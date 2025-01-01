ChartID Obtiene el identificador del gráfico

Propiedades generales

Mode Obtiene/Establece el valor de la propiedad "Mode" (modo: barra, vela o línea)

Foreground Obtiene/Establece el valor de la propiedad "Foreground" (primer plano)

Shift Obtiene/Establece el valor de la propiedad "Shift (desplazamiento)

ShiftSize Obtiene/Establece el valor de la propiedad "ShiftSize" (tamaño del desplazamiento, en porcentaje)

AutoScroll Obtiene/Establece el valor de la propiedad "AutoScroll"

Scale Obtiene/Establece el valor de la propiedad "Scale" (escala)

ScaleFix Obtiene/Establece el valor de la propiedad "ScaleFix" (indica si la escala del gráfico es fija)

ScaleFix_11 Obtiene/Establece el valor de la propiedad "ScaleFix_11" (la escala de gráfico es 1:1, o no)

FixedMax Obtiene/Establece el valor de la propiedad "FixedMax" (precio máximo fijo)

FixedMin Obtiene/Establece el valor de la propiedad "FixedMin" (precio mínimo fijo)

ScalePPB Obtiene/Establece el valor de la propiedad "ScalePPB" (la escala es "punto por barra")

PointsPerBar Obtiene/Establece el valor de la propiedad "PointsPerBar" (en puntos por barra)

Mostrar las propiedades

ShowOHLC Obtiene/Establece el valor de la propiedad "ShowOHLC"

ShowLineBid Obtiene/Establece el valor de la propiedad "ShowLineBid"

ShowLineAsk Obtiene/Establece el valor de la propiedad "ShowLineAsk"

ShowLastLine Obtiene/Establece el valor de la propiedad "ShowLastLine"

ShowPeriodSep Obtiene/Establece el valor de la propiedad "ShowPeriodSep" (muestra los separadores del periodo)

ShowGrid Obtiene/Establece el valor de la propiedad "ShowGrid"

ShowVolumes Obtiene/Establece el valor de la propiedad "ShowVolumes" (color de los volúmenes y niveles de las posiciones abiertas)

ShowObjectDescr Obtiene/Establece el valor de la propiedad "ShowObjectDescr" (muestra la descripción de los objetos gráficos)

ShowDateScale Establece el valor de la propiedad "ShowDateScale" (escala de la fecha del gráfico)

ShowPriceScale Establece el valor de la propiedad "ShowPriceScale" (escala del precio del gráfico)

Propiedades de los colores

ColorBackground Obtiene/Establece el valor de la propiedad "ColorBackground" (color de fondo del gráfico)

ColorForeground Obtiene/Establece el valor de la propiedad "ColorForeground" (color de los ejes, escala y strings OHLC del gráfico)

ColorGrid Obtiene/Establece el valor de la propiedad "ColorGrid" (color de la cuadrícula)

ColorBarUp Obtiene/Establece el valor de la propiedad "ColorBarUp" (color de las barras alcistas, su sombra y los contornos del cuerpo de la vela)

ColorBarDown Obtiene/Establece el valor de la propiedad "ColorBarDown" (color de las barras bajistas, su sombra y los contornos del cuerpo de la vela)

ColorCandleBull Obtiene/Establece el valor de la propiedad "ColorCandleBull" (color del cuerpo de la vela alcista)

ColorCandleBear Obtiene/Establece el valor de la propiedad "ColorCandleBear" (color del cuerpo de la vela bajista)

ColorChartLine Obtiene/Establece el valor de la propiedad "ColorChartLine" (color de la línea del gráfico y velas Doji)

ColorVolumes Obtiene/Establece el valor de la propiedad "ColorVolumes" (color de los volúmenes y niveles de las posiciones abiertas)

ColorLineBid Obtiene/Establece el valor de la propiedad "ColorLineBid" (color de la línea Bid)

