- ChartID
- Mode
- Foreground
- Shift
- ShiftSize
- AutoScroll
- Scale
- ScaleFix
- ScaleFix_11
- FixedMax
- FixedMin
- PointsPerBar
- ScalePPB
- ShowOHLC
- ShowLineBid
- ShowLineAsk
- ShowLastLine
- ShowPeriodSep
- ShowGrid
- ShowVolumes
- ShowObjectDescr
- ShowDateScale
- ShowPriceScale
- ColorBackground
- ColorForeground
- ColorGrid
- ColorBarUp
- ColorBarDown
- ColorCandleBull
- ColorCandleBear
- ColorChartLine
- ColorVolumes
- ColorLineBid
- ColorLineAsk
- ColorLineLast
- ColorStopLevels
- VisibleBars
- WindowsTotal
- WindowIsVisible
- WindowHandle
- FirstVisibleBar
- WidthInBars
- WidthInPixels
- HeightInPixels
- PriceMin
- PriceMax
- Attach
- FirstChart
- NextChart
- Open
- Detach
- Close
- BringToTop
- EventObjectCreate
- EventObjectDelete
- IndicatorAdd
- IndicatorDelete
- IndicatorsTotal
- IndicatorName
- Navigate
- Symbol
- Period
- Redraw
- GetInteger
- SetInteger
- GetDouble
- SetDouble
- GetString
- SetString
- SetSymbolPeriod
- ApplyTemplate
- ScreenShot
- WindowOnDropped
- PriceOnDropped
- TimeOnDropped
- XOnDropped
- YOnDropped
- Save
- Load
- Type
CChart
CChart クラスは「Chart（チャート）」グラフィックオブジェクトのプロパティに簡単にアクセスするためのクラスです。
説明
CChart クラスは「Chart（チャート）」オブジェクトプロパティへのアクセスを提供します。
宣言
|
class CChart : public CObject
タイトル
|
#include <Charts\Chart.mqh>
|
継承階層
CChart
クラスメソッド
|
保護されたデータへのアクセス
|
|
チャートの識別子を取得します。
|
一般的なプロパティ
|
|
「Mode」プロパティ（bar、candle または line）の値を取得/設定します。
|
「Foreground（前景）」プロパティの値を取得/設定します。
|
「Shift（シフト）」プロパティの値を取得/設定します。
|
「ShiftSize（シフトサイズ）」プロパティの値を（百分率で）取得/設定します。
|
「「AutoScroll（自動スクロール）」プロパティの値を取得/設定します。
|
「Scale（スケール）」プロパティの値を取得/設定します。
|
「ScaleFix」プロパティ（チャートスケールが固定かどうか）の値を取得/設定します。
|
「ScaleFix_11」プロパティ（チャートスケールが 1:1 かどうか）の値を取得/設定します。
|
「FixedMax」プロパティ（固定された最高値）の値を取得/設定します。
|
「FixedMin」プロパティ（固定された最安値）の値を取得/設定します。
|
「ScalePPB」プロパティ（「バーあたりのポイント」スケールかどうか）の値を取得/設定します。
|
「PointsPerBar」プロパティの値を（バーあたりのポイント単位で）取得/設定します。
|
表示プロパティ
|
|
「ShowOHLC」プロパティの値を取得/設定します。
|
「ShowLineBid」プロパティの値を取得/設定します。
|
「ShowLineAsk」プロパティの値を取得/設定します。
|
「ShowLastLine」プロパティの値を取得/設定します。
|
「ShowPeriodSep」プロパティ（期間の区切りの表示/非表示）の値を取得/設定します。
|
「ShowGrid」プロパティの値を取得/設定します。
|
「ShowVolumes」プロパティ（未決済ポジションのボリュームとレベルの色）の値を取得/設定します。
|
「ShowObjectDescr」プロパティ（グラフィックオブジェクトの記述を表示）の値を取得/設定します。
|
「ShowDateScale」プロパティ（チャートの日付のスケール）の値を設定します。
|
「ShowPriceScale」プロパティ（チャートの価格のスケール）の値を設定します。
|
色のプロパティ
