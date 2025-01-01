DocumentationSections
CChart

La classe CChart est une classe permettant un accès simplifié aux propriétés de l'objet graphique "Chart".

Description

La classe CChart fournit un accès aux propriétés de l'objet "Chart".

Déclaration

   class CChart : public CObject

Titre

   #include <Charts\Chart.mqh>

Hiérarchie d'héritage

  CObject

      CChart

Méthodes de Classe

Accès aux données protégées

 

ChartID

Retourne l'identifiant du graphique

Propriétés générales

 

Mode

Définit/Retourne la valeur de la propriété "Mode" (barre, bougie ou ligne)

Foreground

Définit/Retourne la valeur de la propriété "Foreground"

Shift

Définit/Retourne la valeur de la propriété "Shift"

ShiftSize

Définit/Retourne la valeur de la propriété "ShiftSize" (en pourcentage)

AutoScroll

Définit/Retourne la valeur de la propriété "AutoScroll"

Scale

Définit/Retourne la valeur de la propriété "Scale"

ScaleFix

Définit/Retourne la valeur de la propriété "ScaleFix" (échelle de graphique fixe ou pas)

ScaleFix_11

Définit/Retourne la valeur de la propriété "ScaleFix_11" (échelle de graphique 1:1, ou pas)

FixedMax

Définit/Retourne la valeur de la propriété "FixedMax" (prix maximum fixé)

FixedMin

Définit/Retourne la valeur de la propriété "FixedMin" (prix minimal fixé)

ScalePPB

Définit/Retourne la valeur de la propriété "ScalePPB" (l'échelle est "point par barre" ou pas)

PointsPerBar

Définit/Retourne la valeur de la propriété "PointsPerBar" (en points par barre)

Afficher les propriétés

 

ShowOHLC

Définit/Retourne la valeur de la propriété "ShowOHLC"

ShowLineBid

Définit/Retourne la valeur de la propriété "ShowLineBid"

ShowLineAsk

Définit/Retourne la valeur de la propriété "ShowLineAsk"

ShowLastLine

Définit/Retourne la valeur de la propriété "ShowLastLine"

ShowPeriodSep

Définit/Retourne la valeur de la propriété "ShowPeriodSep" (afficher les séparateurs de période)

ShowGrid

Définit/Retourne la valeur de la propriété "ShowGrid"

ShowVolumes

Définit/Retourne la valeur de la propriété "ShowVolumes" (couleur des volumes et des niveaux des positions ouvertes)

ShowObjectDescr

Définit/Retourne la valeur de la propriété "ShowObjectDescr" (afficher la description des objets graphiques)

ShowDateScale

Définit/Retourne la valeur de la propriété "ShowDateScale" (échelle de date du graphique)

ShowPriceScale

Définit/Retourne la valeur de la propriété "ShowPriceScale" (échelle des prix du graphique)

Couleurs

 

ColorBackground

Définit/Retourne la valeur de la propriété "ColorBackground" (couleur d'arrière plan du graphique)

ColorForeground

Définit/Retourne la valeur de la propriété "ColorForeground" (couleur des axes, de l'échelle et des textes OHLC)

ColorGrid

Définit/Retourne la valeur de la propriété "ColorGrid" (couleur de la grille)

ColorBarUp

Définit/Retourne la valeur de la propriété "ColorBarUp" (couleur des barres haussières, leurs ombres et le contour des corps des bougies)

ColorBarDown

Définit/Retourne la valeur de la propriété "ColorBarDown" (couleur des barres baissières, leurs ombres et le contour des corps des bougies)

ColorCandleBull

Définit/Retourne la valeur de la propriété "ColorCandleBull" (couleur du corps des bougies haussières)

ColorCandleBear

Définit/Retourne la valeur de la propriété "ColorCandleBear" (couleur du corps des bougies baissières)

ColorChartLine

Définit/Retourne la valeur de la propriété "ColorChartLine" (couleur des graphiques en ligne et des bougies en Doji)

ColorVolumes

Définit/Retourne la valeur de la propriété "ColorVolumes" (couleur des volumes et des niveaux des positions ouvertes)

ColorLineBid

Définit/Retourne la valeur de la propriété "ColorLineBid" (couleur de la ligne Bid)

ColorLineAsk

Définit/Retourne la valeur de la propriété "ColorLineAsk" (couleur de la ligne Ask)

ColorLineLast

Définit/Retourne la valeur de la propriété "ColorLineLast" (couleur de la ligne du dernier deal)

ColorStopLevels

Définit/Retourne la valeur de la propriété "ColorStopLevels" (couleur des niveaux de SL et TP)

Propriétés en lecture seule

 

VisibleBars

Retourne le nombre total de barres visibles sur le graphique

WindowsTotal

Retourne le nombre total de fenêtres de graphiques, incluant les sous-fenêtres des indicateurs

WindowIsVisible

Retourne le flag de visibilité de la sous-fenêtre spécifiée du graphique

WindowHandle

Retourne le handler de la fenêtre du graphique (HWND)

FirstVisibleBar

Retourne le numéro de la première barre visible du graphique

WidthInBars

Retourne la largeur de la fenêtre en nombre de barres.

WidthInPixels

Retourne la largeur de la sous-fenêtre en pixels.

HeightInPixels

Retourne la hauteur de la sous-fenêtre en pixels.

PriceMin

Retourne le prix minimum de la sous-fenêtre spécifiée

PriceMax

Retourne le prix maximum de la sous-fenêtre spécifiée

Propriétés

 

Attach

Assigne le graphique courant à l'instance de classe

FirstChart

Assigne le premier graphique du terminal client à l'instance de classe

NextChart

Assigne le graphique suivant du terminal client à l'instance de classe

Open

Ouvre un graphique avec les paramètres spécifiés et l'assigne à l'instance de classe

Detach

Détache le graphique de l'instance de classe

Close

Ferme le graphique assigné à l'instance de classe

BringToTop

Affiche le graphique par-dessus tous les autres graphiques

EventObjectCreate

Définit un flag pour envoyer les notifications d'évènements de création d'un nouvel objet à un graphique

EventObjectDelete

Définit un flag pour envoyer les notificiations d'évènements de suppression d'un objet à un graphique

Indicateurs

 

IndicatorAdd

Ajoute un indicateur avec le handler spécifié dans la sous-fenêtre spécifiée du graphique

IndicatorDelete

Supprime un indicateur ayant le nom spécifié de la sous-fenêtre spécifiée du graphique

IndicatorsTotal

Retourne le nombre total d'indicateurs appliqués dans la sous-fenêtre spécifiée du graphique

IndicatorName

Retourne le nom court de l'indicateur de la sous-fenêtre spécifiée du graphique

Navigation

 

Navigate

Se déplace dans le graphique

Accès à l'API MQL5

 

Symbol

Retourne le symbole affiché dans le graphique

Period

Retourne l'espace de temps du graphique

Redraw

Redessine le graphique assigné à l'instance de classe

GetInteger

Retourne la valeur de la propriété correspondante de l'objet

SetInteger

Définit la nouvelle valeur de la propriété de type integer

GetDouble

Retourne la valeur de la propriété correspondante de l'objet

SetDouble

Définit la nouvelle valeur de la propriété de type double

GetString

Retourne la valeur de la propriété correspondante de l'objet

SetString

Définit la nouvelle valeur de la propriété de type string

SetSymbolPeriod

Change le symbole et l'espace de temps du graphique assigné à l'instance de classe

ApplyTemplate

Applique le modèle spécifié au graphique

ScreenShot

Crée une copie d'écran du graphique spécifié et le sauvegarde dans un fichier .gif

WindowOnDropped

Retourne le numéro de la sous-fenêtre correspondant au point de dépose de l'objet (expert ou script)

PriceOnDropped

Retourne le prix correspondant au point de dépose de l'objet (expert ou script)

TimeOnDropped

Retourne la date/heure correspondant au point de dépose de l'objet (expert ou script)

XOnDropped

Retourne la coordonnée X correspondant au point de dépose de l'objet (expert ou script)

YOnDropped

Retourne la coordonnée Y correspondant au point de dépose de l'objet (expert ou script)

Entrée/Sortie

 

virtual Save

Sauvegarde les paramètres de l'objet dans un fichier

virtual Load

Charges les paramètres de l'objet depuis un fichier

virtual Type

Retourne l'identifiant du type de l'objet graphique

Méthodes héritées de la classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

 