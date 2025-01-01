DokümantasyonBölümler
Bu fonksiyon karşılık gelen nesne özelliğinin değerine dönüş yapar. Nesne özelliği double tipinde olmalıdır. Fonksiyonun iki versiyonu vardır.

1. Hızlı bir şekilde özellik değerine dönüş yapar.

double  GetDouble(
   ENUM_CHART_PROPERTY_DOUBLE  prop_id,          // özellik tanımlayıcısı
   int                         sub_window=0      // alt-pencere numarası
   ) const

2. Başarı durumunda, belirtilen double tipli özellik değerini referansla geçirilen son parametreye atar.

bool  GetDouble(
   ENUM_CHART_PROPERTY_DOUBLE  prop_id,        // özellik tanımlayıcısı
   int                         sub_window,     // alt-pencere numarası
   double&                     value           // özellik değerini buradan elde edeceğiz
   ) const

Parametreler

prop_id

[in]  Özellik tanımlayıcısı (ENUM_CHART_PROPERTY_DOUBLE sayımının değerlerinden biri).

sub_window

[in]  Çizelge alt-pencere numarası.

value

[in]  İstenen özelliğin değerini alan double tipli değişken.

Dönüş Değeri

Sınıf örneğine atanan çizelge özelliğinin değeri. Atanmış bir çizelge yoksa, EMPTY_VALUE dönüşü yapar.

Fonksiyonun ikinci versiyonunda eğer nesne mevcutsa ve değer söz konusu referans değişkenine atanmışsa 'true', aksi durumda 'false' dönüşü yapar. Hata durumuyla ilgili daha fazla bilgi için GetLastError() çağrısını yapın.