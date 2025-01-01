IndicatorName

Devuelve el nombre corto del indicador a partir del índice de la lista de indicadores, en la ventana de gráfico especificada.

string IndicatorName(

int sub_win

int index

);

Parámetros

sub_win

[in] Número de subventana del gráfico. 0 significa la subventana del gráfico principal.

index

[in] el índice del indicador de la lista de indicadores. La numeración de los indicadores empieza con el cero, así por ejemplo, el primer indicador de la lista tiene el índice 0. Para obtener el número de indicadores de la lista, utilizar la función IndicatorsTotal().

Valor devuelto

El nombre corto del indicador establecido en la propiedad INDICATOR_SHORTNAME por medio de la función IndicatorSetString(). Para obtener los detalles del error utilizar la función GetLastError().

Nota

No confundir el nombre corto del indicador con el nombre de archivo que se especifica cuando se crea el indicador por medio de las funciones iCustom() y IndicatorCreate(). Si el nombre corto del indicador no se establece explícitamente, entonces el nombre del archivo que contiene el código fuente del indicador será especificado durante la compilación.

El nombre corto del indicador debe estar bien formado. Se escribe en la propiedad INDICATOR_SHORTNAME por medio de la función IndicatorSetString(). Se recomienda que el nombre corto contenga valores de todos los parámetros de entrada del indicador, porque el indicador que se quiere eliminar del gráfico por medio de la función IndicatorDelete() se identifica con dicho nombre corto.

Ver también

IndicatorAdd(), IndicatorDelete, IndicatorsTotal, iCustom(), IndicatorCreate(), IndicatorSetString().