- ChartID
- Mode
- Foreground
- Shift
- ShiftSize
- AutoScroll
- Scale
- ScaleFix
- ScaleFix_11
- FixedMax
- FixedMin
- PointsPerBar
- ScalePPB
- ShowOHLC
- ShowLineBid
- ShowLineAsk
- ShowLastLine
- ShowPeriodSep
- ShowGrid
- ShowVolumes
- ShowObjectDescr
- ShowDateScale
- ShowPriceScale
- ColorBackground
- ColorForeground
- ColorGrid
- ColorBarUp
- ColorBarDown
- ColorCandleBull
- ColorCandleBear
- ColorChartLine
- ColorVolumes
- ColorLineBid
- ColorLineAsk
- ColorLineLast
- ColorStopLevels
- VisibleBars
- WindowsTotal
- WindowIsVisible
- WindowHandle
- FirstVisibleBar
- WidthInBars
- WidthInPixels
- HeightInPixels
- PriceMin
- PriceMax
- Attach
- FirstChart
- NextChart
- Open
- Detach
- Close
- BringToTop
- EventObjectCreate
- EventObjectDelete
- IndicatorAdd
- IndicatorDelete
- IndicatorsTotal
- IndicatorName
- Navigate
- Symbol
- Period
- Redraw
- GetInteger
- SetInteger
- GetDouble
- SetDouble
- GetString
- SetString
- SetSymbolPeriod
- ApplyTemplate
- ScreenShot
- WindowOnDropped
- PriceOnDropped
- TimeOnDropped
- XOnDropped
- YOnDropped
- Save
- Load
- Type
IndicatorName
지정된 차트 창의 지표 목록에서 인덱스를 기준으로 지표의 단축명을 반환합니다.
|
string IndicatorName(
매개변수
sub_win
[in] 차트 하위 창의 숫자. 0은 주 차트 창을 나타냅니다.
인덱스
[in] 지표 목록에 있는 지표의 색인. 지표의 수는 0으로 시작합니다. 즉, 목록의 첫 번째 지표는 0 인덱스를 가집니다. 목록의 지표 수를 얻으려면 IndicatorsTotal() 함수를 사용합니다.
값 반환
INDICATOR_SHORTNAME 속성을 IndicatorSetString() 함수를 통해 설정된 지표 단축명. 오류 세부 정보를 가져오려면, GetLastError() 함수를 사용합니다.
참고
iCustom() 및 IndicatorCreate() 함수를 사용하여 지표를 만들 때 지표 단축명과 지정한 Flename을 혼동하지 마십시오. 지표의 단축명이 명시적으로 설정되지 않은 경우, 지표의 소스 코드를 포함하는 Flename이 컴파일 중에 지정됩니다.
지표의 짧은 이름이 올바르게 형성되어야 합니다. INDICATOR_SHORTNAME 속성에 IndicatorSetString() 함수를 사용하여 기록됩니다. IndicatorDelete() 함수에 의해 차트에서 삭제될 지표는 단축명으로 식별되므로 단축명에는 지표의 모든 입력 매개변수 값이 포함되어야 합니다.
추가 참조
IndicatorAdd(), IndicatorDelete, IndicatorsTotal, iCustom(), IndicatorCreate(), IndicatorSetString().