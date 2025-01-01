문서화섹션
CChart

CChart는 "차트" 그래픽 개체 속성에 대한 단순 액세스를 위한 클래스입니다.

설명

CChart 클래스는 "차트" 개체 속성에 대한 액세스를 제공합니다.

선언

   class CChart : public CObject

제목

   #include <Charts\Chart.mqh>

상속 계층

  CObject

      CChart

그룹별 클래스 메서드

보호된 데이터에 대한 액세스

 

ChartID

차트의 식별자를 가져오기

일단 속성

 

Mode

"모드" 속성 값(막대, 캔들 또는 선)을 가져오기/설정하기

Foreground

"전경" 속성 값 가져오기/설정하기

Shift

"변화" 속성 값 가져오기/설정하기

ShiftSize

"ShiftSize" 속성 값(%)을 가져오기/설정하기

AutoScroll

"AutoScroll" 속성 값 가져오기/설정하기

Scale

"스케일" 속성 값 가져오기/설정하기

ScaleFix

"ScaleFix" 속성 값(고정 차트 스케일 여부)을 가져오기/설정하기

ScaleFix_11

"ScaleFix_11" 속성 값(차트 스케일 1:1 여부)을 가져오기/설정하기

FixedMax

"FixedMax" 속성 값(고정 최대 가격)을 가져오기/설정하기

FixedMin

"FixedMin" 속성 값(최소 고정 가격)을 가져오기/설정하기

ScalePPB

"ScalePPB" 속성 값(스케일 "막대당 포인트" 여부)을 가져오기/설정하기

PointsPerBar

"PointsPerBar" 속성 값(막대당 포인트)을 가져오기/설정하기

속성 표시

 

ShowOHLC

"ShowOHLC" 속성 값을 가져오기/설정하기

ShowLineBid

"ShowLineBid" 속성 값을 가져오기/설정하기

ShowLineAsk

"ShowLineAsk" 속성 값을 가져오기/설정하기

ShowLastLine

"ShowLastLine" 속성 값을 가져오기/설정하기

ShowPeriodSep

"ShowPeriodSep" 속성 값(기간 구분자 표시)을 가져오기/설정하기

ShowGrid

"ShowGrid" 속성 값을 가져오기/설정하기

ShowVolumes

"ShowVolumes" 속성 값(볼륨 및 열린 포지션 수준의 색상)을 가져오기/설정하기

ShowObjectDescr

"ShowObjectDescr" 속성 값(그래픽 개체에 대한 설명 표시)을 가져오기/설정하기

ShowDateScale

"ShowDateScale" 속성 값(차트의 날짜 스케일) 설정

ShowPriceScale

"ShowPriceScale" 속성 값(차트의 가격 스케일) 설정

색상 설정

 

ColorBackground

"ColorBackground" 속성 값(차트의 배경색)을 가져오기/설정하기

ColorForeground

"ColorForeground" 속성 값(차트의 축, 스케일 및 OHLC 문자열 색상)을 가져오기/설정하기

ColorGrid

"ColorGrid" 속성 값(그리드 색상)을 가져오기/설정하기

ColorBarUp

"ColorBarUp" 속성 값(상승 막대의 색상, 그림자 및 캔들 본체 윤곽선)을 가져오기/설정하기

ColorBarDown

"ColorBarDown" 속성 값(하락 막대의 색상, 그림자 및 캔들 본체의 윤곽선)을 가져오기/설정하기

ColorCandleBull

"ColorCandleBull" 속성 값(상승 캔들 본체 색상)을 가져오기/설정하기

ColorCandleBear

"ColorCandleBear" 속성 값(하락 캔들 본체 색상)을 가져오기/설정하기

ColorChartLine

"ColorChartLine" 속성 값(선형 차트 및 도지 캔들의 색상)을 가져오기/설정하기

ColorVolumes

"ColorVolumes" 속성 값(볼륨 및 열린 포지션의 수준 색상)을 가져오기/설정하기

ColorLineBid

"ColorLineBid" 속성 값(입찰 선 색상)을 가져오기/설정하기

ColorLineAsk

"ColorLineAsk" 속성 값(호가 선 색상)을 가져오기/설정하기

ColorLineLast

"ColorLineLast" 속성 값(마지막 거래 가격대의 색상)을 가져오기/설정하기

ColorStopLevels

"ColorStopLevels" 속성 값(SL 및 TP 레벨의 색상)을 가져오기/설정하기

읽기 전용 속성

 

