- ChartID
- Mode
- Foreground
- Shift
- ShiftSize
- AutoScroll
- Scale
- ScaleFix
- ScaleFix_11
- FixedMax
- FixedMin
- PointsPerBar
- ScalePPB
- ShowOHLC
- ShowLineBid
- ShowLineAsk
- ShowLastLine
- ShowPeriodSep
- ShowGrid
- ShowVolumes
- ShowObjectDescr
- ShowDateScale
- ShowPriceScale
- ColorBackground
- ColorForeground
- ColorGrid
- ColorBarUp
- ColorBarDown
- ColorCandleBull
- ColorCandleBear
- ColorChartLine
- ColorVolumes
- ColorLineBid
- ColorLineAsk
- ColorLineLast
- ColorStopLevels
- VisibleBars
- WindowsTotal
- WindowIsVisible
- WindowHandle
- FirstVisibleBar
- WidthInBars
- WidthInPixels
- HeightInPixels
- PriceMin
- PriceMax
- Attach
- FirstChart
- NextChart
- Open
- Detach
- Close
- BringToTop
- EventObjectCreate
- EventObjectDelete
- IndicatorAdd
- IndicatorDelete
- IndicatorsTotal
- IndicatorName
- Navigate
- Symbol
- Period
- Redraw
- GetInteger
- SetInteger
- GetDouble
- SetDouble
- GetString
- SetString
- SetSymbolPeriod
- ApplyTemplate
- ScreenShot
- WindowOnDropped
- PriceOnDropped
- TimeOnDropped
- XOnDropped
- YOnDropped
- Save
- Load
- Type
CChart
CChart ist eine Klasse für den vereinfachten Zugriff auf die Charteigenschaften.
Beschreibung
Die Klasse CChart bietet Zugriff auf Charteigenschaften.
Deklaration
|
class CChart : public CObject
Kopf
|
#include <Charts\Chart.mqh>
|
Vererbungshierarchie
CChart
Gruppen der Klassenmethode
|
Zugriff auf geschützte Daten
|
|
Erhält die ID des Charts
|
Gemeinsame Eigenschaften
|
|
Erhalten/setzen den Typ des Charts (Kerzen, Balken oder Linie)
|
Erhält/setzt ein Flag "Preischart im Hintergrund"
|
Erhält/setzt ein Flag "Verschiebung des Preischarts vom rechten Rand"
|
Erhält/setzt Größe der Verschiebung des Nullbalkens vom rechten Rand als Prozentsatz
|
Erhält/setzt ein Flag "Automatisches Wechseln zum rechten Chartrand"
|
Erhält/setzt die Skala
|
Erhält/setzt ein Flag "Feste Skala"
|
Erhält/setzt ein Flag "Skala 1:1"
|
Erhält/setzt festes Maximum des Charts
|
Erhält/setzt festes Minimum des Charts
|
Erhält/setzt ein Flag "Skala als Punkte pro Balken"
|
Erhält/setzt die Skala als Punkte pro Bar
|
Eigenschaften "Show"
|
|
Erhält/setzt ein Flag "Anzeige von OHLC"
|
Erhält/setzt ein Flag "Anzeige von Bid als eine horizontale Linie"
|
Erhält/setzt ein Flag "Anzeige von Ask als eine horizontale Linie"
|
Erhält/setzt ein Flag "Anzeige von Last als eine horizontale Linie"
|
Erhält/setzt ein Flag "Anzeige von vertikalen Trenner zwischen benachbarten Perioden"
|
Erhält/setzt ein Flag "Gitteranzeige"
|
Erhält/setzt ein Flag "Volumenanzeige"
|
Erhält/setzt ein Flag "Anzeige von Pop-Up-Beschreibungen von grafischen Objekten"
|
Setzt ein Flag "Anzeige der Zeitskala"
|
Setzt ein Flag "Anzeige der Preisskala"
|
Eigenschaften "Colors"
|
|
Erhält/setzt die Hintergrundfarbe
|
Erhält/setzt die Farbe der Achsen, Skala und OHLC
|
Erhält/setzt die Farbe des Gitters
|
Erhält/setzt die Farbe der Balken nach oben, des Schattens und Körpers von Bullenkerze
|
Erhält/setzt die Farbe der Balken nach unten, des Schattens und Körpers von Bärenkerze
|
Erhält/setzt die Farbe des Körpers der Bullenkerze
|
Erhält/setzt die Farbe des Körpers der Bärenkerze
|
