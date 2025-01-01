- ChartID
- Mode
- Foreground
- Shift
- ShiftSize
- AutoScroll
- Scale
- ScaleFix
- ScaleFix_11
- FixedMax
- FixedMin
- PointsPerBar
- ScalePPB
- ShowOHLC
- ShowLineBid
- ShowLineAsk
- ShowLastLine
- ShowPeriodSep
- ShowGrid
- ShowVolumes
- ShowObjectDescr
- ShowDateScale
- ShowPriceScale
- ColorBackground
- ColorForeground
- ColorGrid
- ColorBarUp
- ColorBarDown
- ColorCandleBull
- ColorCandleBear
- ColorChartLine
- ColorVolumes
- ColorLineBid
- ColorLineAsk
- ColorLineLast
- ColorStopLevels
- VisibleBars
- WindowsTotal
- WindowIsVisible
- WindowHandle
- FirstVisibleBar
- WidthInBars
- WidthInPixels
- HeightInPixels
- PriceMin
- PriceMax
- Attach
- FirstChart
- NextChart
- Open
- Detach
- Close
- BringToTop
- EventObjectCreate
- EventObjectDelete
- IndicatorAdd
- IndicatorDelete
- IndicatorsTotal
- IndicatorName
- Navigate
- Symbol
- Period
- Redraw
- GetInteger
- SetInteger
- GetDouble
- SetDouble
- GetString
- SetString
- SetSymbolPeriod
- ApplyTemplate
- ScreenShot
- WindowOnDropped
- PriceOnDropped
- TimeOnDropped
- XOnDropped
- YOnDropped
- Save
- Load
- Type
CChart
CChart sınıfı, "Çizelge" grafik nesnesinin özelliklerine kolay erişim için düzenlenmiş bir sınıftır.
Açıklama
CChart "Çizelge" grafik nesnesinin özelliklerine kolay erişim sağlar.
Bildirim
|
class CChart : public CObject
Başlık
|
#include <Charts\Chart.mqh>
|
Kalıtım hiyerarşisi
CChart
Sınıf Yöntemleri
|
Korunan veriye erişim
|
|
Çizelge tanımlayıcısını alır
|
Genel özellikler
|
|
"Mod" özelliğinin değerini alır/ayarlar (grafik modu: çubuk, mum veya çizgi)
|
"Ön-plan" özelliğinin değerini alır/ayarlar
|
"Kaydırma" (taşıma) özelliğinin değerini alır/ayarlar
|
"Kaydırma boyutu" değerini (yüzdelik olarak) alır/ayarlar
|
"Otomatik kaydır" özelliğinin değerini alır/ayarlar
|
"Ölçek" özelliğinin değerini alır/ayarlar
|
"Sabit ölçek" özelliğinin değerini alır/ayarlar (sabit veya sabit değil)
|
"Birebir sabit ölçek" özelliğinin değerini alır/ayarlar (1:1 veya değil)
|
"Sabit maksimum" özelliğinin (sabit maksimum fiyat) değerini alır/ayarlar
|
"Sabit minimum" özelliğinin (sabit minimum fiyat) değerini alır/ayarlar
|
"Çubuk başı ölçek puanı" özelliğinin değerini alır/ayarlar (çubuk başı puan veya değil)
|
"Çubuk başı puan" özelliğinin değerini alır/ayarlar (çubuk başına düşen puan bazında)
|
Gösterim özellikleri
|
|
"OHLC göster" özelliğinin değerini alır/ayarlar
|
"Satış fiyat çizgisini göster" özelliğinin değerini alır/ayarlar
|
"Alış fiyat çizgisini göster" özelliğinin değerini alır/ayarlar
|
"Son fiyat çizgisini göster" özelliğinin değerini alır/ayarlar
|
"Periyot ayraçlarını göster" özelliğinin değerini alır/ayarlar
|
"Izgarayı göster" özelliğinin değerini alır/ayarlar
|
"Hacimleri göster" özelliğinin değerini alır/ayarlar
|
"Nesne açıklamalarını göster" özelliğinin değerini alır/ayarlar
|
"Zaman ölçeğini göster" özelliğinin değerini ayarlar (çizelgenin zaman ölçeği)
|
"Fiyat ölçeğini göster" özelliğinin değerini ayarlar (çizelgenin fiyat ölçeği)
|
Renk özellikleri
|
|
"Arka-plan rengi" özelliğinin değerini alır/ayarlar
|
"Ön-plan rengi" özelliğinin değerini alır/ayarlar (Çizelgenin eksenleri, ölçeği ve OHLC dizgilerinin rengi)
|
"Izgara rengi" özelliğinin değerini alır/ayarlar
|
"Yükseliş çubuğu rengi" özelliğinin değerini alır/ayarlar (yukarı yönlü çubukların, gölgelerin ve mum gövde çizgilerinin rengi)
|
"Düşüş çubuğu rengi" özelliğinin değerini alır/ayarlar (aşağı yönlü çubukların, gölgelerin ve mum gövde çizgilerinin rengi)
|
"Yükseliş mumu rengi" özelliğinin değerini alır/ayarlar (yukarı yönlü mumların gövde rengi)
|
"Düşüş mumu rengi" özelliğinin değerini alır/ayarlar (aşağı yönlü mumların gövde rengi)
|
"Çizgi grafiği rengi" özelliğinin değerini alır/ayarlar (çizgi grafiği ve Doji mumlarının rengi)
|
"Hacim rengi" özelliğinin değerini alır/ayarlar (hacimlerin ve açık pozisyonların rengi)
|
"Satış fiyatı çizgisi rengi" özelliğinin değerini alır/ayarlar
|
"Alış fiyatı çizgisi rengi" özelliğinin değerini alır/ayarlar
|
"Son fiyat çizgisi rengi" özelliğinin değerini alır/ayarlar
|
"Stop seviyeleri rengi" özelliğinin değerini alır/ayarlar
|
Salt Okunur özellikler
|
|
Görünür çizelge çubuklarının toplam sayısını alır
|
Çizelge pencerelerinin (alt-pencereler dahil) toplam sayısını alır
|
Belirtilen alt-pencerenin görünürlük bayrağını alır
|
Çizelgenin 'pencere tanıtıcı değerini' alır (HWND)
|
Çizelgenin görünen ilk çubuğunun numarasını alır
|
Çubuk sayısı bazında pencere genişliğini alır.
|
Piksel bazında alt-pencere genişliğini alır.
|
Piksel bazında alt-pencere yüksekliğini alır.
|
Belirtilen alt penceredeki en küçük fiyat değerini alır
|
Belirtilen alt penceredeki en büyük fiyat değerini alır
|
Özellikler
|
|
Mevcut çizelgeyi sınıf örneğine tutturur
|
Müşteri terminalindeki ilk çizelgeyi sınıf örneğine tutturur
|
Müşteri terminalindeki bir sonraki çizelgeyi sınıf örneğine tutturur
|
Belli parametrelerle bir çizelge açar ve onu sınıf örneğine tutturur
|
Çizelgeyi sınıf örneğinden ayırır
|
Sınıf örneğine tutturulmuş çizelgeyi kapatır
|
Çizelgeyi diğer çizelgelerin üzerine taşır
|
Çizelge üzerinde yeni nesne oluşturma olayı hakkında uyarı göndermek için bir bayrak ayarlar
|
Çizelge üzerindeki bir nesnenin silinme olayı hakkında uyarı göndermek için bir bayrak ayarlar
|
Göstergeler
|
|
Belirtilen tanıtıcı değere sahip bir göstergeyi belirtilen çizelge alt-penceresine ekler
|
Belirtilen tanıtıcı değere sahip bir göstergeyi belirtilen çizelge alt-penceresinden kaldırır
|
Belli bir alt-pencereye uygulanmış tüm göstergelerin sayısını verir
|
Belli bir alt-penceredeki göstergenin kısa ismini verir
|
Gezinti
|
|
Çizelgeyi kaydırır
|
MQL5 API erişimi
|
|
Çizelge sembolünü alır
|
Çizelge periyodunu alır
|
Sınıf örneğine tutturulan çizelgeyi yeniden çizer
|
Bu fonksiyon karşılık gelen nesne özelliğinin değerine dönüş yapar
|
Tamsayı tipli bir özellik için yeni değer ayarlar
|
Bu fonksiyon karşılık gelen nesne özelliğinin değerine dönüş yapar
|
double tipli bir özellik için yeni değer ayarlar
|
Bu fonksiyon karşılık gelen nesne özelliğinin değerine dönüş yapar
|
string tipli bir özellik için yeni değer ayarlar
|
Sınıf örneğine tutturulan çizelgenin sembol ve periyot değerlerini değiştirir
|
Belirtilen şablonu çizelgeye uygular
|
Belirtilen çizelgenin ekran görüntüsünü alır ve bir .gif dosyasına kaydeder
|
Nesnenin (Uzman veya Script) bırakma noktasına karşılık gelen alt-pencerenin numarasını alır
|
Nesnenin (Uzman veya Script) bırakma noktasına karşılık gelen fiyat koordinatını alır
|
Nesnenin (Uzman veya Script) bırakma noktasına karşılık gelen zaman koordinatını alır
|
Nesnenin (Uzman veya Script) bırakma noktasına karşılık gelen X koordinatını alır
|
Nesnenin (Uzman veya Script) bırakma noktasına karşılık gelen Y koordinatını alır
|
Giriş/Çıkış
|
|
virtual Save
|
Nesne parametrelerini dosyaya kaydeder
|
virtual Load
|
Nesne parametrelerini dosyadan yükler
|
virtual Type
|
Grafik nesnesinin tip tanımlayıcısını alır
|
Sınıftan türetilen yöntemler CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare