ChartID 차트의 식별자를 가져오기

일단 속성

Mode "모드" 속성 값(막대, 캔들 또는 선)을 가져오기/설정하기

Foreground "전경" 속성 값 가져오기/설정하기

Shift "변화" 속성 값 가져오기/설정하기

ShiftSize "ShiftSize" 속성 값(%)을 가져오기/설정하기

AutoScroll "AutoScroll" 속성 값 가져오기/설정하기

Scale "스케일" 속성 값 가져오기/설정하기

ScaleFix "ScaleFix" 속성 값(고정 차트 스케일 여부)을 가져오기/설정하기

ScaleFix_11 "ScaleFix_11" 속성 값(차트 스케일 1:1 여부)을 가져오기/설정하기

FixedMax "FixedMax" 속성 값(고정 최대 가격)을 가져오기/설정하기

FixedMin "FixedMin" 속성 값(최소 고정 가격)을 가져오기/설정하기

ScalePPB "ScalePPB" 속성 값(스케일 "막대당 포인트" 여부)을 가져오기/설정하기

PointsPerBar "PointsPerBar" 속성 값(막대당 포인트)을 가져오기/설정하기

속성 표시

ShowOHLC "ShowOHLC" 속성 값을 가져오기/설정하기

ShowLineBid "ShowLineBid" 속성 값을 가져오기/설정하기

ShowLineAsk "ShowLineAsk" 속성 값을 가져오기/설정하기

ShowLastLine "ShowLastLine" 속성 값을 가져오기/설정하기

ShowPeriodSep "ShowPeriodSep" 속성 값(기간 구분자 표시)을 가져오기/설정하기

ShowGrid "ShowGrid" 속성 값을 가져오기/설정하기

ShowVolumes "ShowVolumes" 속성 값(볼륨 및 열린 포지션 수준의 색상)을 가져오기/설정하기

ShowObjectDescr "ShowObjectDescr" 속성 값(그래픽 개체에 대한 설명 표시)을 가져오기/설정하기

ShowDateScale "ShowDateScale" 속성 값(차트의 날짜 스케일) 설정

ShowPriceScale "ShowPriceScale" 속성 값(차트의 가격 스케일) 설정

색상 설정

ColorBackground "ColorBackground" 속성 값(차트의 배경색)을 가져오기/설정하기

ColorForeground "ColorForeground" 속성 값(차트의 축, 스케일 및 OHLC 문자열 색상)을 가져오기/설정하기

ColorGrid "ColorGrid" 속성 값(그리드 색상)을 가져오기/설정하기

ColorBarUp "ColorBarUp" 속성 값(상승 막대의 색상, 그림자 및 캔들 본체 윤곽선)을 가져오기/설정하기

ColorBarDown "ColorBarDown" 속성 값(하락 막대의 색상, 그림자 및 캔들 본체의 윤곽선)을 가져오기/설정하기

ColorCandleBull "ColorCandleBull" 속성 값(상승 캔들 본체 색상)을 가져오기/설정하기

ColorCandleBear "ColorCandleBear" 속성 값(하락 캔들 본체 색상)을 가져오기/설정하기

ColorChartLine "ColorChartLine" 속성 값(선형 차트 및 도지 캔들의 색상)을 가져오기/설정하기

ColorVolumes "ColorVolumes" 속성 값(볼륨 및 열린 포지션의 수준 색상)을 가져오기/설정하기

ColorLineBid "ColorLineBid" 속성 값(입찰 선 색상)을 가져오기/설정하기

ColorLineAsk "ColorLineAsk" 속성 값(호가 선 색상)을 가져오기/설정하기

ColorLineLast "ColorLineLast" 속성 값(마지막 거래 가격대의 색상)을 가져오기/설정하기

ColorStopLevels "ColorStopLevels" 속성 값(SL 및 TP 레벨의 색상)을 가져오기/설정하기

읽기 전용 속성

VisibleBars 표시되는 차트 막대의 총 수 가져오기

WindowsTotal 차트 지표 하위 창을 포함하여 총 차트 창 수를 가져오기

WindowIsVisible 지정된 차트 하위 창의 가시성 플래그를 가져오기

WindowHandle 차트의 창 핸들을 가져오기(HWND)

FirstVisibleBar 차트의 첫 번째 표시 막대 수를 가져오기

WidthInBars 창 너비(막대) 가져오기.

WidthInPixels 하위 창 너비(픽셀) 가져오기.

HeightInPixels 하위 창 높이(픽셀) 가져오기.

PriceMin 지정된 하위 창 최소 가격 가져오기

PriceMax 지정된 하위 창 최대 가격 가져오기

속성

Attach 현재 차트를 클래스 인스턴스에 할당하기

FirstChart 클라이언트 터미널의 첫 번째 차트를 클래스 인스턴스에 할당하기

NextChart 클라이언트 터미널의 다음 차트를 클래스 인스턴스에 할당하기

Open 지정된 매개변수가 있는 차트를 열고 클래스 인스턴스에 할당하기

Detach 차트를 클래스 인스턴스에서 분리

Close 클래스 인스턴스에 할당된 차트를 닫기

BringToTop 다른 차트 위에 차트 표시

EventObjectCreate 차트에 새 개체 생성 이벤트 알림을 보내도록 플래그를 설정

EventObjectDelete 차트에서 개체 삭제 이벤트에 대한 알림을 보내도록 플래그 설정

지표

IndicatorAdd 지정된 핸들을 가진 지표를 지정된 차트 하위 창에 추가

IndicatorDelete 지정된 차트 하위 창에서 지정된 이름의 지표를 제거

IndicatorsTotal 지정된 차트 하위 창에 적용된 모든 지표 수를 반환

IndicatorName 지정된 차트 하위 창에 있는 지표의 단축명을 반환

네비게이션

Navigate 차트를 탐색

MQL5 API에 액세스

Symbol 차트의 기호 가져오기

Period 차트의 주기 가져오기

Redraw 클래스 인스턴스에 할당된 차트 다시 그리기

GetInteger 함수는 해당 개체 속성의 값을 반환

SetInteger 정수 유형의 속성에 대한 새 값을 설정

GetDouble 함수는 해당 개체 속성의 값을 반환

SetDouble double 유형의 속성에 대한 새 값을 설정

GetString 함수는 해당 개체 속성의 값을 반환

SetString string 유형의 속성에 대한 새 값을 설정

SetSymbolPeriod 클래스 인스턴스에 할당된 차트의 기호 및 기간을 변경

ApplyTemplate 차트에 지정된 템플릿을 적용

ScreenShot 지정된 차트의 스크린 샷을 만들어 .gif 파일에 저장

WindowOnDropped 개체(전문가 또는 스크립트) 드롭 포인트에 해당 차트 하위 창 번호를 가져오기

PriceOnDropped 개체(전문가 또는 스크립트)의 하락점에 해당하는 가격 좌표 가져오기

TimeOnDropped 개체(전문가 또는 스크립트) 드롭 포인트에 해당하는 시간 좌표 가져오기

XOnDropped 개체(전문가 또는 스크립트) 드롭 포인트에 해당하는 X 좌표를 가져오기

YOnDropped 개체(전문가 또는 스크립트) 드롭 포인트에 해당하는 Y 좌표를 가져오기

입력/출력

virtual Save 개체 매개변수를 파일에 저장

virtual Load 파일에서 개체 매개변수를 로드