|
|
「ColorBackground」プロパティ（チャートの背景色）の値を取得/設定します。
|
「ColorForeground」プロパティ（軸、チャートのスケールと OHLC 文字列の色）の値を取得/設定します。
|
「ColorGrid」プロパティ（グリッドの色）の値を取得/設定します。
|
「ColorBarUp」プロパティ（強気バーの色と影の色とローソク足のアウトラインの色）の値を取得/設定します。
|
「ColorBarDow」プロパティ（弱気バーの色と影の色とローソク足のアウトラインの色）の値を取得/設定します。
|
「ColorCandleBull」プロパティ（強気ローソク足の色）の値を取得/設定します。
|
「ColorCandleBear」プロパティ（弱気ローソク足の色）の値を取得/設定します。
|
「ColorChartLine」プロパティ（ラインチャートと同時線の色）の値を取得/設定します。
|
「ColorVolumes」プロパティ（未決済ポジションのボリュームとレベルの色）の値を取得/設定します。
|
「ColorLineBid」プロパティ（買値線の色）の値を取得/設定します。
|
「ColorLineAsk」プロパティ（買値線の色）の値を取得/設定します。
|
「ColorLineLast」プロパティの値を取得/設定します。（最後の約定価格線の色）
|
「ColorStopLevels」プロパティの値を取得/設定します。（SL 及び TPレベルの色)
|
読み込み専用のプロパティ
|
|
表示されているチャートバーの総数を取得します。
|
チャート指標サブウィンドウを含んだチャートウィンドウの総数を取得します。
|
指定されたチャートサブウィンドウの可視フラグを取得します。
|
チャートのウィンドウハンドル (HWND)を取得します。
|
チャートに表示されている初めのバーの番号を取得します。
|
バー単位でのウィンドウ幅を取得します。
|
ピクセル単位でのサブウィンドウ幅を取得します。
|
ピクセル単位でのサブウィンドウの高さを取得します。
|
指定されたサブウィンドウの安値を取得します。
|
指定されたサブウィンドウの高値を取得します。
|
プロパティ
|
|
現在のチャートをクラスインスタンスに割り当てます。
|
クライアント端末の初めのチャートをクラスインスタンスに割り当てます。
|
クライアント端末の次のチャートをクラスインスタンスに割り当てます。
|
チャートを指定されたパラメータで開いてクラスインスタンスに割り当てます。
|
チャートをクラスインスタンスから切り離します。
|
クラスインスタンスに割り当てたチャートを閉じます。
|
他のチャートの上に重ねてチャートを表示します。
|
チャート上の新しいオブジェクトの作成のイベントの通知を送信するためのフラグを設定します。
|
チャート上のオブジェクトの削除のイベントの通知を送信するためのフラグを設定します。
|
指標
|
|
指定されたチャートサブウィンドウに指定されたハンドルを持つ指標を追加します。
|
指定された名称を持つ指標を指定されたチャートサブウィンドウから削除します。
|
指定されたチャートサブウィンドウに適用された全ての指標の数を返します。
|
指定されたチャートサブウィンドウ上の指標の短縮名を返します。
|
ナビゲート
|
|
チャートをナビゲートします。
|
MQL5 API へのアクセス
|
|
チャートのシンボルを取得します。
|
チャートの期間を取得します。
|
クラスインスタンスに割り当てたチャートを再描画します。
|
この関数は、対応するオブジェクトプロパティの値を返します。
|
整数型のプロパティに新しい値を設定します。
|
この関数は、対応するオブジェクトプロパティの値を返します。
|
double 型のプロパティに新しい値を設定します。
|
この関数は、対応するオブジェクトプロパティの値を返します。
|
string 型のプロパティに新しい値を設定します。
|
クラスインスタンスに割り当てられたチャートの銘柄と期間を変更します。
|
指定されたテンプレートをチャートに適用します。
|
指定されたチャートのスクリーンショットを作成して .GIF ファイルに保存します。
|
オブジェクト（エキスパートまたはスクリプト）ドロップポイントに対応するチャートサブウィンドウの番号を取得します。
|
オブジェクト（エキスパートまたはスクリプト）ドロップポイントに対応する価格座標を取得します。
|
オブジェクト（エキスパートまたはスクリプト）ドロップポイントに対応する時間座標を取得します。
|
オブジェクト（エキスパートまたはスクリプト）ドロップポイントに対応する X 座標を取得します。
|
オブジェクト（エキスパートまたはスクリプト）ドロップポイントに対応する Y 座標を取得します。
|
入出力
|
|
virtual Save
|
オブジェクトパラメータをファイルに保存します。
|
virtual Load
|
オブジェクトパラメータをファイルから読み込みます。
|
virtual Type
|
グラフィックオブジェクトの型の識別子を取得します。
|
クラスから継承されたメソッド CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare