DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart Kütüphane3D grafikCCanvas3DViewUpDirectionSet 

ViewUpDirectionSet

3D alanda karenin üst kenarının yönünü ayarlar.

void  ViewUpDirectionSet(
   const DXVector3  &up_direction      // üst yön
   );

Parametreler

&up_direction

[in]  3D alanda karenin üst kısmının yönü.

Geri dönüş değeri

Yok.

Not

ViewUpDirectionSet()'i kullanarak yeni bir yön ayarlamak, ViewMatrixGet()'te elde edilen görünüm matrisini değiştirir.

ViewUpDirectionSet(), bakış yönünü tanımlamak için ViewTargetSet() ile birlikte kullanılır.