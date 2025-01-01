IndicatorName

Возвращает короткое имя индикатора по номеру в списке индикаторов на указанном окна графика.

string IndicatorName(

int sub_win

int index

);

Параметры

sub_win

[in] Номер подокна графика. 0 означает главное окно графика.

index

[in] Индекс индикатора с списке индикаторов. Нумерация индикаторов начинается с нуля, то есть самый первый индикатор в списке имеет нулевой индекс. Количество индикаторов в списке можно получить функцией IndicatorsTotal().

Возвращаемое значение

Короткое имя индикатора, которое задается в свойстве INDICATOR_SHORTNAME функцией SetString(). Чтобы получить информацию об ошибке, необходимо вызвать функцию GetLastError().

Примечание

Не следует путать короткое имя индикатора и имя файла, которое указывается при создании индикатора функциями iCustom() и IndicatorCreate(). Если короткое наименование индикатора не задается явным образом, то при компиляции в нем указывается имя файла с исходным кодом индикатора.

Необходимо правильно формировать короткое имя индикатора, которое с помощью функции IndicatorSetString() записывается в свойство INDICATOR_SHORTNAME. Мы рекомендуем, чтобы короткое имя содержало значения входных параметров индикатора, так как идентификация удаляемого с графика индикатора в функции IndicatorDelete() производится именно по короткому имени.

Смотри также

IndicatorAdd(), IndicatorDelete, IndicatorsTotal, iCustom(), IndicatorCreate(), IndicatorSetString().