CChart

CChart sınıfı, "Çizelge" grafik nesnesinin özelliklerine kolay erişim için düzenlenmiş bir sınıftır.

Açıklama

CChart "Çizelge" grafik nesnesinin özelliklerine kolay erişim sağlar.

Bildirim

   class CChart : public CObject

Başlık

   #include <Charts\Chart.mqh>

Kalıtım hiyerarşisi

  CObject

      CChart

Sınıf Yöntemleri

Korunan veriye erişim

 

ChartID

Çizelge tanımlayıcısını alır

Genel özellikler

 

Mode

"Mod" özelliğinin değerini alır/ayarlar (grafik modu: çubuk, mum veya çizgi)

Foreground

"Ön-plan" özelliğinin değerini alır/ayarlar

Shift

"Kaydırma" (taşıma) özelliğinin değerini alır/ayarlar

ShiftSize

"Kaydırma boyutu" değerini (yüzdelik olarak) alır/ayarlar

AutoScroll

"Otomatik kaydır" özelliğinin değerini alır/ayarlar

Scale

"Ölçek" özelliğinin değerini alır/ayarlar

ScaleFix

"Sabit ölçek" özelliğinin değerini alır/ayarlar (sabit veya sabit değil)

ScaleFix_11

"Birebir sabit ölçek" özelliğinin değerini alır/ayarlar (1:1 veya değil)

FixedMax

"Sabit maksimum" özelliğinin (sabit maksimum fiyat) değerini alır/ayarlar

FixedMin

"Sabit minimum" özelliğinin (sabit minimum fiyat) değerini alır/ayarlar

ScalePPB

"Çubuk başı ölçek puanı" özelliğinin değerini alır/ayarlar (çubuk başı puan veya değil)

PointsPerBar

"Çubuk başı puan" özelliğinin değerini alır/ayarlar (çubuk başına düşen puan bazında)

Gösterim özellikleri

 

ShowOHLC

"OHLC göster" özelliğinin değerini alır/ayarlar

ShowLineBid

"Satış fiyat çizgisini göster" özelliğinin değerini alır/ayarlar

ShowLineAsk

"Alış fiyat çizgisini göster" özelliğinin değerini alır/ayarlar

ShowLastLine

"Son fiyat çizgisini göster" özelliğinin değerini alır/ayarlar

ShowPeriodSep

"Periyot ayraçlarını göster" özelliğinin değerini alır/ayarlar

ShowGrid

"Izgarayı göster" özelliğinin değerini alır/ayarlar

ShowVolumes

"Hacimleri göster" özelliğinin değerini alır/ayarlar

ShowObjectDescr

"Nesne açıklamalarını göster" özelliğinin değerini alır/ayarlar

ShowDateScale

"Zaman ölçeğini göster" özelliğinin değerini ayarlar (çizelgenin zaman ölçeği)

ShowPriceScale

"Fiyat ölçeğini göster" özelliğinin değerini ayarlar (çizelgenin fiyat ölçeği)

Renk özellikleri

 

ColorBackground

"Arka-plan rengi" özelliğinin değerini alır/ayarlar

ColorForeground

"Ön-plan rengi" özelliğinin değerini alır/ayarlar (Çizelgenin eksenleri, ölçeği ve OHLC dizgilerinin rengi)

ColorGrid

"Izgara rengi" özelliğinin değerini alır/ayarlar

ColorBarUp

"Yükseliş çubuğu rengi" özelliğinin değerini alır/ayarlar (yukarı yönlü çubukların, gölgelerin ve mum gövde çizgilerinin rengi)

ColorBarDown

"Düşüş çubuğu rengi" özelliğinin değerini alır/ayarlar (aşağı yönlü çubukların, gölgelerin ve mum gövde çizgilerinin rengi)

ColorCandleBull

"Yükseliş mumu rengi" özelliğinin değerini alır/ayarlar (yukarı yönlü mumların gövde rengi)

ColorCandleBear

"Düşüş mumu rengi" özelliğinin değerini alır/ayarlar (aşağı yönlü mumların gövde rengi)

ColorChartLine

"Çizgi grafiği rengi" özelliğinin değerini alır/ayarlar (çizgi grafiği ve Doji mumlarının rengi)

ColorVolumes

"Hacim rengi" özelliğinin değerini alır/ayarlar (hacimlerin ve açık pozisyonların rengi)

