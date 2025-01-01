- ChartID
IndicatorName
Retorna o nome abreviado do indicador pelo índice na lista de indicadores sobre a janela de determinado gráfico.
string IndicatorName(
Parâmetros
sub_win
[in] Número de sub-janela do gráfico. 0 (zero) indica a sub-janela do gráfico principal.
index
[in] índice do indicador na lista de indicadores. A numeração de indicadores começa com zero, ou seja, o primeiro indicador da lista tem o índice 0. Para obter o número de indicadores na lista usar a função IndicatorsTotal().
Valor do Retorno
O nome abreviado do indicador que é definido na propriedade INDICATOR_SHORTNAME com a função IndicatorSetString(). Para obter detalhes do erro use a função GetLastError().
Observação
Não confundir o nome abreviado do indicador e o nome do arquivo que é especificado ao criar um indicador usando as funções iCustom() e IndicatorCreate(). Se o nome abreviado de um indicador não é definido de forma explícita, o nome do arquivo contendo o código-fonte do indicador será especificado durante a compilação.
Nome abreviado do indicador deve ser formado corretamente. A propriedade INDICATOR_SHORTNAME será escrita usando a função IndicatorSetString() . Recomenda-se que o nome abreviado deve conter valores de todos os parâmetros de entrada do indicador, porque o indicador a ser excluído do quadro pela função IndicatorDelete() é identificado pelo nome abreviado.
Veja também
IndicatorAdd(), IndicatorDelete, IndicatorsTotal, iCustom(), IndicatorCreate(), IndicatorSetString().