"Mod" özelliğinin değerini alır/ayarlar (grafik modu: çubuk, mum veya çizgi)

"Kaydırma boyutu" değerini (yüzdelik olarak) alır/ayarlar

"Sabit ölçek" özelliğinin değerini alır/ayarlar (sabit veya sabit değil)

"Birebir sabit ölçek" özelliğinin değerini alır/ayarlar (1:1 veya değil)

"Çubuk başı ölçek puanı" özelliğinin değerini alır/ayarlar (çubuk başı puan veya değil)

"Ön-plan rengi" özelliğinin değerini alır/ayarlar (Çizelgenin eksenleri, ölçeği ve OHLC dizgilerinin rengi)

"Yükseliş çubuğu rengi" özelliğinin değerini alır/ayarlar (yukarı yönlü çubukların, gölgelerin ve mum gövde çizgilerinin rengi)

"Düşüş çubuğu rengi" özelliğinin değerini alır/ayarlar (aşağı yönlü çubukların, gölgelerin ve mum gövde çizgilerinin rengi)

"Çizgi grafiği rengi" özelliğinin değerini alır/ayarlar (çizgi grafiği ve Doji mumlarının rengi)

"Hacim rengi" özelliğinin değerini alır/ayarlar (hacimlerin ve açık pozisyonların rengi)

Belirtilen alt penceredeki en küçük fiyat değerini alır

Belirtilen alt penceredeki en büyük fiyat değerini alır

Müşteri terminalindeki bir sonraki çizelgeyi sınıf örneğine tutturur