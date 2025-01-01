IndicatorName

Gibt den Kurznamen des Indikators aufgrund der Nummer in der Indikatorenliste im angegebenen Chartfenster zurück.

string IndicatorName(

int sub_win

int index

);

Parameter

sub_win

[in] Nummer des Unterfensters. 0 bedeutet das Hauptfenster des Charts.

index

[in] Index des Indikators in der Indikatorenliste. Die Nummerierung beginnt mit Null, d.h. der erste Indikator in der Liste hat den Index Null. Um die Anzahl der Indikatoren zu erhalten verwenden Sie die Funktion IndicatorsTotal().

Rückgabewert

Der Kurzname des Indikators, der in der Eigenschaft INDICATOR_SHORTNAME durch die Funktion SetString(). Um Informationen über den Fehler zu erhalten, rufen Sie die Funktion GetLastError().

Hinweis

Verwechseln Sie nicht den Kurznamen des Indikators und den Dateinamen, der beim Indikatorerstellung durch die Funktionen iCustom() und IndicatorCreate() angegeben wird. Wenn der Kurzname des Indikators nicht explizit festgelegt ist, dann wird der Name der Datei mit dem Source-Code des Indikators beim Kompilation angegeben.

Man muss richtig den Kurznamen eines Indikators generieren, der mit der Funktion IndicatorSetString() in die Eigenschaft INDICATOR_SHORTNAME geschrieben wird. Ein kurzer Name soll die Werte der Eingangsparameter des Indikators enthalten, da ein aus dem Chart gelöschten Indikator in der Funktion IndicatorDelete() nach seinem Namen identifiziert wird.

Sehen Sie auch

IndicatorAdd(), IndicatorDelete, IndicatorsTotal, iCustom(), IndicatorCreate(), IndicatorSetString().