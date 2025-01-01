- ChartID
CChart
La classe CChart est une classe permettant un accès simplifié aux propriétés de l'objet graphique "Chart".
Description
La classe CChart fournit un accès aux propriétés de l'objet "Chart".
Déclaration
|
class CChart : public CObject
Titre
|
#include <Charts\Chart.mqh>
|
Hiérarchie d'héritage
CChart
Méthodes de Classe
|
Accès aux données protégées
|
|
Retourne l'identifiant du graphique
|
Propriétés générales
|
|
Définit/Retourne la valeur de la propriété "Mode" (barre, bougie ou ligne)
|
Définit/Retourne la valeur de la propriété "Foreground"
|
Définit/Retourne la valeur de la propriété "Shift"
|
Définit/Retourne la valeur de la propriété "ShiftSize" (en pourcentage)
|
Définit/Retourne la valeur de la propriété "AutoScroll"
|
Définit/Retourne la valeur de la propriété "Scale"
|
Définit/Retourne la valeur de la propriété "ScaleFix" (échelle de graphique fixe ou pas)
|
Définit/Retourne la valeur de la propriété "ScaleFix_11" (échelle de graphique 1:1, ou pas)
|
Définit/Retourne la valeur de la propriété "FixedMax" (prix maximum fixé)
|
Définit/Retourne la valeur de la propriété "FixedMin" (prix minimal fixé)
|
Définit/Retourne la valeur de la propriété "ScalePPB" (l'échelle est "point par barre" ou pas)
|
Définit/Retourne la valeur de la propriété "PointsPerBar" (en points par barre)
|
Afficher les propriétés
|
|
Définit/Retourne la valeur de la propriété "ShowOHLC"
|
Définit/Retourne la valeur de la propriété "ShowLineBid"
|
Définit/Retourne la valeur de la propriété "ShowLineAsk"
|
Définit/Retourne la valeur de la propriété "ShowLastLine"
|
Définit/Retourne la valeur de la propriété "ShowPeriodSep" (afficher les séparateurs de période)
|
Définit/Retourne la valeur de la propriété "ShowGrid"
|
Définit/Retourne la valeur de la propriété "ShowVolumes" (couleur des volumes et des niveaux des positions ouvertes)
|
Définit/Retourne la valeur de la propriété "ShowObjectDescr" (afficher la description des objets graphiques)
|
Définit/Retourne la valeur de la propriété "ShowDateScale" (échelle de date du graphique)
|
Définit/Retourne la valeur de la propriété "ShowPriceScale" (échelle des prix du graphique)
|
Couleurs
|
|
Définit/Retourne la valeur de la propriété "ColorBackground" (couleur d'arrière plan du graphique)
|
Définit/Retourne la valeur de la propriété "ColorForeground" (couleur des axes, de l'échelle et des textes OHLC)
|
Définit/Retourne la valeur de la propriété "ColorGrid" (couleur de la grille)
|
Définit/Retourne la valeur de la propriété "ColorBarUp" (couleur des barres haussières, leurs ombres et le contour des corps des bougies)
|
Définit/Retourne la valeur de la propriété "ColorBarDown" (couleur des barres baissières, leurs ombres et le contour des corps des bougies)
|
Définit/Retourne la valeur de la propriété "ColorCandleBull" (couleur du corps des bougies haussières)
|
Définit/Retourne la valeur de la propriété "ColorCandleBear" (couleur du corps des bougies baissières)
|
Définit/Retourne la valeur de la propriété "ColorChartLine" (couleur des graphiques en ligne et des bougies en Doji)
|
Définit/Retourne la valeur de la propriété "ColorVolumes" (couleur des volumes et des niveaux des positions ouvertes)
|
Définit/Retourne la valeur de la propriété "ColorLineBid" (couleur de la ligne Bid)
|
Définit/Retourne la valeur de la propriété "ColorLineAsk" (couleur de la ligne Ask)
|
Définit/Retourne la valeur de la propriété "ColorLineLast" (couleur de la ligne du dernier deal)
|
Définit/Retourne la valeur de la propriété "ColorStopLevels" (couleur des niveaux de SL et TP)
|
Propriétés en lecture seule
|
|
Retourne le nombre total de barres visibles sur le graphique
|
Retourne le nombre total de fenêtres de graphiques, incluant les sous-fenêtres des indicateurs
|
Retourne le flag de visibilité de la sous-fenêtre spécifiée du graphique
|
Retourne le handler de la fenêtre du graphique (HWND)
|
Retourne le numéro de la première barre visible du graphique
|
Retourne la largeur de la fenêtre en nombre de barres.
|
Retourne la largeur de la sous-fenêtre en pixels.
|
Retourne la hauteur de la sous-fenêtre en pixels.
|
Retourne le prix minimum de la sous-fenêtre spécifiée
|
Retourne le prix maximum de la sous-fenêtre spécifiée
|
Propriétés
|
|
Assigne le graphique courant à l'instance de classe
|
Assigne le premier graphique du terminal client à l'instance de classe
|
Assigne le graphique suivant du terminal client à l'instance de classe
|
Ouvre un graphique avec les paramètres spécifiés et l'assigne à l'instance de classe
|
Détache le graphique de l'instance de classe
|
Ferme le graphique assigné à l'instance de classe
|
Affiche le graphique par-dessus tous les autres graphiques
|
Définit un flag pour envoyer les notifications d'évènements de création d'un nouvel objet à un graphique
|
Définit un flag pour envoyer les notificiations d'évènements de suppression d'un objet à un graphique
|
Indicateurs
|
|
Ajoute un indicateur avec le handler spécifié dans la sous-fenêtre spécifiée du graphique
|
Supprime un indicateur ayant le nom spécifié de la sous-fenêtre spécifiée du graphique
|
Retourne le nombre total d'indicateurs appliqués dans la sous-fenêtre spécifiée du graphique
|
Retourne le nom court de l'indicateur de la sous-fenêtre spécifiée du graphique
|
Navigation
|
|
Se déplace dans le graphique
|
Accès à l'API MQL5
|
|
Retourne le symbole affiché dans le graphique
|
Retourne l'espace de temps du graphique
|
Redessine le graphique assigné à l'instance de classe
|
Retourne la valeur de la propriété correspondante de l'objet
|
Définit la nouvelle valeur de la propriété de type integer
|
Retourne la valeur de la propriété correspondante de l'objet
|
Définit la nouvelle valeur de la propriété de type double
|
Retourne la valeur de la propriété correspondante de l'objet
|
Définit la nouvelle valeur de la propriété de type string
|
Change le symbole et l'espace de temps du graphique assigné à l'instance de classe
|
Applique le modèle spécifié au graphique
|
Crée une copie d'écran du graphique spécifié et le sauvegarde dans un fichier .gif
|
Retourne le numéro de la sous-fenêtre correspondant au point de dépose de l'objet (expert ou script)
|
Retourne le prix correspondant au point de dépose de l'objet (expert ou script)
|
Retourne la date/heure correspondant au point de dépose de l'objet (expert ou script)
|
Retourne la coordonnée X correspondant au point de dépose de l'objet (expert ou script)
|
Retourne la coordonnée Y correspondant au point de dépose de l'objet (expert ou script)
|
Entrée/Sortie
|
|
virtual Save
|
Sauvegarde les paramètres de l'objet dans un fichier
|
virtual Load
|
Charges les paramètres de l'objet depuis un fichier
|
virtual Type
|
Retourne l'identifiant du type de l'objet graphique
|
Méthodes héritées de la classe CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare