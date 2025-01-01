GetString

Bu fonksiyon karşılık gelen nesne özelliğinin değerine dönüş yapar. Nesne özelliği string tipinde olmalıdır. Fonksiyonun iki versiyonu vardır.

1. Hızlı bir şekilde özellik değerine dönüş yapar.

string GetString(

ENUM_CHART_PROPERTY_STRING prop_id

) const

2. Başarı durumunda, belirtilen string tipli özellik değerini referansla geçirilen son parametreye atar.

bool GetString(

ENUM_CHART_PROPERTY_STRING prop_id,

string& value

) const

Parametreler

prop_id

[in] Özellik tanımlayıcısı (ENUM_CHART_PROPERTY_STRING sayımı).

sub_window

[in] Çizelge alt-pencere numarası.

value

[in] İstenen özelliğin değerini alan string tipli değişken.

Dönüş Değeri

Sınıf örneğine atanan çizelge özelliğinin değeri. Atanmış bir çizelge yoksa, "" dönüşü yapar.

Fonksiyonun ikinci versiyonunda eğer nesne mevcutsa ve değer söz konusu referans değişkenine atanmışsa 'true', aksi durumda 'false' dönüşü yapar. Hata durumuyla ilgili daha fazla bilgi için GetLastError() çağrısını yapın.