- ChartID
- Mode
- Foreground
- Shift
- ShiftSize
- AutoScroll
- Scale
- ScaleFix
- ScaleFix_11
- FixedMax
- FixedMin
- PointsPerBar
- ScalePPB
- ShowOHLC
- ShowLineBid
- ShowLineAsk
- ShowLastLine
- ShowPeriodSep
- ShowGrid
- ShowVolumes
- ShowObjectDescr
- ShowDateScale
- ShowPriceScale
- ColorBackground
- ColorForeground
- ColorGrid
- ColorBarUp
- ColorBarDown
- ColorCandleBull
- ColorCandleBear
- ColorChartLine
- ColorVolumes
- ColorLineBid
- ColorLineAsk
- ColorLineLast
- ColorStopLevels
- VisibleBars
- WindowsTotal
- WindowIsVisible
- WindowHandle
- FirstVisibleBar
- WidthInBars
- WidthInPixels
- HeightInPixels
- PriceMin
- PriceMax
- Attach
- FirstChart
- NextChart
- Open
- Detach
- Close
- BringToTop
- EventObjectCreate
- EventObjectDelete
- IndicatorAdd
- IndicatorDelete
- IndicatorsTotal
- IndicatorName
- Navigate
- Symbol
- Period
- Redraw
- GetInteger
- SetInteger
- GetDouble
- SetDouble
- GetString
- SetString
- SetSymbolPeriod
- ApplyTemplate
- ScreenShot
- WindowOnDropped
- PriceOnDropped
- TimeOnDropped
- XOnDropped
- YOnDropped
- Save
- Load
- Type
CChart
CChart는 "차트" 그래픽 개체 속성에 대한 단순 액세스를 위한 클래스입니다.
설명
CChart 클래스는 "차트" 개체 속성에 대한 액세스를 제공합니다.
선언
|
class CChart : public CObject
제목
|
#include <Charts\Chart.mqh>
|
상속 계층
CChart
그룹별 클래스 메서드
|
보호된 데이터에 대한 액세스
|
|
차트의 식별자를 가져오기
|
일단 속성
|
|
"모드" 속성 값(막대, 캔들 또는 선)을 가져오기/설정하기
|
"전경" 속성 값 가져오기/설정하기
|
"변화" 속성 값 가져오기/설정하기
|
"ShiftSize" 속성 값(%)을 가져오기/설정하기
|
"AutoScroll" 속성 값 가져오기/설정하기
|
"스케일" 속성 값 가져오기/설정하기
|
"ScaleFix" 속성 값(고정 차트 스케일 여부)을 가져오기/설정하기
|
"ScaleFix_11" 속성 값(차트 스케일 1:1 여부)을 가져오기/설정하기
|
"FixedMax" 속성 값(고정 최대 가격)을 가져오기/설정하기
|
"FixedMin" 속성 값(최소 고정 가격)을 가져오기/설정하기
|
"ScalePPB" 속성 값(스케일 "막대당 포인트" 여부)을 가져오기/설정하기
|
"PointsPerBar" 속성 값(막대당 포인트)을 가져오기/설정하기
|
속성 표시
|
|
"ShowOHLC" 속성 값을 가져오기/설정하기
|
"ShowLineBid" 속성 값을 가져오기/설정하기
|
"ShowLineAsk" 속성 값을 가져오기/설정하기
|
"ShowLastLine" 속성 값을 가져오기/설정하기
|
"ShowPeriodSep" 속성 값(기간 구분자 표시)을 가져오기/설정하기
|
"ShowGrid" 속성 값을 가져오기/설정하기
|
"ShowVolumes" 속성 값(볼륨 및 열린 포지션 수준의 색상)을 가져오기/설정하기
|
"ShowObjectDescr" 속성 값(그래픽 개체에 대한 설명 표시)을 가져오기/설정하기
|
"ShowDateScale" 속성 값(차트의 날짜 스케일) 설정
|
"ShowPriceScale" 속성 값(차트의 가격 스케일) 설정
|
색상 설정
|
|
"ColorBackground" 속성 값(차트의 배경색)을 가져오기/설정하기
|
"ColorForeground" 속성 값(차트의 축, 스케일 및 OHLC 문자열 색상)을 가져오기/설정하기
|
"ColorGrid" 속성 값(그리드 색상)을 가져오기/설정하기
|
"ColorBarUp" 속성 값(상승 막대의 색상, 그림자 및 캔들 본체 윤곽선)을 가져오기/설정하기
|
"ColorBarDown" 속성 값(하락 막대의 색상, 그림자 및 캔들 본체의 윤곽선)을 가져오기/설정하기
|
"ColorCandleBull" 속성 값(상승 캔들 본체 색상)을 가져오기/설정하기
|
"ColorCandleBear" 속성 값(하락 캔들 본체 색상)을 가져오기/설정하기
|
"ColorChartLine" 속성 값(선형 차트 및 도지 캔들의 색상)을 가져오기/설정하기
|
"ColorVolumes" 속성 값(볼륨 및 열린 포지션의 수준 색상)을 가져오기/설정하기
|
"ColorLineBid" 속성 값(입찰 선 색상)을 가져오기/설정하기
|
"ColorLineAsk" 속성 값(호가 선 색상)을 가져오기/설정하기
|
"ColorLineLast" 속성 값(마지막 거래 가격대의 색상)을 가져오기/설정하기
|
"ColorStopLevels" 속성 값(SL 및 TP 레벨의 색상)을 가져오기/설정하기
|
읽기 전용 속성
|
|
표시되는 차트 막대의 총 수 가져오기
|
차트 지표 하위 창을 포함하여 총 차트 창 수를 가져오기
|
지정된 차트 하위 창의 가시성 플래그를 가져오기
|
차트의 창 핸들을 가져오기(HWND)
|
차트의 첫 번째 표시 막대 수를 가져오기
|
창 너비(막대) 가져오기.
|
하위 창 너비(픽셀) 가져오기.
|
하위 창 높이(픽셀) 가져오기.
|
지정된 하위 창 최소 가격 가져오기
|
지정된 하위 창 최대 가격 가져오기
|
속성
|
|
현재 차트를 클래스 인스턴스에 할당하기
|
클라이언트 터미널의 첫 번째 차트를 클래스 인스턴스에 할당하기
|
클라이언트 터미널의 다음 차트를 클래스 인스턴스에 할당하기
|
지정된 매개변수가 있는 차트를 열고 클래스 인스턴스에 할당하기
|
차트를 클래스 인스턴스에서 분리
|
클래스 인스턴스에 할당된 차트를 닫기
|
다른 차트 위에 차트 표시
|
차트에 새 개체 생성 이벤트 알림을 보내도록 플래그를 설정
|
차트에서 개체 삭제 이벤트에 대한 알림을 보내도록 플래그 설정
|
지표
|
|
지정된 핸들을 가진 지표를 지정된 차트 하위 창에 추가
|
지정된 차트 하위 창에서 지정된 이름의 지표를 제거
|
지정된 차트 하위 창에 적용된 모든 지표 수를 반환
|
지정된 차트 하위 창에 있는 지표의 단축명을 반환
|
네비게이션
|
|
차트를 탐색
|
MQL5 API에 액세스
|
|
차트의 기호 가져오기
|
차트의 주기 가져오기
|
클래스 인스턴스에 할당된 차트 다시 그리기
|
함수는 해당 개체 속성의 값을 반환
|
정수 유형의 속성에 대한 새 값을 설정
|
함수는 해당 개체 속성의 값을 반환
|
double 유형의 속성에 대한 새 값을 설정
|
함수는 해당 개체 속성의 값을 반환
|
string 유형의 속성에 대한 새 값을 설정
|
클래스 인스턴스에 할당된 차트의 기호 및 기간을 변경
|
차트에 지정된 템플릿을 적용
|
지정된 차트의 스크린 샷을 만들어 .gif 파일에 저장
|
개체(전문가 또는 스크립트) 드롭 포인트에 해당 차트 하위 창 번호를 가져오기
|
개체(전문가 또는 스크립트)의 하락점에 해당하는 가격 좌표 가져오기
|
개체(전문가 또는 스크립트) 드롭 포인트에 해당하는 시간 좌표 가져오기
|
개체(전문가 또는 스크립트) 드롭 포인트에 해당하는 X 좌표를 가져오기
|
개체(전문가 또는 스크립트) 드롭 포인트에 해당하는 Y 좌표를 가져오기
|
입력/출력
|
|
virtual Save
|
개체 매개변수를 파일에 저장
|
virtual Load
|
파일에서 개체 매개변수를 로드
|
virtual Type
|
그래픽 개체 유형 식별자 가져오기
|
클래스 CObject에서 상속된 메서드
Prev, Prev, Next, Next, Compare