션
MQL5 リファレンス標準ライブラリ価格チャートIndicatorName 

IndicatorName

지정된 차트 창의 지표 목록에서 인덱스를 기준으로 지표의 단축명을 반환합니다.

string  IndicatorName(
   int   sub_win     // 하위 창의 숫자
   int   index       // 채팅 하위 창에 추가된 지표 목록 내 지표의 인덱스
   );

매개변수

sub_win

[in]  차트 하위 창의 숫자. 0은 주 차트 창을 나타냅니다.

인덱스

[in]  지표 목록에 있는 지표의 색인. 지표의 수는 0으로 시작합니다. 즉, 목록의 첫 번째 지표는 0 인덱스를 가집니다. 목록의 지표 수를 얻으려면 IndicatorsTotal() 함수를 사용합니다.

값 반환

INDICATOR_SHORTNAME 속성을 IndicatorSetString() 함수를 통해 설정된 지표 단축명. 오류 세부 정보를 가져오려면, GetLastError() 함수를 사용합니다.

참고

iCustom()IndicatorCreate() 함수를 사용하여 지표를 만들 때 지표 단축명과 지정한 Flename을 혼동하지 마십시오. 지표의 단축명이 명시적으로 설정되지 않은 경우, 지표의 소스 코드를 포함하는 Flename이 컴파일 중에 지정됩니다.

지표의 짧은 이름이 올바르게 형성되어야 합니다. INDICATOR_SHORTNAME 속성에 IndicatorSetString() 함수를 사용하여 기록됩니다. IndicatorDelete() 함수에 의해 차트에서 삭제될 지표는 단축명으로 식별되므로 단축명에는 지표의 모든 입력 매개변수 값이 포함되어야 합니다.

추가 참조

IndicatorAdd(), IndicatorDelete, IndicatorsTotal, iCustom(), IndicatorCreate(), IndicatorSetString().