IndicatorName

Restituisce il nome breve dell'indicatore per l'indice nella lista degli indicatori della finestra chart specificata.

string IndicatorName(

int sub_win

int index

);

Parametri

sub_win

[in] Numero della sottofinestra chart. 0 indica la finestra grafico principale.

index

[in] Indice dell'indicatore nell'elenco degli indicatori. La numerazione degli indicatori inizia con zero, cioè il primo indicatore nella lista ha indice 0. Per ottenere il numero di indicatori nella lista, utilizzare la funzione IndicatorsTotal().

Valore di ritorno

Il nome breve dell'indicatore che si trova nella proprietà INDICATOR_SHORTNAME con la funzione IndicatorSetString(). Per ottenere i dettagli dell'errore, usare la funzione GetLastError().

Nota

Non confondere il nome breve indicatore e il nome del file specificato durante la creazione di un indicatore con le funzioni iCustom() ed IndicatorCreate(). Se il nome breve di un indicatore non è impostato in modo esplicito, verrà specificato il nome del file che contiene il codice sorgente dell'indicatore durante la compilazione.

Il nome breve dell'indicatore dovrebbe essere formato correttamente. Sarà scritto nella proprietà INDICATOR_SHORTNAME utilizzando la funzione IndicatorSetString(). Si raccomanda che il nome breve deve contenere valori di tutti i parametri di input dell'indicatore, perché l'indicatore da eliminare dal chart dalla funzione IndicatorDelete() è identificato dal nome breve.

Vedi anche

IndicatorAdd(), IndicatorDelete, IndicatorsTotal, iCustom(), IndicatorCreate(), IndicatorSetString().