IndicatorDelete

Belirtilen tanıtıcı değere sahip bir göstergeyi belirtilen çizelge alt-penceresinden kaldırır.

bool IndicatorDelete(

int sub_win

const string name

);

Parametreler

sub_win

[in] Çizelge alt-penceresinin numarası. 0 değeri ana pencereyi temsil eder.

const name

[in] IndicatorSetString() fonksiyonu kullanılarak INDICATOR_SHORTNAME özelliğinde ayarlanmış olan gösterge kısa ismi. Göstergenin kısa ismini almak için IndicatorName() fonksiyonunu kullanın.

Dönüş Değeri

Göstergenin başarıyla silinmesi durumunda 'true', aksi durumda 'false' değerini alır. Hata ile ilgili daha fazla bilgi için GetLastError() fonksiyonunu kullanın.

Not

Çizelge alt-penceresinde aynı kısa isme sahip iki gösterge olması durumunda birincisi silinir.

Çizelge içinde silinen göstergenin değerlerini kullanan başka göstergeler mevcutsa, bu göstergeler de silinir.

iCustom() ve IndicatorCreate() fonksiyonları aracılığıyla gösterge oluştururken belirtilen dosya ismi ile gösterge kısa ismini karıştırmayın. Eğer göstergenin kısa ismi açık bir yolla ayarlanmamışsa, kaynak kodunu içeren dosyanın ismi derleme sırasında belirlenecektir.

Bir göstergenin çizelgeden kaldırılması, hesaplama kısmının da terminal belleğinden silindiği anlamına gelmez. Gösterge işleyicisini tahliye etmek için IndicatorRelease() fonksiyonunu kullanın.

Gösterge kısa ismi düzgün oluşturulmalıdır. Kısa isim, INDICATOR_SHORTNAME özelliğine IndicatorSetString() fonksiyonu kullanılarak yazılacaktır. Kısa ismin, göstergenin tüm giriş giriş parametrelerinin değerlerini içermesi tavsiye edilir, çünkü IndicatorDelete() fonksiyonu ile silinecek olan göstergeler kısa isim ile tanımlanır.

Ayrıca bakınız

IndicatorAdd(), IndicatorsTotal(), IndicatorName(), iCustom(), IndicatorCreate(), IndicatorSetString().