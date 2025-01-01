- ChartID
- Mode
- Foreground
- Shift
- ShiftSize
- AutoScroll
- Scale
- ScaleFix
- ScaleFix_11
- FixedMax
- FixedMin
- PointsPerBar
- ScalePPB
- ShowOHLC
- ShowLineBid
- ShowLineAsk
- ShowLastLine
- ShowPeriodSep
- ShowGrid
- ShowVolumes
- ShowObjectDescr
- ShowDateScale
- ShowPriceScale
- ColorBackground
- ColorForeground
- ColorGrid
- ColorBarUp
- ColorBarDown
- ColorCandleBull
- ColorCandleBear
- ColorChartLine
- ColorVolumes
- ColorLineBid
- ColorLineAsk
- ColorLineLast
- ColorStopLevels
- VisibleBars
- WindowsTotal
- WindowIsVisible
- WindowHandle
- FirstVisibleBar
- WidthInBars
- WidthInPixels
- HeightInPixels
- PriceMin
- PriceMax
- Attach
- FirstChart
- NextChart
- Open
- Detach
- Close
- BringToTop
- EventObjectCreate
- EventObjectDelete
- IndicatorAdd
- IndicatorDelete
- IndicatorsTotal
- IndicatorName
- Navigate
- Symbol
- Period
- Redraw
- GetInteger
- SetInteger
- GetDouble
- SetDouble
- GetString
- SetString
- SetSymbolPeriod
- ApplyTemplate
- ScreenShot
- WindowOnDropped
- PriceOnDropped
- TimeOnDropped
- XOnDropped
- YOnDropped
- Save
- Load
- Type
CChart
CChart 类用于简便地访问 "Chart" 图形对象属性。
描述
CChart 类可供访问 "Chart" 对象属性。
声明
|
class CChart : public CObject
标称库文件
|
#include <Charts\Chart.mqh>
|
继承体系
CChart
类方法
|
访问保护数据
|
|
获取图表标识符
|
常用属性
|
|
获取/设置 "模式" 属性的值 (柱线, 蜡烛或线条)
|
获取/设置 "Foreground" 属性的值 (前景色)
|
获取/设置 "Shift" 属性的值 (平移)
|
获取/设置 "ShiftSize" 属性的值 (百分比)
|
获取/设置 "AutoScroll" 属性的值 (自动滚动)
|
获取/设置 "Scale" 属性的值 (缩放)
|
获取/设置 "ScaleFix" 属性的值 (固定或非固定图表缩放)
|
获取/设置 "ScaleFix_11" 属性的值 (图表缩放是否为 1:1)
|
获取/设置 "FixedMax" 属性的值 (固定最大价格)
|
获取/设置 "FixedMin" 属性的值 (固定最小价格)
|
获取/设置 "ScalePPB" 属性的值 (缩放是否为 "每根柱线的点数")
|
获取/设置 "PointsPerBar" 属性的值 (每根柱线的点数)
|
显示属性
|
|
获取/设置 "ShowOHLC" 属性的值 (显示开高低收价)
|
获取/设置 "ShowLineBid" 属性的值 (显示卖出价位线)
|
获取/设置 "ShowLineAsk" 属性的值 (显示买入价位线)
|
获取/设置 "ShowLastLine" 属性的值 (显示最后交易价位线)
|
获取/设置 "ShowPeriodSep" 属性的值 (显示周期分割线)
|
获取/设置 "ShowGrid" 属性的值 (显示网格)
|
获取/设置 "ShowVolumes" 属性的值 (已开仓位的交易量和价位颜色)
|
获取/设置 "ShowObjectDescr" 属性的值 (显示图形对象的描述)
|
设置 "ShowDateScale" 属性的值 (图表的日期缩放)
|
设置 "ShowPriceScale" 属性的值 (图表的价格缩放)
|
颜色属性
|
|
获取/设置 "ColorBackground" 属性的值 (图表的背景颜色)
|
获取/设置 "ColorForeground" 属性的值 (图表的轴线, 缩放和 OHLC 字符串颜色)
|
获取/设置 "ColorGrid" 属性的值 (网格颜色)
|
获取/设置 "ColorBarUp" 属性的值 (阳柱线及其影线和蜡烛实体轮廓的颜色)
|
获取/设置 "ColorBarDown" 属性的值 (阴柱线及其影线和蜡烛实体轮廓的颜色)
|
获取/设置 "ColorCandleBull" 属性的值 (阳线实体颜色)
|
获取/设置 "ColorCandleBear" 属性的值 (阴线实体颜色)
|
获取/设置 "ColorChartLine" 属性的值 (图表线和十字星蜡烛颜色)
|
获取/设置 "ColorVolumes" 属性的值 (已开仓位的交易量和价位颜色)
|
获取/设置 "ColorLineBid" 属性的值 (卖价线颜色)
|
获取/设置 "ColorLineAsk" 属性的值 (买价线颜色)
|
获取/设置 "ColorLineLast" 属性的值 (最后一笔成交价位颜色)
|
获取/设置 "ColorStopLevels" 属性的值 (止损和止盈位的颜色)
|
只读属性
|
|
获取图表可视柱线总数
|
获取图表窗口总数, 包括图表指标的子窗口
|
获取指定图表窗口的可视性标志
|
获取图表的窗口句柄 (HWND)
|
获取图表的首根可视柱线号码
|
获取窗口宽度, 单位为柱线。
|
获取子窗口宽度, 单位为像素。
|
获取子窗口高度, 单位为像素。
|
获取指定子窗口的最小价格
|
获取指定子窗口的最大价格
|
属性
|
|
将当前图表分配到类实例
|
将客户端的首个图表分配到类实例
|
将客户端的下一个图表分配到类实例
|
以指定参数打开图表并将其分配到类实例
|
从类实例中分离图表
|
关闭已分配到类实例的图表
|
在其它图表之上显示图表
|
设置在图表上创建新对象事件的发送通知标志
|
设置在图表上删除对象事件的发送通知标志
|
指标
|
|
添加指定句柄的指标至指定的图表子窗口
|
从指定的图表子窗口删除指定名称的指标
|
返回应用于指定图表子窗口中的所有指标数量
|
返回指定图表子窗口中指标的简称
|
遍历
|
|
遍历图表
|
访问 MQL5 API
|
|
获得图表品名
|
获得图表周期
|
重绘已分配到类实例的图表
|
此函数返回相应的对象属性值
|
设置整数类型属性新数值
|
此函数返回相应的对象属性值
|
设置双精度类型属性新数值
|
此函数返回相应的对象属性值
|
设置字符类型属性新值
|
改变已分配到类实例的图表的品名和周期
|
应用指定模板至图表
|
创建指定图表的截屏并将之保存为 .gif 文件
|
获取与对象 (智能程序或脚本) 落点相应的图表子窗口号码
|
获取与对象 (智能程序或脚本) 落点相应的价格坐标
|
获取与对象 (智能程序或脚本) 落点相应的时间坐标
|
获取与对象 (智能程序或脚本) 落点相应的 X 坐标
|
获取与对象 (智能程序或脚本) 落点相应的 Y 坐标
|
输入/输出
|
|
virtual Save
|
保存对象参数至文件
|
virtual Load
|
从文件加载对象参数
|
virtual Type
|
获取图形对象类型标识符
|
方法继承自类 CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare