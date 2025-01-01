保護されたデータへのアクセス

一般的なプロパティ

Mode 「Mode」プロパティ（bar、candle または line）の値を取得/設定します。

表示プロパティ

色のプロパティ

ColorForeground 「ColorForeground」プロパティ（軸、チャートのスケールと OHLC 文字列の色）の値を取得/設定します。

ColorStopLevels 「ColorStopLevels」プロパティの値を取得/設定します。（SL 及び TPレベルの色)

読み込み専用のプロパティ

WindowHandle チャートのウィンドウハンドル (HWND)を取得します。

プロパティ

指標

ナビゲート

MQL5 API へのアクセス

SetDouble double 型のプロパティに新しい値を設定します。

SetString string 型のプロパティに新しい値を設定します。

ScreenShot 指定されたチャートのスクリーンショットを作成して .GIF ファイルに保存します。

XOnDropped オブジェクト（エキスパートまたはスクリプト）ドロップポイントに対応する X 座標を取得します。

YOnDropped オブジェクト（エキスパートまたはスクリプト）ドロップポイントに対応する Y 座標を取得します。

入出力

virtual Save オブジェクトパラメータをファイルに保存します。

virtual Load オブジェクトパラメータをファイルから読み込みます。