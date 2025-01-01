DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarGráficos de precios 

CChart

La clase CChart facilita el acceso a las propiedades del objeto gráfico "Chart".

Descripción

La clase CChart proporciona acceso a las propiedades del objeto "Chart".

Declaración

   class CChart : public CObject

Título

   #include <Charts\Chart.mqh>

Jerarquía de herencia

  CObject

      CChart

Métodos de la clase

Acceso a datos protegidos

 

ChartID

Obtiene el identificador del gráfico

Propiedades generales

 

Mode

Obtiene/Establece el valor de la propiedad "Mode" (modo: barra, vela o línea)

Foreground

Obtiene/Establece el valor de la propiedad "Foreground" (primer plano)

Shift

Obtiene/Establece el valor de la propiedad "Shift (desplazamiento)

ShiftSize

Obtiene/Establece el valor de la propiedad "ShiftSize" (tamaño del desplazamiento, en porcentaje)

AutoScroll

Obtiene/Establece el valor de la propiedad "AutoScroll"

Scale

Obtiene/Establece el valor de la propiedad "Scale" (escala)

ScaleFix

Obtiene/Establece el valor de la propiedad "ScaleFix" (indica si la escala del gráfico es fija)

ScaleFix_11

Obtiene/Establece el valor de la propiedad "ScaleFix_11" (la escala de gráfico es 1:1, o no)

FixedMax

Obtiene/Establece el valor de la propiedad "FixedMax" (precio máximo fijo)

FixedMin

Obtiene/Establece el valor de la propiedad "FixedMin" (precio mínimo fijo)

ScalePPB

Obtiene/Establece el valor de la propiedad "ScalePPB" (la escala es "punto por barra")

PointsPerBar

Obtiene/Establece el valor de la propiedad "PointsPerBar" (en puntos por barra)

Mostrar las propiedades

 

ShowOHLC

Obtiene/Establece el valor de la propiedad "ShowOHLC"

ShowLineBid

Obtiene/Establece el valor de la propiedad "ShowLineBid"

ShowLineAsk

Obtiene/Establece el valor de la propiedad "ShowLineAsk"

ShowLastLine

Obtiene/Establece el valor de la propiedad "ShowLastLine"

ShowPeriodSep

Obtiene/Establece el valor de la propiedad "ShowPeriodSep" (muestra los separadores del periodo)

ShowGrid

Obtiene/Establece el valor de la propiedad "ShowGrid"

ShowVolumes

Obtiene/Establece el valor de la propiedad "ShowVolumes" (color de los volúmenes y niveles de las posiciones abiertas)

ShowObjectDescr

Obtiene/Establece el valor de la propiedad "ShowObjectDescr" (muestra la descripción de los objetos gráficos)

ShowDateScale

Establece el valor de la propiedad "ShowDateScale" (escala de la fecha del gráfico)

ShowPriceScale

Establece el valor de la propiedad "ShowPriceScale" (escala del precio del gráfico)

Propiedades de los colores

 

ColorBackground

Obtiene/Establece el valor de la propiedad "ColorBackground" (color de fondo del gráfico)

ColorForeground

Obtiene/Establece el valor de la propiedad "ColorForeground" (color de los ejes, escala y strings OHLC del gráfico)

ColorGrid

Obtiene/Establece el valor de la propiedad "ColorGrid" (color de la cuadrícula)

ColorBarUp

Obtiene/Establece el valor de la propiedad "ColorBarUp" (color de las barras alcistas, su sombra y los contornos del cuerpo de la vela)

ColorBarDown

Obtiene/Establece el valor de la propiedad "ColorBarDown" (color de las barras bajistas, su sombra y los contornos del cuerpo de la vela)

ColorCandleBull

Obtiene/Establece el valor de la propiedad "ColorCandleBull" (color del cuerpo de la vela alcista)

ColorCandleBear

Obtiene/Establece el valor de la propiedad "ColorCandleBear" (color del cuerpo de la vela bajista)

ColorChartLine

Obtiene/Establece el valor de la propiedad "ColorChartLine" (color de la línea del gráfico y velas Doji)

ColorVolumes

Obtiene/Establece el valor de la propiedad "ColorVolumes" (color de los volúmenes y niveles de las posiciones abiertas)