ColorLineBid

"Satış fiyatı çizgisi rengi" özelliğinin değerini alır/ayarlar

ColorLineAsk

"Alış fiyatı çizgisi rengi" özelliğinin değerini alır/ayarlar

ColorLineLast

"Son fiyat çizgisi rengi" özelliğinin değerini alır/ayarlar

ColorStopLevels

"Stop seviyeleri rengi" özelliğinin değerini alır/ayarlar

Salt Okunur özellikler

 

VisibleBars

Görünür çizelge çubuklarının toplam sayısını alır

WindowsTotal

Çizelge pencerelerinin (alt-pencereler dahil) toplam sayısını alır

WindowIsVisible

Belirtilen alt-pencerenin görünürlük bayrağını alır

WindowHandle

Çizelgenin 'pencere tanıtıcı değerini' alır (HWND)

FirstVisibleBar

Çizelgenin görünen ilk çubuğunun numarasını alır

WidthInBars

Çubuk sayısı bazında pencere genişliğini alır.

WidthInPixels

Piksel bazında alt-pencere genişliğini alır.

HeightInPixels

Piksel bazında alt-pencere yüksekliğini alır.

PriceMin

Belirtilen alt penceredeki en küçük fiyat değerini alır

PriceMax

Belirtilen alt penceredeki en büyük fiyat değerini alır

Özellikler

 

Attach

Mevcut çizelgeyi sınıf örneğine tutturur

FirstChart

Müşteri terminalindeki ilk çizelgeyi sınıf örneğine tutturur

NextChart

Müşteri terminalindeki bir sonraki çizelgeyi sınıf örneğine tutturur

Open

Belli parametrelerle bir çizelge açar ve onu sınıf örneğine tutturur

Detach

Çizelgeyi sınıf örneğinden ayırır

Close

Sınıf örneğine tutturulmuş çizelgeyi kapatır

BringToTop

Çizelgeyi diğer çizelgelerin üzerine taşır

EventObjectCreate

Çizelge üzerinde yeni nesne oluşturma olayı hakkında uyarı göndermek için bir bayrak ayarlar

EventObjectDelete

Çizelge üzerindeki bir nesnenin silinme olayı hakkında uyarı göndermek için bir bayrak ayarlar

Göstergeler

 

IndicatorAdd

Belirtilen tanıtıcı değere sahip bir göstergeyi belirtilen çizelge alt-penceresine ekler

IndicatorDelete

Belirtilen tanıtıcı değere sahip bir göstergeyi belirtilen çizelge alt-penceresinden kaldırır

IndicatorsTotal

Belli bir alt-pencereye uygulanmış tüm göstergelerin sayısını verir

IndicatorName

Belli bir alt-penceredeki göstergenin kısa ismini verir

Gezinti

 

Navigate

Çizelgeyi kaydırır

MQL5 API erişimi

 

Symbol

Çizelge sembolünü alır

Period

Çizelge periyodunu alır

Redraw

Sınıf örneğine tutturulan çizelgeyi yeniden çizer

GetInteger

Bu fonksiyon karşılık gelen nesne özelliğinin değerine dönüş yapar

SetInteger

Tamsayı tipli bir özellik için yeni değer ayarlar

GetDouble

Bu fonksiyon karşılık gelen nesne özelliğinin değerine dönüş yapar

SetDouble

double tipli bir özellik için yeni değer ayarlar

GetString

Bu fonksiyon karşılık gelen nesne özelliğinin değerine dönüş yapar

SetString

string tipli bir özellik için yeni değer ayarlar

SetSymbolPeriod

Sınıf örneğine tutturulan çizelgenin sembol ve periyot değerlerini değiştirir

ApplyTemplate

Belirtilen şablonu çizelgeye uygular

ScreenShot

Belirtilen çizelgenin ekran görüntüsünü alır ve bir .gif dosyasına kaydeder

WindowOnDropped

Nesnenin (Uzman veya Script) bırakma noktasına karşılık gelen alt-pencerenin numarasını alır

PriceOnDropped

Nesnenin (Uzman veya Script) bırakma noktasına karşılık gelen fiyat koordinatını alır

TimeOnDropped

Nesnenin (Uzman veya Script) bırakma noktasına karşılık gelen zaman koordinatını alır

XOnDropped

Nesnenin (Uzman veya Script) bırakma noktasına karşılık gelen X koordinatını alır

YOnDropped

Nesnenin (Uzman veya Script) bırakma noktasına karşılık gelen Y koordinatını alır

Giriş/Çıkış

 

virtual Save

Nesne parametrelerini dosyaya kaydeder

virtual Load

Nesne parametrelerini dosyadan yükler

virtual Type

Grafik nesnesinin tip tanımlayıcısını alır

Sınıftan türetilen yöntemler CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

 