Erhält/setzt die Farbe der Chartlinie und Doji-Kerzen
|
Erhält/setzt die Farbe des Volumens und Positioneröffnungsebene
|
Erhält/setzt die Farbe der Bid-Preislinie
|
Erhält/setzt die Farbe der Ask-Preislinie
|
Erhält/setzt die Farbe der Preislinie der letzte Transaktion
|
Erhält/setzt die Farbe der Stopebenen (Stop Loss und Take Profit)
|
Eigenschaften "Read only"
|
|
Erhält die Anzahl der Balken auf dem Chart, die angezeigt werden können
|
Erhält die Anzahl der Chartfenster, einschließlich der Unterfenster von Indikatoren
|
Erhält die Sichtbarkeit der Unterfenster
|
Erhält Handle des Charts (HWND)
|
Erhält die Nummer des ersten sichtbaren Balkens auf dem Chart
|
Erhält die Breite des Charts in Balken
|
Erhält die Breite des Charts in Pixel
|
Erhält die Fensterhöhe in Pixel
|
Erhält das Minimum des Fensters
|
Erhält das Maximum des Fensters
|
Eigenschaften
|
|
Bindet einen Chart an eine Klasseninstanz
|
Erhält die ID des ersten Charts
|
Erhält die ID des nächsten Charts
|
Einen neuen Chart öffnen
|
Löst einen Chart aus der Klasseninstanz
|
Schließt den angegebenen Chart
|
Zeigt einen Chart über allen anderen Fenstern
|
Setzt ein Flag vom Senden einer Nachricht über Ereignisse der Objekterstellung
|
Setzt ein Flag vom Senden einer Nachricht über Ereignisse der Objektlöschung
|
Indikatoren
|
|
Fügt einen Indikator mit dem angegebenen Handle auf das angegebene Chartfenster hinzu
|
Löscht den Indikator mit dem angegebenen Namen aus dem angegebene Fenster
|
Gibt die Anzahl der Indikatoren auf dem Chartfenster zurück
|
Gibt den Kurznamen des Indikators aufgrund der Nummer in der Indikatorenliste im angegebenen Chartfenster zurück
|
Navigation
|
|
Chartvershiebung
|
Zugriff an API MQL5
|
|
Erhält den Namen des Chartsymbols
|
Erhält den Wert des Chat-Zeitrahmens
|
Zwangs-Neuzeichnung des Charts
|
Erhält den Wert des angegebenen Ganzzahl-Eigenschaften
|
Setzt den Wert des angegebenen Ganzzahl-Eigenschaften
|
Erhält den Wert des angegebenen Double-Eigenschaften
|
Setzt den Wert des angegebenen Double-Eigenschaften
|
Erhält den Wert des angegebenen String-Eigenschaften
|
Setzt den Wert des angegebenen String-Eigenschaften
|
Setzt den Wert des Symbols und Zeitraums des angegebenen Charts
|
Gilt die angegebene Vorlage für den Chart
|
Macht ein Bildschirmfoto des angegebenen Charts
|
Erhält die Nummer des Unterfensters, auf dem der Expert Advisor oder das Skript mit dem Maus hinzugefügt wurde
|
Erhält die Preiskoordinate des Punktes, auf dem der Expert Advisor oder das Skript mit dem Maus hinzugefügt wurde
|
Erhält die Zeitkoordinate des Punktes, auf dem der Expert Advisor oder das Skript mit dem Maus hinzugefügt wurde
|
Erhält die X-Koordinate des Punktes, auf dem der Expert Advisor oder das Skript mit dem Maus hinzugefügt wurde
|
Erhält die Y-Koordinate des Punktes, auf dem der Expert Advisor oder das Skript mit dem Maus hinzugefügt wurde
|
Eingabe/Ausgabe
|
|
virtual Save
|
Virtuelle Methode zum Schreiben in eine Datei
|
virtual Load
|
Virtuelle Methode zum Lesen aus einer Datei
|
virtual Type
|
Virtuelle Identifizierungsmethode
|
Methoden geerbt von der Klasse CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare