ChartID Retourne l'identifiant du graphique

Propriétés générales

Mode Définit/Retourne la valeur de la propriété "Mode" (barre, bougie ou ligne)

Foreground Définit/Retourne la valeur de la propriété "Foreground"

Shift Définit/Retourne la valeur de la propriété "Shift"

ShiftSize Définit/Retourne la valeur de la propriété "ShiftSize" (en pourcentage)

AutoScroll Définit/Retourne la valeur de la propriété "AutoScroll"

Scale Définit/Retourne la valeur de la propriété "Scale"

ScaleFix Définit/Retourne la valeur de la propriété "ScaleFix" (échelle de graphique fixe ou pas)

ScaleFix_11 Définit/Retourne la valeur de la propriété "ScaleFix_11" (échelle de graphique 1:1, ou pas)

FixedMax Définit/Retourne la valeur de la propriété "FixedMax" (prix maximum fixé)

FixedMin Définit/Retourne la valeur de la propriété "FixedMin" (prix minimal fixé)

ScalePPB Définit/Retourne la valeur de la propriété "ScalePPB" (l'échelle est "point par barre" ou pas)

PointsPerBar Définit/Retourne la valeur de la propriété "PointsPerBar" (en points par barre)

Afficher les propriétés

ShowOHLC Définit/Retourne la valeur de la propriété "ShowOHLC"

ShowLineBid Définit/Retourne la valeur de la propriété "ShowLineBid"

ShowLineAsk Définit/Retourne la valeur de la propriété "ShowLineAsk"

ShowLastLine Définit/Retourne la valeur de la propriété "ShowLastLine"

ShowPeriodSep Définit/Retourne la valeur de la propriété "ShowPeriodSep" (afficher les séparateurs de période)

ShowGrid Définit/Retourne la valeur de la propriété "ShowGrid"

ShowVolumes Définit/Retourne la valeur de la propriété "ShowVolumes" (couleur des volumes et des niveaux des positions ouvertes)

ShowObjectDescr Définit/Retourne la valeur de la propriété "ShowObjectDescr" (afficher la description des objets graphiques)

ShowDateScale Définit/Retourne la valeur de la propriété "ShowDateScale" (échelle de date du graphique)

ShowPriceScale Définit/Retourne la valeur de la propriété "ShowPriceScale" (échelle des prix du graphique)

Couleurs

ColorBackground Définit/Retourne la valeur de la propriété "ColorBackground" (couleur d'arrière plan du graphique)

ColorForeground Définit/Retourne la valeur de la propriété "ColorForeground" (couleur des axes, de l'échelle et des textes OHLC)

ColorGrid Définit/Retourne la valeur de la propriété "ColorGrid" (couleur de la grille)

ColorBarUp Définit/Retourne la valeur de la propriété "ColorBarUp" (couleur des barres haussières, leurs ombres et le contour des corps des bougies)

ColorBarDown Définit/Retourne la valeur de la propriété "ColorBarDown" (couleur des barres baissières, leurs ombres et le contour des corps des bougies)

ColorCandleBull Définit/Retourne la valeur de la propriété "ColorCandleBull" (couleur du corps des bougies haussières)

ColorCandleBear Définit/Retourne la valeur de la propriété "ColorCandleBear" (couleur du corps des bougies baissières)

ColorChartLine Définit/Retourne la valeur de la propriété "ColorChartLine" (couleur des graphiques en ligne et des bougies en Doji)

ColorVolumes Définit/Retourne la valeur de la propriété "ColorVolumes" (couleur des volumes et des niveaux des positions ouvertes)

ColorLineBid Définit/Retourne la valeur de la propriété "ColorLineBid" (couleur de la ligne Bid)

ColorLineAsk Définit/Retourne la valeur de la propriété "ColorLineAsk" (couleur de la ligne Ask)

ColorLineLast Définit/Retourne la valeur de la propriété "ColorLineLast" (couleur de la ligne du dernier deal)

ColorStopLevels Définit/Retourne la valeur de la propriété "ColorStopLevels" (couleur des niveaux de SL et TP)

Propriétés en lecture seule

VisibleBars Retourne le nombre total de barres visibles sur le graphique

WindowsTotal Retourne le nombre total de fenêtres de graphiques, incluant les sous-fenêtres des indicateurs

WindowIsVisible Retourne le flag de visibilité de la sous-fenêtre spécifiée du graphique

WindowHandle Retourne le handler de la fenêtre du graphique (HWND)

FirstVisibleBar Retourne le numéro de la première barre visible du graphique

WidthInBars Retourne la largeur de la fenêtre en nombre de barres.

WidthInPixels Retourne la largeur de la sous-fenêtre en pixels.

HeightInPixels Retourne la hauteur de la sous-fenêtre en pixels.

PriceMin Retourne le prix minimum de la sous-fenêtre spécifiée

PriceMax Retourne le prix maximum de la sous-fenêtre spécifiée

Propriétés

Attach Assigne le graphique courant à l'instance de classe

FirstChart Assigne le premier graphique du terminal client à l'instance de classe

NextChart Assigne le graphique suivant du terminal client à l'instance de classe

Open Ouvre un graphique avec les paramètres spécifiés et l'assigne à l'instance de classe

Detach Détache le graphique de l'instance de classe

Close Ferme le graphique assigné à l'instance de classe

BringToTop Affiche le graphique par-dessus tous les autres graphiques

EventObjectCreate Définit un flag pour envoyer les notifications d'évènements de création d'un nouvel objet à un graphique

EventObjectDelete Définit un flag pour envoyer les notificiations d'évènements de suppression d'un objet à un graphique

Indicateurs

IndicatorAdd Ajoute un indicateur avec le handler spécifié dans la sous-fenêtre spécifiée du graphique

IndicatorDelete Supprime un indicateur ayant le nom spécifié de la sous-fenêtre spécifiée du graphique

IndicatorsTotal Retourne le nombre total d'indicateurs appliqués dans la sous-fenêtre spécifiée du graphique

IndicatorName Retourne le nom court de l'indicateur de la sous-fenêtre spécifiée du graphique

Navigation

Navigate Se déplace dans le graphique

Accès à l'API MQL5

Symbol Retourne le symbole affiché dans le graphique

Period Retourne l'espace de temps du graphique

Redraw Redessine le graphique assigné à l'instance de classe

GetInteger Retourne la valeur de la propriété correspondante de l'objet

SetInteger Définit la nouvelle valeur de la propriété de type integer

GetDouble Retourne la valeur de la propriété correspondante de l'objet

SetDouble Définit la nouvelle valeur de la propriété de type double

GetString Retourne la valeur de la propriété correspondante de l'objet

SetString Définit la nouvelle valeur de la propriété de type string

SetSymbolPeriod Change le symbole et l'espace de temps du graphique assigné à l'instance de classe

ApplyTemplate Applique le modèle spécifié au graphique

ScreenShot Crée une copie d'écran du graphique spécifié et le sauvegarde dans un fichier .gif

WindowOnDropped Retourne le numéro de la sous-fenêtre correspondant au point de dépose de l'objet (expert ou script)

PriceOnDropped Retourne le prix correspondant au point de dépose de l'objet (expert ou script)

TimeOnDropped Retourne la date/heure correspondant au point de dépose de l'objet (expert ou script)

XOnDropped Retourne la coordonnée X correspondant au point de dépose de l'objet (expert ou script)

YOnDropped Retourne la coordonnée Y correspondant au point de dépose de l'objet (expert ou script)

Entrée/Sortie

virtual Save Sauvegarde les paramètres de l'objet dans un fichier

virtual Load Charges les paramètres de l'objet depuis un fichier