VisibleBars

표시되는 차트 막대의 총 수 가져오기

WindowsTotal

차트 지표 하위 창을 포함하여 총 차트 창 수를 가져오기

WindowIsVisible

지정된 차트 하위 창의 가시성 플래그를 가져오기

WindowHandle

차트의 창 핸들을 가져오기(HWND)

FirstVisibleBar

차트의 첫 번째 표시 막대 수를 가져오기

WidthInBars

창 너비(막대) 가져오기.

WidthInPixels

하위 창 너비(픽셀) 가져오기.

HeightInPixels

하위 창 높이(픽셀) 가져오기.

PriceMin

지정된 하위 창 최소 가격 가져오기

PriceMax

지정된 하위 창 최대 가격 가져오기

속성

 

Attach

현재 차트를 클래스 인스턴스에 할당하기

FirstChart

클라이언트 터미널의 첫 번째 차트를 클래스 인스턴스에 할당하기

NextChart

클라이언트 터미널의 다음 차트를 클래스 인스턴스에 할당하기

Open

지정된 매개변수가 있는 차트를 열고 클래스 인스턴스에 할당하기

Detach

차트를 클래스 인스턴스에서 분리

Close

클래스 인스턴스에 할당된 차트를 닫기

BringToTop

다른 차트 위에 차트 표시

EventObjectCreate

차트에 새 개체 생성 이벤트 알림을 보내도록 플래그를 설정

EventObjectDelete

차트에서 개체 삭제 이벤트에 대한 알림을 보내도록 플래그 설정

지표

 

IndicatorAdd

지정된 핸들을 가진 지표를 지정된 차트 하위 창에 추가

IndicatorDelete

지정된 차트 하위 창에서 지정된 이름의 지표를 제거

IndicatorsTotal

지정된 차트 하위 창에 적용된 모든 지표 수를 반환

IndicatorName

지정된 차트 하위 창에 있는 지표의 단축명을 반환

네비게이션

 

Navigate

차트를 탐색

MQL5 API에 액세스

 

Symbol

차트의 기호 가져오기

Period

차트의 주기 가져오기

Redraw

클래스 인스턴스에 할당된 차트 다시 그리기

GetInteger

함수는 해당 개체 속성의 값을 반환

SetInteger

정수 유형의 속성에 대한 새 값을 설정

GetDouble

함수는 해당 개체 속성의 값을 반환

SetDouble

double 유형의 속성에 대한 새 값을 설정

GetString

함수는 해당 개체 속성의 값을 반환

SetString

string 유형의 속성에 대한 새 값을 설정

SetSymbolPeriod

클래스 인스턴스에 할당된 차트의 기호 및 기간을 변경

ApplyTemplate

차트에 지정된 템플릿을 적용

ScreenShot

지정된 차트의 스크린 샷을 만들어 .gif 파일에 저장

WindowOnDropped

개체(전문가 또는 스크립트) 드롭 포인트에 해당 차트 하위 창 번호를 가져오기

PriceOnDropped

개체(전문가 또는 스크립트)의 하락점에 해당하는 가격 좌표 가져오기

TimeOnDropped

개체(전문가 또는 스크립트) 드롭 포인트에 해당하는 시간 좌표 가져오기

XOnDropped

개체(전문가 또는 스크립트) 드롭 포인트에 해당하는 X 좌표를 가져오기

YOnDropped

개체(전문가 또는 스크립트) 드롭 포인트에 해당하는 Y 좌표를 가져오기

입력/출력

 

virtual Save

개체 매개변수를 파일에 저장

virtual Load

파일에서 개체 매개변수를 로드

virtual Type

그래픽 개체 유형 식별자 가져오기

클래스 CObject에서 상속된 메서드

Prev, Prev, Next, Next, Compare

 