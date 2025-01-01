获取/设置 "模式" 属性的值 (柱线, 蜡烛或线条)

获取/设置 "Foreground" 属性的值 (前景色)

获取/设置 "Shift" 属性的值 (平移)

获取/设置 "ShiftSize" 属性的值 (百分比)

获取/设置 "AutoScroll" 属性的值 (自动滚动)

获取/设置 "Scale" 属性的值 (缩放)

获取/设置 "ScaleFix" 属性的值 (固定或非固定图表缩放)

获取/设置 "ScaleFix_11" 属性的值 (图表缩放是否为 1:1)

获取/设置 "FixedMax" 属性的值 (固定最大价格)

获取/设置 "FixedMin" 属性的值 (固定最小价格)

获取/设置 "ScalePPB" 属性的值 (缩放是否为 "每根柱线的点数")

获取/设置 "PointsPerBar" 属性的值 (每根柱线的点数)

获取/设置 "ShowOHLC" 属性的值 (显示开高低收价)

获取/设置 "ShowLineBid" 属性的值 (显示卖出价位线)

获取/设置 "ShowLineAsk" 属性的值 (显示买入价位线)

获取/设置 "ShowLastLine" 属性的值 (显示最后交易价位线)

获取/设置 "ShowPeriodSep" 属性的值 (显示周期分割线)

获取/设置 "ShowGrid" 属性的值 (显示网格)

获取/设置 "ShowVolumes" 属性的值 (已开仓位的交易量和价位颜色)

获取/设置 "ShowObjectDescr" 属性的值 (显示图形对象的描述)

设置 "ShowDateScale" 属性的值 (图表的日期缩放)

设置 "ShowPriceScale" 属性的值 (图表的价格缩放)

获取/设置 "ColorBackground" 属性的值 (图表的背景颜色)

获取/设置 "ColorForeground" 属性的值 (图表的轴线, 缩放和 OHLC 字符串颜色)

获取/设置 "ColorGrid" 属性的值 (网格颜色)

获取/设置 "ColorBarUp" 属性的值 (阳柱线及其影线和蜡烛实体轮廓的颜色)

获取/设置 "ColorBarDown" 属性的值 (阴柱线及其影线和蜡烛实体轮廓的颜色)

获取/设置 "ColorCandleBull" 属性的值 (阳线实体颜色)

获取/设置 "ColorCandleBear" 属性的值 (阴线实体颜色)

获取/设置 "ColorChartLine" 属性的值 (图表线和十字星蜡烛颜色)

获取/设置 "ColorVolumes" 属性的值 (已开仓位的交易量和价位颜色)

获取/设置 "ColorLineBid" 属性的值 (卖价线颜色)

获取/设置 "ColorLineAsk" 属性的值 (买价线颜色)

获取/设置 "ColorLineLast" 属性的值 (最后一笔成交价位颜色)

获取/设置 "ColorStopLevels" 属性的值 (止损和止盈位的颜色)

获取指定图表窗口的可视性标志

获取图表的窗口句柄 (HWND)

获取图表的首根可视柱线号码

获取窗口宽度, 单位为柱线。

获取子窗口宽度, 单位为像素。

获取子窗口高度, 单位为像素。

获取指定子窗口的最小价格

获取指定子窗口的最大价格

将客户端的下一个图表分配到类实例

以指定参数打开图表并将其分配到类实例

从类实例中分离图表

关闭已分配到类实例的图表

在其它图表之上显示图表

设置在图表上创建新对象事件的发送通知标志

设置在图表上删除对象事件的发送通知标志

添加指定句柄的指标至指定的图表子窗口

从指定的图表子窗口删除指定名称的指标

返回应用于指定图表子窗口中的所有指标数量

重绘已分配到类实例的图表

此函数返回相应的对象属性值

此函数返回相应的对象属性值

此函数返回相应的对象属性值

改变已分配到类实例的图表的品名和周期

应用指定模板至图表

创建指定图表的截屏并将之保存为 .gif 文件

获取与对象 (智能程序或脚本) 落点相应的图表子窗口号码

获取与对象 (智能程序或脚本) 落点相应的价格坐标