ViewUpDirectionSet
3D alanda karenin üst kenarının yönünü ayarlar.
|
void ViewUpDirectionSet(
Parametreler
&up_direction
[in] 3D alanda karenin üst kısmının yönü.
Geri dönüş değeri
Yok.
Not
ViewUpDirectionSet()'i kullanarak yeni bir yön ayarlamak, ViewMatrixGet()'te elde edilen görünüm matrisini değiştirir.
ViewUpDirectionSet(), bakış yönünü tanımlamak için ViewTargetSet() ile birlikte kullanılır.