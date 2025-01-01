文档部分
MQL5参考标准程序库价格图表 

CChart

CChart 类用于简便地访问 "Chart" 图形对象属性。

描述

CChart 类可供访问 "Chart" 对象属性。

声明

   class CChart : public CObject

标称库文件

   #include <Charts\Chart.mqh>

继承体系

  CObject

      CChart

类方法

访问保护数据

 

ChartID

获取图表标识符

常用属性

 

Mode

获取/设置 "模式" 属性的值 (柱线, 蜡烛或线条)

Foreground

获取/设置 "Foreground" 属性的值 (前景色)

平移

获取/设置 "Shift" 属性的值 (平移)

ShiftSize

获取/设置 "ShiftSize" 属性的值 (百分比)

AutoScroll

获取/设置 "AutoScroll" 属性的值 (自动滚动)

Scale

获取/设置 "Scale" 属性的值 (缩放)

ScaleFix

获取/设置 "ScaleFix" 属性的值 (固定或非固定图表缩放)

ScaleFix_11

获取/设置 "ScaleFix_11" 属性的值 (图表缩放是否为 1:1)

FixedMax

获取/设置 "FixedMax" 属性的值 (固定最大价格)

FixedMin

获取/设置 "FixedMin" 属性的值 (固定最小价格)

ScalePPB

获取/设置 "ScalePPB" 属性的值 (缩放是否为 "每根柱线的点数")

PointsPerBar

获取/设置 "PointsPerBar" 属性的值 (每根柱线的点数)

显示属性

 

ShowOHLC

获取/设置 "ShowOHLC" 属性的值 (显示开高低收价)

ShowLineBid

获取/设置 "ShowLineBid" 属性的值 (显示卖出价位线)

ShowLineAsk

获取/设置 "ShowLineAsk" 属性的值 (显示买入价位线)

ShowLastLine

获取/设置 "ShowLastLine" 属性的值 (显示最后交易价位线)

ShowPeriodSep

获取/设置 "ShowPeriodSep" 属性的值 (显示周期分割线)

ShowGrid

获取/设置 "ShowGrid" 属性的值 (显示网格)

ShowVolumes

获取/设置 "ShowVolumes" 属性的值 (已开仓位的交易量和价位颜色)

ShowObjectDescr

获取/设置 "ShowObjectDescr" 属性的值 (显示图形对象的描述)

ShowDateScale

设置 "ShowDateScale" 属性的值 (图表的日期缩放)

ShowPriceScale

设置 "ShowPriceScale" 属性的值 (图表的价格缩放)

颜色属性

 

ColorBackground

获取/设置 "ColorBackground" 属性的值 (图表的背景颜色)

ColorForeground

获取/设置 "ColorForeground" 属性的值 (图表的轴线, 缩放和 OHLC 字符串颜色)

ColorGrid

获取/设置 "ColorGrid" 属性的值 (网格颜色)

ColorBarUp

获取/设置 "ColorBarUp" 属性的值 (阳柱线及其影线和蜡烛实体轮廓的颜色)

ColorBarDown

获取/设置 "ColorBarDown" 属性的值 (阴柱线及其影线和蜡烛实体轮廓的颜色)

ColorCandleBull

获取/设置 "ColorCandleBull" 属性的值 (阳线实体颜色)

ColorCandleBear

获取/设置 "ColorCandleBear" 属性的值 (阴线实体颜色)

ColorChartLine

获取/设置 "ColorChartLine" 属性的值 (图表线和十字星蜡烛颜色)

ColorVolumes

获取/设置 "ColorVolumes" 属性的值 (已开仓位的交易量和价位颜色)

ColorLineBid

获取/设置 "ColorLineBid" 属性的值 (卖价线颜色)

ColorLineAsk

获取/设置 "ColorLineAsk" 属性的值 (买价线颜色)

ColorLineLast

获取/设置 "ColorLineLast" 属性的值 (最后一笔成交价位颜色)

ColorStopLevels

获取/设置 "ColorStopLevels" 属性的值 (止损和止盈位的颜色)

只读属性

 

VisibleBars

获取图表可视柱线总数

WindowsTotal

获取图表窗口总数, 包括图表指标的子窗口

WindowIsVisible

获取指定图表窗口的可视性标志

WindowHandle

获取图表的窗口句柄 (HWND)

FirstVisibleBar

获取图表的首根可视柱线号码

WidthInBars

获取窗口宽度, 单位为柱线。

WidthInPixels

获取子窗口宽度, 单位为像素。

HeightInPixels

获取子窗口高度, 单位为像素。

PriceMin

获取指定子窗口的最小价格

PriceMax

获取指定子窗口的最大价格

属性

 

Attach

将当前图表分配到类实例

FirstChart

将客户端的首个图表分配到类实例

NextChart

将客户端的下一个图表分配到类实例

Open

以指定参数打开图表并将其分配到类实例

Detach

从类实例中分离图表

Close

关闭已分配到类实例的图表

BringToTop

在其它图表之上显示图表

EventObjectCreate

设置在图表上创建新对象事件的发送通知标志

EventObjectDelete

设置在图表上删除对象事件的发送通知标志

指标

 

IndicatorAdd

添加指定句柄的指标至指定的图表子窗口

IndicatorDelete

从指定的图表子窗口删除指定名称的指标

IndicatorsTotal

返回应用于指定图表子窗口中的所有指标数量

IndicatorName

返回指定图表子窗口中指标的简称

遍历

 

Navigate

遍历图表

访问 MQL5 API

 

Symbol

获得图表品名

Period

获得图表周期

重绘

重绘已分配到类实例的图表

GetInteger

此函数返回相应的对象属性值

SetInteger

设置整数类型属性新数值

GetDouble

此函数返回相应的对象属性值

SetDouble

设置双精度类型属性新数值

GetString

此函数返回相应的对象属性值

SetString

设置字符类型属性新值

SetSymbolPeriod

改变已分配到类实例的图表的品名和周期

ApplyTemplate

应用指定模板至图表

ScreenShot

创建指定图表的截屏并将之保存为 .gif 文件

WindowOnDropped

获取与对象 (智能程序或脚本) 落点相应的图表子窗口号码

PriceOnDropped

获取与对象 (智能程序或脚本) 落点相应的价格坐标

TimeOnDropped

获取与对象 (智能程序或脚本) 落点相应的时间坐标

XOnDropped

获取与对象 (智能程序或脚本) 落点相应的 X 坐标

YOnDropped

获取与对象 (智能程序或脚本) 落点相应的 Y 坐标

输入/输出

 

virtual Save

保存对象参数至文件

virtual Load

从文件加载对象参数

virtual Type

获取图形对象类型标识符

方法继承自类 CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

 