ColorLineAsk Obtiene/Establece el valor de la propiedad "ColorLineAsk" (color de la línea Ask)

ColorLineLast Obtiene/Establece el valor de la propiedad "ColorLineLast" (color de la línea del precio de la última transacción)

ColorStopLevels Obtiene/Establece el valor de la propiedad "ColorStopLevels" (color de los niveles SL y TP)

Propiedades de solo lectura

VisibleBars Obtiene el número total de barras visibles del gráfico

WindowsTotal Obtiene el número total de ventanas de gráfico, incluyendo las subventanas del indicador

WindowIsVisible Obtiene la bandera de visibilidad de la subventana del gráfico especificada

WindowHandle Obtiene el manejador de la ventana del gráfico (HWND)

FirstVisibleBar Obtiene el número de la primera barra visible del gráfico

WidthInBars Obtiene la anchura de la ventana en barras.

WidthInPixels Obtiene la anchura de la subventana en píxeles.

HeightInPixels Obtiene la altura de la subventana en píxeles.

PriceMin Obtiene el precio mínimo de la subventana especificada

PriceMax Obtiene el precio máximo de la subventana especificada

Propiedades

Attach Asigna el gráfico actual a la instancia de la clase

FirstChart Asigna el primer gráfico del terminal cliente a la instancia de la clase

NextChart Asigna el gráfico siguiente del terminal cliente a la instancia de la clase

Open Abre el gráfico con los parámetros especificados y lo asigna a la instancia de la clase

Detach Desvincula el gráfico de la instancia de la clase

Close Cierra el gráfico, asignado a la instancia de la clase

BringToTop Muestra el gráfico encima de otros gráficos

EventObjectCreate Establece la bandera para enviar notificaciones de eventos de creación de objetos en un gráfico

EventObjectDelete Establece la bandera para enviar notificaciones de eventos de borrado de objetos en un gráfico

Indicadores

IndicatorAdd Añade el indicador con el manejador dado en la subventana del gráfico especificada

IndicatorDelete Borra el indicador con el nombre dado de la subventana del gráfico especificada

IndicatorsTotal Devuelve el nombre de todos los indicadores aplicados en la subventana del gráfico especificada

IndicatorName Devuelve el nombre corto del indicador en la subventana del gráfico especificada

Navegación

Navigate Navega por el gráfico

Acceso al API de MQL5

Symbol Obtiene el símbolo del gráfico

Period Obtiene el periodo del gráfico

Redraw Redibuja el gráfico, asignado a la instancia de la clase

GetInteger La función devuelve el valor de la propiedad de objeto correspondiente

SetInteger Establece el nuevo valor de la propiedad de tipo integer

GetDouble La función devuelve el valor de la propiedad de objeto correspondiente

SetDouble Establece el nuevo valor de la propiedad de tipo double

GetString La función devuelve el valor de la propiedad de objeto correspondiente

SetString Establece el nuevo valor de la propiedad de tipo string

SetSymbolPeriod Cambia el símbolo y el periodo del gráfico, asignado a la instancia de la clase

ApplyTemplate Aplica la plantilla especificada al gráfico

ScreenShot Crea una captura de pantalla del gráfico especificado y la guarda en un archivo .gif

WindowOnDropped Obtiene la subventana del gráfico correspondiente al punto de soltura del objeto (experto o script)

PriceOnDropped Obtiene la coordenada del precio correspondiente al punto de soltura del objeto (experto o script)

TimeOnDropped Obtiene la coordenada temporal correspondiente al punto de soltura del objeto (experto o script)

XOnDropped Obtiene la coordenada X correspondiente al punto de soltura del objeto (experto o script)

YOnDropped Obtiene la coordenada Y correspondiente al punto de soltura del objeto (experto o script)

Entrada/Salida

virtual Save Guarda los parámetros del objeto en el archivo

virtual Load Carga los parámetros del objeto a partir del archivo