ColorLineBid

Obtiene/Establece el valor de la propiedad "ColorLineBid" (color de la línea Bid)

ColorLineAsk

Obtiene/Establece el valor de la propiedad "ColorLineAsk" (color de la línea Ask)

ColorLineLast

Obtiene/Establece el valor de la propiedad "ColorLineLast" (color de la línea del precio de la última transacción)

ColorStopLevels

Obtiene/Establece el valor de la propiedad "ColorStopLevels" (color de los niveles SL y TP)

Propiedades de solo lectura

 

VisibleBars

Obtiene el número total de barras visibles del gráfico

WindowsTotal

Obtiene el número total de ventanas de gráfico, incluyendo las subventanas del indicador

WindowIsVisible

Obtiene la bandera de visibilidad de la subventana del gráfico especificada

WindowHandle

Obtiene el manejador de la ventana del gráfico (HWND)

FirstVisibleBar

Obtiene el número de la primera barra visible del gráfico

WidthInBars

Obtiene la anchura de la ventana en barras.

WidthInPixels

Obtiene la anchura de la subventana en píxeles.

HeightInPixels

Obtiene la altura de la subventana en píxeles.

PriceMin

Obtiene el precio mínimo de la subventana especificada

PriceMax

Obtiene el precio máximo de la subventana especificada

Propiedades

 

Attach

Asigna el gráfico actual a la instancia de la clase

FirstChart

Asigna el primer gráfico del terminal cliente a la instancia de la clase

NextChart

Asigna el gráfico siguiente del terminal cliente a la instancia de la clase

Open

Abre el gráfico con los parámetros especificados y lo asigna a la instancia de la clase

Detach

Desvincula el gráfico de la instancia de la clase

Close

Cierra el gráfico, asignado a la instancia de la clase

BringToTop

Muestra el gráfico encima de otros gráficos

EventObjectCreate

Establece la bandera para enviar notificaciones de eventos de creación de objetos en un gráfico

EventObjectDelete

Establece la bandera para enviar notificaciones de eventos de borrado de objetos en un gráfico

Indicadores

 

IndicatorAdd

Añade el indicador con el manejador dado en la subventana del gráfico especificada

IndicatorDelete

Borra el indicador con el nombre dado de la subventana del gráfico especificada

IndicatorsTotal

Devuelve el nombre de todos los indicadores aplicados en la subventana del gráfico especificada

IndicatorName

Devuelve el nombre corto del indicador en la subventana del gráfico especificada

Navegación

 

Navigate

Navega por el gráfico

Acceso al API de MQL5

 

Symbol

Obtiene el símbolo del gráfico

Period

Obtiene el periodo del gráfico

Redraw

Redibuja el gráfico, asignado a la instancia de la clase

GetInteger

La función devuelve el valor de la propiedad de objeto correspondiente

SetInteger

Establece el nuevo valor de la propiedad de tipo integer

GetDouble

La función devuelve el valor de la propiedad de objeto correspondiente

SetDouble

Establece el nuevo valor de la propiedad de tipo double

GetString

La función devuelve el valor de la propiedad de objeto correspondiente

SetString

Establece el nuevo valor de la propiedad de tipo string

SetSymbolPeriod

Cambia el símbolo y el periodo del gráfico, asignado a la instancia de la clase

ApplyTemplate

Aplica la plantilla especificada al gráfico

ScreenShot

Crea una captura de pantalla del gráfico especificado y la guarda en un archivo .gif

WindowOnDropped

Obtiene la subventana del gráfico correspondiente al punto de soltura del objeto (experto o script)

PriceOnDropped

Obtiene la coordenada del precio correspondiente al punto de soltura del objeto (experto o script)

TimeOnDropped

Obtiene la coordenada temporal correspondiente al punto de soltura del objeto (experto o script)

XOnDropped

Obtiene la coordenada X correspondiente al punto de soltura del objeto (experto o script)

YOnDropped

Obtiene la coordenada Y correspondiente al punto de soltura del objeto (experto o script)

Entrada/Salida

 

virtual Save

Guarda los parámetros del objeto en el archivo

virtual Load

Carga los parámetros del objeto a partir del archivo

virtual Type

Obtiene el identificador de tipo de objeto del gráfico

Métodos heredados de la clase CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

 