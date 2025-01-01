GetDouble

Bu fonksiyon karşılık gelen nesne özelliğinin değerine dönüş yapar. Nesne özelliği double tipinde olmalıdır. Fonksiyonun iki versiyonu vardır.

1. Hızlı bir şekilde özellik değerine dönüş yapar.

double GetDouble(

ENUM_CHART_PROPERTY_DOUBLE prop_id,

int sub_window=0

) const

2. Başarı durumunda, belirtilen double tipli özellik değerini referansla geçirilen son parametreye atar.

bool GetDouble(

ENUM_CHART_PROPERTY_DOUBLE prop_id,

int sub_window,

double& value

) const

Parametreler

prop_id

[in] Özellik tanımlayıcısı (ENUM_CHART_PROPERTY_DOUBLE sayımının değerlerinden biri).

sub_window

[in] Çizelge alt-pencere numarası.

value

[in] İstenen özelliğin değerini alan double tipli değişken.

Dönüş Değeri

Sınıf örneğine atanan çizelge özelliğinin değeri. Atanmış bir çizelge yoksa, EMPTY_VALUE dönüşü yapar.

Fonksiyonun ikinci versiyonunda eğer nesne mevcutsa ve değer söz konusu referans değişkenine atanmışsa 'true', aksi durumda 'false' dönüşü yapar. Hata durumuyla ilgili daha fazla bilgi için GetLastError() çağrısını yapın.