ChartID Erhält die ID des Charts

Gemeinsame Eigenschaften

Mode Erhalten/setzen den Typ des Charts (Kerzen, Balken oder Linie)

Foreground Erhält/setzt ein Flag "Preischart im Hintergrund"

Shift Erhält/setzt ein Flag "Verschiebung des Preischarts vom rechten Rand"

ShiftSize Erhält/setzt Größe der Verschiebung des Nullbalkens vom rechten Rand als Prozentsatz

AutoScroll Erhält/setzt ein Flag "Automatisches Wechseln zum rechten Chartrand"

Scale Erhält/setzt die Skala

ScaleFix Erhält/setzt ein Flag "Feste Skala"

ScaleFix_11 Erhält/setzt ein Flag "Skala 1:1"

FixedMax Erhält/setzt festes Maximum des Charts

FixedMin Erhält/setzt festes Minimum des Charts

ScalePPB Erhält/setzt ein Flag "Skala als Punkte pro Balken"

PointsPerBar Erhält/setzt die Skala als Punkte pro Bar

Eigenschaften "Show"

ShowOHLC Erhält/setzt ein Flag "Anzeige von OHLC"

ShowLineBid Erhält/setzt ein Flag "Anzeige von Bid als eine horizontale Linie"

ShowLineAsk Erhält/setzt ein Flag "Anzeige von Ask als eine horizontale Linie"

ShowLastLine Erhält/setzt ein Flag "Anzeige von Last als eine horizontale Linie"

ShowPeriodSep Erhält/setzt ein Flag "Anzeige von vertikalen Trenner zwischen benachbarten Perioden"

ShowGrid Erhält/setzt ein Flag "Gitteranzeige"

ShowVolumes Erhält/setzt ein Flag "Volumenanzeige"

ShowObjectDescr Erhält/setzt ein Flag "Anzeige von Pop-Up-Beschreibungen von grafischen Objekten"

ShowDateScale Setzt ein Flag "Anzeige der Zeitskala"

ShowPriceScale Setzt ein Flag "Anzeige der Preisskala"

Eigenschaften "Colors"

ColorBackground Erhält/setzt die Hintergrundfarbe

ColorForeground Erhält/setzt die Farbe der Achsen, Skala und OHLC

ColorGrid Erhält/setzt die Farbe des Gitters

ColorBarUp Erhält/setzt die Farbe der Balken nach oben, des Schattens und Körpers von Bullenkerze

ColorBarDown Erhält/setzt die Farbe der Balken nach unten, des Schattens und Körpers von Bärenkerze

ColorCandleBull Erhält/setzt die Farbe des Körpers der Bullenkerze

ColorCandleBear Erhält/setzt die Farbe des Körpers der Bärenkerze

ColorChartLine Erhält/setzt die Farbe der Chartlinie und Doji-Kerzen

ColorVolumes Erhält/setzt die Farbe des Volumens und Positioneröffnungsebene

ColorLineBid Erhält/setzt die Farbe der Bid-Preislinie

ColorLineAsk Erhält/setzt die Farbe der Ask-Preislinie

ColorLineLast Erhält/setzt die Farbe der Preislinie der letzte Transaktion

ColorStopLevels Erhält/setzt die Farbe der Stopebenen (Stop Loss und Take Profit)

Eigenschaften "Read only"

VisibleBars Erhält die Anzahl der Balken auf dem Chart, die angezeigt werden können

WindowsTotal Erhält die Anzahl der Chartfenster, einschließlich der Unterfenster von Indikatoren

WindowIsVisible Erhält die Sichtbarkeit der Unterfenster

WindowHandle Erhält Handle des Charts (HWND)

FirstVisibleBar Erhält die Nummer des ersten sichtbaren Balkens auf dem Chart

WidthInBars Erhält die Breite des Charts in Balken

WidthInPixels Erhält die Breite des Charts in Pixel

HeightInPixels Erhält die Fensterhöhe in Pixel

PriceMin Erhält das Minimum des Fensters

PriceMax Erhält das Maximum des Fensters

Eigenschaften

Attach Bindet einen Chart an eine Klasseninstanz

FirstChart Erhält die ID des ersten Charts

NextChart Erhält die ID des nächsten Charts

Open Einen neuen Chart öffnen

Detach Löst einen Chart aus der Klasseninstanz

Close Schließt den angegebenen Chart

BringToTop Zeigt einen Chart über allen anderen Fenstern

EventObjectCreate Setzt ein Flag vom Senden einer Nachricht über Ereignisse der Objekterstellung

EventObjectDelete Setzt ein Flag vom Senden einer Nachricht über Ereignisse der Objektlöschung

Indikatoren

IndicatorAdd Fügt einen Indikator mit dem angegebenen Handle auf das angegebene Chartfenster hinzu

IndicatorDelete Löscht den Indikator mit dem angegebenen Namen aus dem angegebene Fenster

IndicatorsTotal Gibt die Anzahl der Indikatoren auf dem Chartfenster zurück

IndicatorName Gibt den Kurznamen des Indikators aufgrund der Nummer in der Indikatorenliste im angegebenen Chartfenster zurück

Navigation

Navigate Chartvershiebung

Zugriff an API MQL5

Symbol Erhält den Namen des Chartsymbols

Period Erhält den Wert des Chat-Zeitrahmens

Redraw Zwangs-Neuzeichnung des Charts

GetInteger Erhält den Wert des angegebenen Ganzzahl-Eigenschaften

SetInteger Setzt den Wert des angegebenen Ganzzahl-Eigenschaften

GetDouble Erhält den Wert des angegebenen Double-Eigenschaften

SetDouble Setzt den Wert des angegebenen Double-Eigenschaften

GetString Erhält den Wert des angegebenen String-Eigenschaften

SetString Setzt den Wert des angegebenen String-Eigenschaften

SetSymbolPeriod Setzt den Wert des Symbols und Zeitraums des angegebenen Charts

ApplyTemplate Gilt die angegebene Vorlage für den Chart

ScreenShot Macht ein Bildschirmfoto des angegebenen Charts

WindowOnDropped Erhält die Nummer des Unterfensters, auf dem der Expert Advisor oder das Skript mit dem Maus hinzugefügt wurde

PriceOnDropped Erhält die Preiskoordinate des Punktes, auf dem der Expert Advisor oder das Skript mit dem Maus hinzugefügt wurde

TimeOnDropped Erhält die Zeitkoordinate des Punktes, auf dem der Expert Advisor oder das Skript mit dem Maus hinzugefügt wurde

XOnDropped Erhält die X-Koordinate des Punktes, auf dem der Expert Advisor oder das Skript mit dem Maus hinzugefügt wurde

YOnDropped Erhält die Y-Koordinate des Punktes, auf dem der Expert Advisor oder das Skript mit dem Maus hinzugefügt wurde

Eingabe/Ausgabe

virtual Save Virtuelle Methode zum Schreiben in eine Datei

virtual Load Virtuelle Methode zum Lesen aus einer Datei