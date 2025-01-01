- ChartID
- Mode
- Foreground
- Shift
- ShiftSize
- AutoScroll
- Scale
- ScaleFix
- ScaleFix_11
- FixedMax
- FixedMin
- ScalePPB
- PointsPerBar
- ShowOHLC
- ShowLineBid
- ShowLineAsk
- ShowLastLine
- ShowPeriodSep
- ShowGrid
- ShowVolumes
- ShowObjectDescr
- ShowDateScale
- ShowPriceScale
- ColorBackground
- ColorForeground
- ColorGrid
- ColorBarUp
- ColorBarDown
- ColorCandleBull
- ColorCandleBear
- ColorChartLine
- ColorVolumes
- ColorLineBid
- ColorLineAsk
- ColorLineLast
- ColorStopLevels
- VisibleBars
- WindowsTotal
- WindowIsVisible
- WindowHandle
- FirstVisibleBar
- WidthInBars
- WidthInPixels
- HeightInPixels
- PriceMin
- PriceMax
- Attach
- FirstChart
- NextChart
- Open
- Detach
- Close
- BringToTop
- EventObjectCreate
- EventObjectDelete
- IndicatorAdd
- IndicatorDelete
- IndicatorsTotal
- IndicatorName
- Navigate
- Symbol
- Period
- Redraw
- GetInteger
- SetInteger
- GetDouble
- SetDouble
- GetString
- SetString
- SetSymbolPeriod
- ApplyTemplate
- ScreenShot
- WindowOnDropped
- PriceOnDropped
- TimeOnDropped
- XOnDropped
- YOnDropped
- Save
- Load
- Type
IndicatorName
Возвращает короткое имя индикатора по номеру в списке индикаторов на указанном окна графика.
string IndicatorName(
Параметры
sub_win
[in] Номер подокна графика. 0 означает главное окно графика.
index
[in] Индекс индикатора с списке индикаторов. Нумерация индикаторов начинается с нуля, то есть самый первый индикатор в списке имеет нулевой индекс. Количество индикаторов в списке можно получить функцией IndicatorsTotal().
Возвращаемое значение
Короткое имя индикатора, которое задается в свойстве INDICATOR_SHORTNAME функцией SetString(). Чтобы получить информацию об ошибке, необходимо вызвать функцию GetLastError().
Примечание
Не следует путать короткое имя индикатора и имя файла, которое указывается при создании индикатора функциями iCustom() и IndicatorCreate(). Если короткое наименование индикатора не задается явным образом, то при компиляции в нем указывается имя файла с исходным кодом индикатора.
Необходимо правильно формировать короткое имя индикатора, которое с помощью функции IndicatorSetString() записывается в свойство INDICATOR_SHORTNAME. Мы рекомендуем, чтобы короткое имя содержало значения входных параметров индикатора, так как идентификация удаляемого с графика индикатора в функции IndicatorDelete() производится именно по короткому имени.
Смотри также
IndicatorAdd(), IndicatorDelete, IndicatorsTotal, iCustom(), IndicatorCreate(), IndicatorSetString().