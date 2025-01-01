- ChartID
CChart
La clase CChart facilita el acceso a las propiedades del objeto gráfico "Chart".
Descripción
La clase CChart proporciona acceso a las propiedades del objeto "Chart".
Declaración
|
class CChart : public CObject
Título
|
#include <Charts\Chart.mqh>
|
Jerarquía de herencia
CChart
Métodos de la clase
|
Acceso a datos protegidos
|
|
Obtiene el identificador del gráfico
|
Propiedades generales
|
|
Obtiene/Establece el valor de la propiedad "Mode" (modo: barra, vela o línea)
|
Obtiene/Establece el valor de la propiedad "Foreground" (primer plano)
|
Obtiene/Establece el valor de la propiedad "Shift (desplazamiento)
|
Obtiene/Establece el valor de la propiedad "ShiftSize" (tamaño del desplazamiento, en porcentaje)
|
Obtiene/Establece el valor de la propiedad "AutoScroll"
|
Obtiene/Establece el valor de la propiedad "Scale" (escala)
|
Obtiene/Establece el valor de la propiedad "ScaleFix" (indica si la escala del gráfico es fija)
|
Obtiene/Establece el valor de la propiedad "ScaleFix_11" (la escala de gráfico es 1:1, o no)
|
Obtiene/Establece el valor de la propiedad "FixedMax" (precio máximo fijo)
|
Obtiene/Establece el valor de la propiedad "FixedMin" (precio mínimo fijo)
|
Obtiene/Establece el valor de la propiedad "ScalePPB" (la escala es "punto por barra")
|
Obtiene/Establece el valor de la propiedad "PointsPerBar" (en puntos por barra)
|
Mostrar las propiedades
|
|
Obtiene/Establece el valor de la propiedad "ShowOHLC"
|
Obtiene/Establece el valor de la propiedad "ShowLineBid"
|
Obtiene/Establece el valor de la propiedad "ShowLineAsk"
|
Obtiene/Establece el valor de la propiedad "ShowLastLine"
|
Obtiene/Establece el valor de la propiedad "ShowPeriodSep" (muestra los separadores del periodo)
|
Obtiene/Establece el valor de la propiedad "ShowGrid"
|
Obtiene/Establece el valor de la propiedad "ShowVolumes" (color de los volúmenes y niveles de las posiciones abiertas)
|
Obtiene/Establece el valor de la propiedad "ShowObjectDescr" (muestra la descripción de los objetos gráficos)
|
Establece el valor de la propiedad "ShowDateScale" (escala de la fecha del gráfico)
|
Establece el valor de la propiedad "ShowPriceScale" (escala del precio del gráfico)
|
Propiedades de los colores
|
|
Obtiene/Establece el valor de la propiedad "ColorBackground" (color de fondo del gráfico)
|
Obtiene/Establece el valor de la propiedad "ColorForeground" (color de los ejes, escala y strings OHLC del gráfico)
|
Obtiene/Establece el valor de la propiedad "ColorGrid" (color de la cuadrícula)
|
Obtiene/Establece el valor de la propiedad "ColorBarUp" (color de las barras alcistas, su sombra y los contornos del cuerpo de la vela)
|
Obtiene/Establece el valor de la propiedad "ColorBarDown" (color de las barras bajistas, su sombra y los contornos del cuerpo de la vela)
|
Obtiene/Establece el valor de la propiedad "ColorCandleBull" (color del cuerpo de la vela alcista)
|
Obtiene/Establece el valor de la propiedad "ColorCandleBear" (color del cuerpo de la vela bajista)
|
Obtiene/Establece el valor de la propiedad "ColorChartLine" (color de la línea del gráfico y velas Doji)
|
Obtiene/Establece el valor de la propiedad "ColorVolumes" (color de los volúmenes y niveles de las posiciones abiertas)
|
Obtiene/Establece el valor de la propiedad "ColorLineBid" (color de la línea Bid)
|
Obtiene/Establece el valor de la propiedad "ColorLineAsk" (color de la línea Ask)
|
Obtiene/Establece el valor de la propiedad "ColorLineLast" (color de la línea del precio de la última transacción)
|
Obtiene/Establece el valor de la propiedad "ColorStopLevels" (color de los niveles SL y TP)
|
Propiedades de solo lectura
|
|
Obtiene el número total de barras visibles del gráfico
|
Obtiene el número total de ventanas de gráfico, incluyendo las subventanas del indicador
|
Obtiene la bandera de visibilidad de la subventana del gráfico especificada
|
Obtiene el manejador de la ventana del gráfico (HWND)
|
Obtiene el número de la primera barra visible del gráfico
|
Obtiene la anchura de la ventana en barras.
|
Obtiene la anchura de la subventana en píxeles.
|
Obtiene la altura de la subventana en píxeles.
|
Obtiene el precio mínimo de la subventana especificada
|
Obtiene el precio máximo de la subventana especificada
|
Propiedades
|
|
Asigna el gráfico actual a la instancia de la clase
|
Asigna el primer gráfico del terminal cliente a la instancia de la clase
|
Asigna el gráfico siguiente del terminal cliente a la instancia de la clase
|
Abre el gráfico con los parámetros especificados y lo asigna a la instancia de la clase
|
Desvincula el gráfico de la instancia de la clase
|
Cierra el gráfico, asignado a la instancia de la clase
|
Muestra el gráfico encima de otros gráficos
|
Establece la bandera para enviar notificaciones de eventos de creación de objetos en un gráfico
|
Establece la bandera para enviar notificaciones de eventos de borrado de objetos en un gráfico
|
Indicadores
|
|
Añade el indicador con el manejador dado en la subventana del gráfico especificada
|
Borra el indicador con el nombre dado de la subventana del gráfico especificada
|
Devuelve el nombre de todos los indicadores aplicados en la subventana del gráfico especificada
|
Devuelve el nombre corto del indicador en la subventana del gráfico especificada
|
Navegación
|
|
Navega por el gráfico
|
Acceso al API de MQL5
|
|
Obtiene el símbolo del gráfico
|
Obtiene el periodo del gráfico
|
Redibuja el gráfico, asignado a la instancia de la clase
|
La función devuelve el valor de la propiedad de objeto correspondiente
|
Establece el nuevo valor de la propiedad de tipo integer
|
La función devuelve el valor de la propiedad de objeto correspondiente
|
Establece el nuevo valor de la propiedad de tipo double
|
La función devuelve el valor de la propiedad de objeto correspondiente
|
Establece el nuevo valor de la propiedad de tipo string
|
Cambia el símbolo y el periodo del gráfico, asignado a la instancia de la clase
|
Aplica la plantilla especificada al gráfico
|
Crea una captura de pantalla del gráfico especificado y la guarda en un archivo .gif
|
Obtiene la subventana del gráfico correspondiente al punto de soltura del objeto (experto o script)
|
Obtiene la coordenada del precio correspondiente al punto de soltura del objeto (experto o script)
|
Obtiene la coordenada temporal correspondiente al punto de soltura del objeto (experto o script)
|
Obtiene la coordenada X correspondiente al punto de soltura del objeto (experto o script)
|
Obtiene la coordenada Y correspondiente al punto de soltura del objeto (experto o script)
|
Entrada/Salida
|
|
virtual Save
|
Guarda los parámetros del objeto en el archivo
|
virtual Load
|
Carga los parámetros del objeto a partir del archivo
|
virtual Type
|
Obtiene el identificador de tipo de objeto del gráfico
|
Métodos heredados de la clase CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare